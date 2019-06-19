 Экс-лидер баскских сепаратистов освобожден из-под ареста под подписку | Новости из Германии о Европе | DW | 19.06.2019

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Европа

Экс-лидер баскских сепаратистов освобожден из-под ареста под подписку

Жосу Тернера выпущен под надзор полиции. Бывшего лидера ЭТА освободили по состоянию здоровья.

Жосу Тернера

Жосу Тернера

Органы правосудия Франции освободили из-под стражи бывшего политического руководителя баскской сепаратистской группировки ЭТА Уррутикоэчеа Бенгоэчеа. 68-летний Бенгоэчеа, более известный по прозвищу Жосу Тернера ("Жосу-телка"), отпущен под надзор полиции, у него конфискован паспорт и ему запрещено покидать пределы Франции, подтвердили источники в органах юстиции агентству dpa в среду, 19 июня.

Контекст

Представители террористической группировки ЭТА, более 60 лет державшей в страхе Испанию, объявили о роспуске своей организации. Разбираемся в причинах и значении этого события. (02.05.2018)

События в Каталонии оживили деятельность сепаратистских движений и в других регионах Испании. О каких силах идет речь и насколько они влиятельны, объясняет DW. (25.10.2017)

Согласно сообщениям, Тернера освобожден из-под стражи по состоянию здоровья: у него рак предстательной железы. Жосу Тернера, с 2002 года находившийся в списке Интерпола как один из самых разыскиваемых преступников, был задержан в середине мая во французских Альпах во французской коммуне Салланш неподалеку от границ со Швейцарией и Италией.

В 2010 и 2017 годах суд в Париже заочно приговорил Тернеру к многолетним срокам лишения свободы по обвинению в членстве в террористической группировке. Апелляция по его делу будет рассмотрена в конце июня.

Группировка ЭТА, сражавшаяся за независимость испанского региона Страна басков, объявила о самороспуске около года назад. В результате нападений боевиков ЭТА погибли более 800 человек.

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