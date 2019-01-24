 Экс-глава правительства Шотландии обвинен в попытке изнасилования | Новости из Германии о Европе | DW | 24.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Экс-глава правительства Шотландии обвинен в попытке изнасилования

Шотландского политика Алекса Салмонда выпустили под залог. Он заявил, что будет защищать себя в суде "до последнего".

Лидер шотландских националистов Алекс Салмонд

Лидер шотландских националистов Алекс Салмонд

Бывший первый министр Шотландии, лидер шотландских националистов Алекс Салмонд в четверг, 24 января, предстал перед судом по 14 обвинениям, в том числе в посягательствах сексуального характера и попытке изнасилования. 

Контекст

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен грозит новым референдумом о независимости от Великобритании. Каковы шансы, что он состоится, разбиралась DW. (24.10.2016)

Шотландцы проголосовали против отделения от Соединенного Королевства. И тем не менее, им удалось невозможное: премьер Кэмерон объявил о начале масштабных государственных реформ во всех регионах Великобритании. (19.09.2014)

"Я полностью отвергаю все необоснованные обвинения в преступлениях и буду до последнего защищать себя в суде", - подчеркнул Салмонд перед началом слушаний.

В итоге политика выпустили под залог, дата следующего заседания будет объявлена в ближайшее время.

Сдался полиции

В среду, 23 января, Алекс Салмонд сдался полиции, узнав, что против него возбуждено дело. Салмонд был первым министром Шотландии с мая 2007 по ноябрь 2014 года. В сентябре 2014 года по его инициативе был проведен референдум о независимости региона от Великобритании. Около 55,3 процента его участников проголосовали против суверенитета этой административно-политической части страны.

С 2017 года экс-глава шотландского правительства ведет политическое ток-шоу на российском канале RT.

Смотритетакже:

  • Bildergalerie Schottland Unabhängigkeit

    Независимость Шотландии: вопросы без ответов

    Между надеждой и страхом

    Независимая Шотландия: это стало бы переломным моментом не только для самих шотландцев, но и для британцев, НАТО и всей Европы.

  • Bildergalerie Schottland Unabhängigkeit

    Независимость Шотландии: вопросы без ответов

    Yes please

    У сторонников независимости Шотландии с ее населением почти в 5 миллионов человек нет никаких сомнений: Шотландии нечего терять. Благодаря нефтедобыче в Северном море страна может самостоятельно стоять на ногах. В результате референдума не только большая часть нефтяных месторождений Великобритании может стать собственностью Шотландии, но ей также будут отходить и огромные налоговые сборы.

  • Bildergalerie Schottland Unabhängigkeit

    Независимость Шотландии: вопросы без ответов

    No thanks

    Противники независимости утверждают, что быть вместе гораздо лучше, чем порознь. Прежде всего, они опасаются негативных последствий для экономики. К примеру, до сих пор ведутся споры об объемах месторождений газа и нефти в Северном море – никто не знает, как долго еще можно будет вести добычу.

  • Bildergalerie Schottland Unabhängigkeit

    Независимость Шотландии: вопросы без ответов

    Денежный вопрос

    До референдума осталось совсем немного, однако, на многие вопросы до сих пор нет ответа. Какая валюта, к примеру, будет иметь хождение в Шотландии, если она добьется своей независимости. Будет ли по прежнему использоваться фунт стерлингов, вступит ли страна в зону евро, или шотландцы введут в обращение свою собственную валюту?

  • Bildergalerie Schottland Unabhängigkeit

    Независимость Шотландии: вопросы без ответов

    Зона, свободная от атомного оружия?

    В настоящее время подводные лодки, оснащенные ракетами с ядерными боеголовками, базируются в устье реки Клайд, к северо-западу от Глазго. Что же произойдет дальше с британским подводным флотом в случае отделения Шотландии?

  • Bildergalerie Schottland Unabhängigkeit

    Независимость Шотландии: вопросы без ответов

    Государственное устройство

    Независимая от Великобритании Шотландия может стать конституционной монархией во главе с королевой Елизаветой II, по аналогии с Канадой. В то же время для некоторых шотландцев представляется возможным установление республиканской формы правления.

  • Bildergalerie Schottland Unabhängigkeit

    Независимость Шотландии: вопросы без ответов

    Гражданство и долги

    Также не определена и позиция в отношении двойного гражданства. Будет ли возможным иметь одновременно паспорта Великобритании и Шотландии? Кроме того, если страна сохранит хождение фунта стерлингов, то это будет означать, что Шотландия возьмет на себя часть британского госдолга.

  • Schottischer Dudelsack

    Независимость Шотландии: вопросы без ответов

    Быть частью Европы

    Также неясно, останется ли Шотландия и дальше в составе Евросоюза, просто потому, что подобного случая в истории объединенной Европы пока еще не было. Лондон настаивает, что в случае отделения от Великобритании Шотландии придется снова подавать заявку на вступление в ЕС.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Филимонов


Смотреть видео 02:00
Now live
02:00 мин

Развод "по-шотландски", или Как Эдинбург хочет покинуть Великобританию

Контекст

Независимость Шотландии: вопросы без ответов

Да или нет: 18 сентября жители Шотландии примут решение, станет ли этот британский регион с 2016 года отдельным государством. Каковы аргументы за и против, и какие вопросы до сих пор остаются без ответа? (06.09.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Развод "по-шотландски", или Как Эдинбург хочет покинуть Великобританию  

Brexit может лишить Шотландию рабочих рук  

Первый в мире плавучий ветропарк создают в Шотландии  

Также по теме

Symbolbild Gewalt Frauen Schutz

Как в Германии помогают жертвам насилия 21.11.2018

Руководительница кризисного центра в Кельне рассказала в интервью DW, можно ли предотвратить домашнее насилие и почему о нем нельзя молчать.

Nobelpreis-Medaille

Почему в этом году не вручается Нобелевская премия по литературе 04.10.2018

Шведская академия, которая называет лауреата Нобелевской премии по литературе, в этом году не будет ее вручать. Никогда еще претензии к ней не были столь серьезными.

Schweden Jean-Claude Arnault | Gericht in Stockholm

Скандал в Шведской академии: Жан-Клода Арно оставили под стражей 24.09.2018

72-летнего фотографа, из-за которого в Шведской академии разгорелся скандал, обвиняют в изнасиловании. Ранее из академии ушли его жена Катарина Фростенсон и еще несколько членов.

Реклама

Самые читаемые

Пелоси заблокировала обращение Трампа к Конгрессу  

США отказались вывезти своих дипломатов из Венесуэлы  

Глава МИД ФРГ призвал Россию к прозрачности в истории с ракетой 9М729  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно