Экс-канцлер Шредер: "Северный поток - 2" легитимирован на уровне Европы

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер (Gerhard Schröder) уверен, что реализация проекта газопровода "Северный поток - 2" "европейски легитимирована". Соответствующее заявление он сделал в среду, 1 июля, на открытых слушаниях в комитете бундестага ФРГ по экономике и энергетике. Заседание было посвящено проблеме "Обеспечения суверенитета германских и европейских решений в области энергетической политики".

"Проект "Северный поток - 2", в отличие от того, как это обсуждается в Америке, является вовсе не проблемой России, а европейским проектом", - подчеркнул Шредер. "Он одобрен в четырех европейских странах и таким образом европейски легитимирован", - уверен он.

Экс-канцлер ФРГ в качестве эксперта был приглашен на слушания в бундестаге председателем комитета по экономике и энергетике Клаусом Эрнстом (Klaus Ernst) из фракции посткоммунистической Левой партии. Шредер является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG - оператора строительства газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, в июне он был переизбран главой совета директоров российской нефтегазовой компании ПАО "НК Роснефть". Ряд политиков критикует его за близость к президенту РФ Владимиру Путину.

"США не впервые вмешиваются в энергетическую политику ФРГ"

В ходе слушаний затрагивалась, в частности, проблема возможного введения экстерриториальных санкций США, под которыми могут оказаться фирмы из 12 европейских стран. Вашингтон дал понять, что может распространить их не только на компании, которые занимаются непосредственно работами по прокладке труб, но и на тех, кто оказывает им страховую или юридическую помощь, проводит сертификацию и предоставляет портовые услуги. Сенат Конгресса США уже включил новые ограничительные меры в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

"Это не первая попытка, когда американская политика вмешивается в энергетическую политику Германии", - указал Шредер. При этом он сослался на слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая "дала ясно понять, что такой экстерриториальный подход не приемлем, что он также является бременем для германо-американских отношений".

"Посредством этих санкций США хотят взять энергетическую политику в свои руки и диктовать суверенному государству, такому как Германия, и суверенному сообществу государств, такому как Европа, что они должны и не должны делать", - заявил Герхард Шредер.

Подобный подход Вашингтона должен быть отвергнут "в собственных национальных интересах" Германии и "в интересах Европы", считает экс-канцлер. "Аргументы сторонников санкций неверны, энергетическая безопасность Европы не будет поставлена под угрозу", - добавил он.

Под угрозой - 12 млрд евро капиталовложений

Отдельно бывший глава германского правительства коснулся финансовой составляющей вопроса. По его словам, капиталовложения в размере 12 млрд евро "придется списать, если проект не удастся завершить". Кроме того, при данном сценарии германские и европейские потребители должны будут привлекать до 4 млрд евро в год на дополнительные расходы на газ, предупредил Шредер. Представители компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщили 1 июля, что расширение санкций США заблокирует около 700 млн евро инвестиций, предназначенных для завершения строительства трубопровода. "Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 фирм из более чем 12 стран Европы", - указали в компании.

Экс-канцлер в заявлении, обнародованном до слушаний, также обратил внимание, что "свыше 120 компаний в области судостроения, инженерии, охраны окружающей среды и безопасности, которые работают или работали с "Северным потоком - 2", подвергнутся "прямому воздействию". "За каждым из этих предприятий стоят европейские рабочие места, которые находятся под угрозой", - резюмировал он.

Госминистр ФРГ: Разногласия ЕС и США должны решаться путем переговоров

В свою очередь, выступая на слушаниях, госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен (Niels Annen) высказал мнение, что политические разногласия между США и ЕС должны решаться посредством переговоров. "Санкции - это неверный путь", - подчеркнул он.

"Я приветствую все размышления в этом комитете насчет того, чтобы обратиться к американским законодателям и членам Конгресса, чтобы высказать эту позицию по "Северному потоку - 2", - добавил Аннен.

Прокладка газопровода приостановлена

Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за американских ограничительных мер в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих компаний и заморозку любых активов на территории страны.

"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

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