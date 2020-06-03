 Экс-глава Госдепа США Колин Пауэлл намерен голосовать за Байдена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.06.2020

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Мир

Экс-глава Госдепа США Колин Пауэлл намерен голосовать за Байдена

Решение не голосовать на грядущих президентских выборах за Дональда Трампа бывший руководитель американского внешнеполитического ведомства обосновал тем, что "Трамп все время лжет".

Экс-глава Госдепа Колин Пауэлл (фото из архива)

Экс-глава Госдепа Колин Пауэлл не поддерживат действующего президента США Дональда Трампа

Бывший глава Госдепа США, республиканец Колин Пауэлл не намерен голосовать за нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах. Вместо этого он собирается отдать свой голос вероятному конкуренту Трампа от Демократической партии Джо Байдену. Об этом Колин Пауэлл заявил в эфире телеканала CNN в воскресенье, 7 июня.

Отвечая на вопрос о том, "почему так важно предотвратить переизбрание Дональда Трампа", Пауэлл заявил, что не считает его работу на посту президента эффективной и что "Трамп все время лжет".

Пауэлл считает, что Трамп "ушел от Конституции"

Комментируя общественные беспорядки, начавшиеся в США после того, как в связи с жесткими действиями полиции 25 мая в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд, а также реакцию Белого дома на них, Колин Пауэлл заявил следующее: "У нас есть конституция. Мы обязаны следовать этой конституции, а президент ушел от нее".

Ранее намерение Трампа разогнать не утихающие после гибели Джорджа Флойда протесты при помощи армии раскритиковали некоторые бывшие министры обороны США и несколько десятков политиков, связанных с Пентагоном.

Говоря об открытом письме этих генералов, адмиралов и дипломатов в адрес Трампа, Пауэлл заявил, что "гордится" таким шагом. Что касается его самого, то он уже продемонстрировал свое недовольство Трампом, когда проголосовал против него в 2016 году, добавил дипломат.

Трамп напомнил о роли Пауэлла в войне в Ираке

Колин Пауэлл был первым в США афроамериканцем, занимавшим пост главы Госдепа и глава объединенного комитета начальников штабов, напоминает CNN.

Реагируя на интервью Колина Пауэлла телеканалу CNN, Трамп назвал его в своем микроблоге в соцсети Twitter "настоящим профаном", втянувшим США "во все эти войны на Ближнем Востоке", и добавил, что Байден - это "еще один профан".

"Разве Пауэлл не говорил, что у Ирака есть "оружие массового уничтожения"? Его там не было, но мы отправились туда воевать", - съязвил Трамп.

В ночь на 7 июня газета New York Times написала, что бывший президент-республиканец Джордж Буш и влиятельный республиканский сенатор Мит Ромни также не собираются голосовать на президентских выборах за Дональда Трампа.

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    Автор: Илья Коваль


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