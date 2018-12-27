 Экспорт оружия из Германии сократился более чем на 1,5 млрд евро | Новости из Германии о Германии | DW | 28.12.2018

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Германия

Экспорт оружия из Германии сократился более чем на 1,5 млрд евро

Экспорт вооружений из Германии падает уже третий год подряд. Вопреки эмбарго, Саудовская Аравия остается одним из крупнейших покупателей оружия из ФРГ. А главный импортер - Алжир.

Гусеничная машина Theodor

Гусеничная машина Theodor

Экспорт вооружений из Германии в 2018 году резко сократился. По состоянию на 13 декабря, ФРГ поставила за рубеж оружие и другие военные товары на сумму в 4,62 млрд евро, сообщило министерство экономики страны в ответ на запрос депутата бундестага Омида Нурипура (Omid Nouripour) из партии "Союз 90/зеленые". Данные из этого документа обнародовало в пятницу, 28 декабря, агентство dpa.

Показатель аналогичного периода 2017-го составил 6,24 млрд евро. Таким образом, экспорт вооружений сокращается уже третий год подряд. В последний раз рост отмечался в 2015 году, достигнув рекордного показателя в 7,86 млрд евро.

Контекст

На рынке торговли оружием концерны из США остаются абсолютным лидером. Согласно докладу SIPRI, они доминируют на рынке вооружений. Россия вышла на второе место, обогнав Великобританию. (10.12.2018)

Убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле могло привести к экономическим потрясениям в мире. Но, скорее всего, этого не произойдет, говорят эксперты. (24.10.2018)

Согласно министерству экономики ФРГ, лидером по закупкам немецкого оружия является Алжир (802 млн евро), за нми следуют США (506 млн евро), Австралия (432 млн евро) и Саудовская Аравия (416 млн евро).

Агентство напоминает, что в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в ноябре 2018 года правительство Германии ввело полный запрет на экспорт оружия Эр-Рияду. Помимо этого, в марте Берлин решил не поставлять оружие странам, непосредственно вовлеченным в военные действия в Йемене. Однако в правительстве ФРГ сделали исключение для уже одобренных поставок. Саудовская Аравия возглавляет военный альянс из девяти стран, которые в Йемене ведут боевые действия против повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном.

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    Автор: Илья Коваль


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