Экс-глава правительства Шотландии обвинен в попытке изнасилования

Бывший первый министр Шотландии, лидер шотландских националистов Алекс Салмонд в четверг, 24 января, предстал перед судом по 14 обвинениям, в том числе в посягательствах сексуального характера и попытке изнасилования.

"Я полностью отвергаю все необоснованные обвинения в преступлениях и буду до последнего защищать себя в суде", - подчеркнул Салмонд перед началом слушаний.

В итоге политика выпустили под залог, дата следующего заседания будет объявлена в ближайшее время.

Сдался полиции

В среду, 23 января, Алекс Салмонд сдался полиции, узнав, что против него возбуждено дело. Салмонд был первым министром Шотландии с мая 2007 по ноябрь 2014 года. В сентябре 2014 года по его инициативе был проведен референдум о независимости региона от Великобритании. Около 55,3 процента его участников проголосовали против суверенитета этой административно-политической части страны.

С 2017 года экс-глава шотландского правительства ведет политическое ток-шоу на российском канале RT.

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