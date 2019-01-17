 Экс-глава Nissan Карлос Гон незаконно присвоил 7,8 млн евро | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.01.2019

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Мир

Экс-глава Nissan Карлос Гон незаконно присвоил 7,8 млн евро

Компании Nissan и Mitsubishi Motors выяснили, что Карлос Гон, будучи директором совместного предприятия Nissan-Mitsubishi B.V., неправомерно получил от него 7,8 млн евро.

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Бывший глава автоконцерна Nissan Motor Co. Карлос Гон неправомерно получил средства от Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV) - совместного предприятия компаний Nissan и Mitsubishi Motors. К такому выводу пришли обе компании в ходе совместного расследования, сообщает пресс-служба Nissan Motor Co. в пятницу, 18 января.

NMBV была создана в июне 2017 года, Гон был назначен ее директором. Согласно полученным при расследовании сведениям, он получил от NMBV в общей сложности 7,8 млн евро без согласования с советом директоров компании.

Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года. 10 декабря ему предъявили обвинения в занижении личных доходов в 2010-2015 годах, а также в личном обогащении за счет средств Nissan. В настоящее время бизнесмен находится в следственном изоляторе в Токио. Его адвокаты подали ходатайство об освобождении под залог.

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