Экс-замсекретаря СНБО Украины Гладковский арестован по подозрению в коррупции

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский арестован на два месяца по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями и декларировании недостоверных данных. Такую меру пресечения избрал Высший антикоррупционный суд в Киеве в субботу, 19 октября, удовлетворив ходатайство Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Задержанный 17 октября в аэропорту "Борисполь" Гладковский останется под стражей до 15 декабря с возможностью внесения залога в размере 10,623 млн гривен. Его адвокаты намерены обжаловать решение.

В чем подозревают Гладковского

По данным следствия, Гладковский способствовал включению автомобильной компании "Богдан Моторс", которой он владеет, в государственный оборонный заказ, после чего за счет госбюджета у "дочки" этой компании - предприятия "Автосборочный завод №2" - были приобретены по завышенным ценам грузовые автомобили МАЗ 6317. Предполагается, что в результате государству был нанесен ущерб на сумму более 10,62 млн гривен. Кроме того, по данным прокуратуры, бывший чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева в 2016-2018 годах.

В свою очередь корпорация "Богдан" в опубликованном на своем сайте сообщении назвала связанные с ней обвинения необоснованными и предупредила, что "результат такого хода событий ставит под угрозу в ближайшей перспективе выполнение государственного оборонного заказа".

Возможная связь Гладковского с Порошенко

В марте бывший президент Украины Петр Порошенко уволил Гладковского с должностей первого замсека СНБО и главы межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю. Отстранение от должности не стало доказательством участия Гладковского в коррупционной схеме, связанной со злоупотреблениями в сфере оборонных закупок, а "служит лишь способом создать условия для независимого расследования", подчеркнул Порошенко.

В феврале сайт журналистских расследований Bihus.Info опубликовал информацию о том, что сын Гладковского Игорь причастен к контрабанде российских запчастей для украинской военной техники. Их продажа предприятиям "Укроборонпрома" по завышенным ценам принесла Игорю Гладковскому и его сообщникам 250 млн гривен, утверждают авторы расследования. По их сведениям, сделки организовывались через три основные подставные фирмы, одна из которых на тот момент принадлежала Порошенко.

Часть украинских экспертов не исключает, что увольнение Олега Гладковского незадолго до президентских выборов в Украине являлась попыткой Порошенко дистанцироваться от скандала и спасти собственный рейтинг. Гладковский отрицает любую связь с коррупционным скандалом.

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