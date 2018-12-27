Экспорт оружия из Германии сократился более чем на 1,5 млрд евро

Экспорт вооружений из Германии в 2018 году резко сократился. По состоянию на 13 декабря, ФРГ поставила за рубеж оружие и другие военные товары на сумму в 4,62 млрд евро, сообщило министерство экономики страны в ответ на запрос депутата бундестага Омида Нурипура (Omid Nouripour) из партии "Союз 90/зеленые". Данные из этого документа обнародовало в пятницу, 28 декабря, агентство dpa.



Показатель аналогичного периода 2017-го составил 6,24 млрд евро. Таким образом, экспорт вооружений сокращается уже третий год подряд. В последний раз рост отмечался в 2015 году, достигнув рекордного показателя в 7,86 млрд евро.

Согласно министерству экономики ФРГ, лидером по закупкам немецкого оружия является Алжир (802 млн евро), за нми следуют США (506 млн евро), Австралия (432 млн евро) и Саудовская Аравия (416 млн евро).

Агентство напоминает, что в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в ноябре 2018 года правительство Германии ввело полный запрет на экспорт оружия Эр-Рияду. Помимо этого, в марте Берлин решил не поставлять оружие странам, непосредственно вовлеченным в военные действия в Йемене. Однако в правительстве ФРГ сделали исключение для уже одобренных поставок. Саудовская Аравия возглавляет военный альянс из девяти стран, которые в Йемене ведут боевые действия против повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном.

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