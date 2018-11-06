Экс-глава МИД Нидерландов Тиммерманс намерен возглавить Еврокомиссию

Экс-глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс, занимающий в настоящий момент пост вице-президента Еврокомиссии, намерен выставить свою кандидатуру на пост ее председателя. Политическим силам, которые на выборах в Европарламент в конце мая 2019 года будут выступать за раздробленную Европу, нужно противостоять программой, показывающей, что мы занимаемся темами, которые беспокоят европейцев, заявил Тиммерманс перед заседанием фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" во вторник, 6 ноября.

В числе актуальных тем он назвал, в частности, изменение климата, технологический прогресс, снижение социальных стандартов, а также угрозу со стороны президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которые, по словам Тиммерманса, стремятся расколоть Европу, передает информагентство dpa.

Конкурентом Тиммерманса может стать немецкий политик

Одним из конкурентов социал-демократа Тиммерманса в борьбе за пост главы Еврокомисии, возможно, станет немецкий политик Манфред Вебер (Manfred Weber),представляющий немецкий Христианско-социальный союз (ХСС). Вебер намерен баллотироваться от Европейской народной партии (ЕНП), обладающей в настоящее время большинством мест в Европарламенте. Представители ЕНП собираются 8 ноября принять окончательное решение по поводу кандидата на пост главы Еврокомиссии.

После выборов в Европарламент кандидата на должность председателя Еврокомиссии предлагает Европейский совет, в состав которого входят главы государств и правительств стран ЕС. Затем кандидатуру должны одобрить большинство депутатов Европарламента. После выборов 2014 года Еврокомиссию возглавил Жан-Клод Юнкер.

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По следам Вестфальского мира Более четырех миллионов жителей Германии ежегодно совершают многодневные велосипедные путешествия по стране. Маршрутов - множество. Один из них проложен между городами, в которых был подготовлен Вестфальский мир - соглашения, положившие конец Тридцатилетней войне и заложившие основы нынешнего устройства Европы, принципов религиозной терпимости и международных отношений.

По следам Вестфальского мира На этой картине изображено принятие окончательного текста Вестфальского мира 370 лет назад в Мюнстере. Переговоры между представителями католических и протестантских стран, регионов и некоторых городов Европы, в которых участвовало более 130 дипломатов, продолжались несколько лет. В качестве мест для конгресса были выбраны два соседних города в центре континента - вестфальские Оснабрюк и Мюнстер.

По следам Вестфальского мира Мюнстер, на который мы сейчас смотрим, был городом католическим. Оснабрюк - преимущественно протестантским. Таким образом был соблюден религиозный паритет. Оба города были объявлены нейтральными и демилитаризованными. Между ними во время переговоров было налажено верховое курьерское сообщение. Именно по следам этих гонцов и проложен наш велосипедный Маршрут мира (Friedensroute).

По следам Вестфальского мира Перед началом переговоров Мюнстер и Оснабрюк также включили в сеть имперской почты семейства Турн-и-Таксис. Она доставляла депеши из Вестфалии по всей Европе - от Швеции до Ватикана. На фотографии - мюнстерский Принципалмаркт.

По следам Вестфальского мира Расстояние между Мюнстером и Оснабрюком, если ехать на машине, не превышает 60 километров, но во времена Тридцатилетней войны таких прямых дорог еще не было. Конные курьеры пользовались двумя дорогами, по которым сейчас проходит этот 170-километровый кольцевой маршрут, дающий туристам возможность увидеть вестфальские ландшафты и достопримечательности - например, мельницу в Гландорфе.

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