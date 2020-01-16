Экс-глава "1+1" возглавил Минкульт Украины

Депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко утвержден в четверг, 4 июня, Верховной радой Украины на должность министра культуры и информационной политики. За его кандидатуру проголосовали 263 депутата. После назначения Ткаченко назвал своим приоритетом увеличение финансирования культурной отрасли.

В Верховной раде новый министр возглавлял комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, а также был известен критикой мэра Киева Виталия Кличко. До избрания Ткаченко 11 лет руководил холдингом Игоря Коломойского "1+1 Медиа", возглавлял студию "Нова мова", которая производит телепрограммы для нескольких украинских каналов. Его называют инициатором бойкота российских фильмов и сериалов после оккупации Крыма в 2014 году. Россия включила его "за недружественные действия" в санкционный список украинских граждан, чьи счета и имущество в России заморожены.

Утверждает, что вышел из бизнеса

Александр Ткаченко до прихода в политику владел 5% акций "Студии 1+1", имел долю в "1+1 Продакшн", компаниях "Кинолав", "Книголав", продюсерской компании НТМ, Одесской киностудии, ООО "Новая киностудия", кинопрокатных компаниях "Планета Кино", рекламной компании "А.Т. Трейдинг" и в ряде других.

Ткаченко утверждает, что вышел из бизнеса и, в частности, прокомментировал возможный конфликт интересов в связи с владением более 50% акций Одесской киностудии. По его словам, акции готовятся к продаже в ближайшее время.

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