Эксперт: Россия намеренно затягивает переговоры по транзиту газа через Украину

Трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией о новом контракте на транзит газа из РФ через Украину прошли в Брюсселе в начале недели, но конкретных результатов не принесли. Нынешний контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2019 года. Сумеют ли стороны договориться и какую роль в этом играет проект газопровода "Северный поток - 2", в беседе с DW рассуждает профессор университета в австрийском Инсбруке Герхард Манготт (Gerhard Mangott).

DW: Насколько вероятно заключение нового долгосрочного соглашения по газовому транзиту между РФ и Украиной в свете строительства "Северного потока - 2"?

Герхард Манготт: Мне кажется, ожидания сторон по вопросу нового договора сильно расходятся. Это касается и его продолжительности - Марош Шефчович (зампредседателя Еврокомиссии. - Ред.) настаивает, как минимум, на 10-летнем соглашении - и, прежде всего, объемов российского газа, предназначенного к транспортировке через украинскую сеть газопроводов. Евросоюз хотел бы, чтобы Россия прокачивала через Украину минимум 60 миллиардов кубометров газа в год. Москва ни в коем случае не согласится на это, поскольку когда "Северный поток-2" достроят, "Газпрому" без сомнений больше не нужны будут такие объемы в украинской газотранспортной системе.

Герхард Манготт

Третьей причиной больших различий в ожиданиях сторон является то, что Киев и Брюссель хотят заключить этот договор в соответствии с правилами ЕС, в то время как Россия хотела бы разрабатывать новый контракт на основе двусторонних договоренностей с Украиной.

- Насколько большие возможности есть у ЕС в посредничестве между Россией и Украиной?

- Очевидно, Россия тянет время. Следующий раунд переговоров назначен лишь на май. То есть мы все больше приближаемся к 31 декабря 2019 года - дате истечения текущего договора. Москва определенно хочет дождаться мартовских выборов президента в Украине и посмотреть, как тогда будет выглядеть внешнеполитическая позиция Киева. Россия и дальше продолжит затягивать переговоры, чтобы увеличить давление на ЕС и Украину, дабы они пошли на компромиссы.

Я исхожу из того, что Москва не примет объем транзита через Украину более чем в 15-20 миллиардов кубометров в год, что не дотягивает даже до трети того, чего добивается Еврокомиссия. Думаю, пока ЕС и Украина не смягчат свою позицию, нового договора не будет.

- Насколько вероятно завершение строительства "Северного потока - 2" после того, как Вашингтон вновь пригрозил санкциями задействованным в этом проекте компаниям?

- Уже по действующему закону Конгресса США о санкциях от августа 2017 года американский президент мог бы ввести ограничительные меры в отношении всех европейских компаний, которые сотрудничают с российскими юридическими лицами, то есть с "Газпромом", в строительстве, модернизации или техобслуживании газопроводов - это затрагивает и "Северный поток-2". Это относится к пяти европейским предприятиям - немецким концернам BASF Wintershall и Uniper, французской компании Engie, нидерландской Shell и австрийской OMV.

Для "Газпрома" это означало бы необходимость взять на себя все финансирование проекта, что привело бы к дополнительным расходам в размере около 5 млрд евро. Но большей проблемой для российской стороны в случае санкций США были бы штрафные меры в отношении компаний, которые непосредственно занимаются прокладкой трубы - итальянской Saipem и швейцарской Allseas Group. Если против них введут санкции, это несомненно отбросит назад строительство газопровода, потому что у России нет технических возможностей самостоятельно проложить эту трубу по дну моря.

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