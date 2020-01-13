 Эксперт Chatham House: Халифа Хафтар пренебрег усилиями Путина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 14.01.2020

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Россия

Эксперт Chatham House: Халифа Хафтар пренебрег усилиями Путина

Что означает отказ командующего Ливийской национальной армией подписать соглашение о прекращении огня и чего теперь ждать от конференции в Берлине по Ливии? DW поговорила об этом с экспертами.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар

В Берлине 19 января состоится конференция по урегулированию ситуации в Ливии. На нее приглашены премьер-министр признанного международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар. На переговорах по Ливии 13 января в Москве им не удалось достичь согласия, и Хафтар покинул российскую столицу, так и не  подписав соглашение о прекращении огня.

Отказ командующего Ливийской национальной армией лишь подтверждает избранную им линию поведения, уверен старший эксперт по Ближнему Востоку и Северной Африке в лондонском аналитическом центре Chatham House Тим Итон. "Он просил своих сторонников дать ему больше времени еще с начала своего наступления в апреле, - напомнил Итон в интервью DW. - Мне сложно поверить, что он подпишет соглашение о прекращении огня до конференции в Берлине, если он не сделал этого в Москве".

Эксперт: Переговоры в Москве - это провал

Московские переговоры должны были подготовить почву для берлинской конференции, чтобы та прошла в мирных условиях, отмечает востоковед Андрей Онтиков. Встреча в Москве - это решение, основанное на взаимных уступках Турции и России, и то, что стороны ливийского конфликта вообще сели за стол переговоров, - это уже прогресс, уверен эксперт.

Однако Тим Итон оценивает итоги московской встречи более скептично. "Главной целью переговоров в Москве было соглашение о прекращении огня, которое в итоге не было заключено, поскольку Хафтар отказался его подписать. То есть, в сущности, это провал", - констатировал собеседник DW.

Контекст

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Будь это соглашение подписано обеими сторонами ливийского конфликта, добавил Итон, это оказало бы большое влияние и на итоги конференции в Берлине, поскольку в документе указаны последующие механизмы политического урегулирования ситуации в Ливии. "Но неудачная попытка договориться в Москве возвращает ситуацию в то состояние, в каком она была до переговоров", - пояснил эксперт.

Что сулит странам Запада конференция в Берлине?

Главный вопрос теперь заключается в том, рассуждает Итон, сохранят ли Россия и Турция ведущую роль в процессе мирного урегулирования в Ливии. Или же намеченная на 19 января берлинская конференция станет для стран Запада и ООН возможностью восстановить свое лидерство в политических переговорах по Ливии.

По мнению российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра, президент РФ Владимир Путин хочет быть "полным координатором" ситуации на Ближнем Востоке. "В то время как власть США на Ближнем Востоке, кажется, абсолютно потеряла опору, Россия выступает в качестве посредника, который со всеми говорит и заботится о достижении компромиссов", - отметил Фельгенгауэр в интервью DW.

Однако, судя по отказу Хафтара подписать соглашение о прекращении огня, за которое так активно выступала Москва, рычаги воздействия России действуют не так уж и безоговорочно. В отличие от ПНС, единственным международным сторонником которого является Турция, Хафтар пользуется поддержкой целого ряда стран, объясняет Тим Итон. "У Хафтара несколько международных покровителей, что дает ему возможность отклонять просьбы отдельных государств", - отмечает эксперт.  Очень интересно, говорит Итон, каким будет ответ России на действия Хафтара, который "публично пренебрег" личным вкладом Путина в урегулирование ситуации. 

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