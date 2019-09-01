Эксперт об убийце чеченца в Берлине: похож на бандита, нанятого ФСБ

После убийства в конце августа в центре Берлина чеченского выходца из Грузии Зелимхана Хангошвили в прессе появились новые подробности о задержанном предполагаемом убийце с российским паспортом. Следствие проверяет версию о политическом убийстве. О возможных заказчиках, сравнении с делом Скрипаля и татуировках задержанного DW поговорила с Марком Галеотти, почетным профессором Университетского колледжа в Лондоне (UCL), специалистом по российским спецслужбам и автором книги "Воры" о преступности в РФ.

Deutsche Welle: На фоне публикации подробностей убийства в Берлине чеченца, о котором известно, что он воевал против России во второй чеченской войне, можно ли сравнивать это дело с попыткой отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании?

Марк Галеотти: Трудно сказать. Высока вероятность того, что это было заказное убийство, срежиссированное с участием государственных элементов из России. Главное, чего мы не знаем, и в этом причина моей осторожности, - откуда исходил толчок, из Москвы или от главы Чечни Рамзана Кадырова. С одной стороны, это не имеет значения, в любом случае - это санкционированное государством убийство с российским следом. Но, с другой стороны, отличия есть. Кадыров очень мстительный, считается, что он стоит за целым рядом убийств и попыток убийств в Европе и за ее пределами. Его цель, в частности, - чеченцы, выступающие против его режима и против России. Но все-таки с учетом данных расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel о предполагаемом убийце с паспортом на имя "Вадим Соколов", деталей получения им загранпаспорта и того, что сам он не чеченец, есть основания предполагать, что скорее всего он работал по заданию Москвы.

- Какой возможный мотив убийства Хангошвили видится вам основным?

- Это комбинация двух факторов. Конечно, он мог быть в долгосрочном списке людей, которых российское государство предпочло бы видеть среди мертвых. Но это не означает, что русские убивают людей направо и налево, не задумываясь о последствиях. Почему он был убит именно сейчас? Здесь уверенности нет. Звучали предположения, что он мог быть вовлечен в попытки создать проблемы в Чечне или пытался объединить антиправительственно настроенных чеченцев в Европе.

Марк Галеотти

- Что вы думаете о предполагаемом убийце?

- Можно предположить, что он - сотрудник или наемник, действующий в интересах одной из российских спецслужб. В этой связи упоминают военную разведку ГРУ, которую обвиняют в попытке убийства Скрипаля. Но в данном случае это не факт. Все российские спецслужбы время от времени занимаются тем, что они называют "мокрым делом", то есть убийствами. Я не удивлюсь, если этот персонаж работал на ФСБ, самую мощную российскую спецслужбу, которая в основном отвечает за внутреннюю безопасность и, в частности, курирует чеченцев. Также любопытно, что у задержанного, очевидно, есть несколько татуировок. Это может указывать на то, что это - не обычный офицер разведки. Он может оказаться бывшим бандитом, нанятым ФСБ. Ранее ФСБ нанимала бандитов для такого рода операций, например, в случаях с некоторыми убийствами в Турции. Хотя еще рано делать выводы, предположу, что он, скорее, преступник, нанятый ФСБ, чем шпион.

- Давайте поговорим о татуировках подробнее. По данным прессы, у предполагаемого убийцы татуировка короны и пантеры на левой руке, и змеи - на правой руке. О чем это говорит?

- Времена, когда татуировки в российском преступном мире имели четкое значение, прошли. Тем не менее, можно предположить, что корона - символ высокопоставленного, но не самого высокопоставленного преступного лидера. Это не вор в законе. Пантера может указывать на то, что он сидел в лагере, возможно, в Сибири или на Дальнем Востоке. Со змеей сложнее, многое зависит от деталей изображения. В любом случае, это точно не армейские татуировки, а татуировки из криминального мира, что указывает на происхождение этого человека.

- Внешне предполагаемый убийца похож на бандита из кино, это очень яркий типаж. Зачем такого отравлять для убийства за границу?

- Интересно, как мир шпионажа меняется под влиянием информационных технологий. Модель, когда агенты могут работать над несколькими заданиями в разных странах под вымышленным именем или несколькими именами, становится все труднее реализовать. Этому мешают камеры наблюдения в аэропортах, биометрические данные и так далее. Поэтому россияне используют тех, кого можно назвать "одноразовыми" убийцами. Это было в случае со Скрипалем. Оба предполагаемых отравителя не были профессиональными убийцами, они были из спецназа. Иными словами, их используют для спецопераций, понимая, что их личности будут установлены. Но это не имеет значения, поскольку они потом возвращаются к своей обычной работе. Сейчас в Берлине, похоже, тоже случай одноразового использования.

- О предполагаемых отравителях Скрипаля известно, что они до этого путешествовали по Западной Европе. Вберлинском же случае "Вадим Соколов" якобы до этого нигде не засветился...

- Возможно, предполагаемые отравители были вовлечены в разведывательные операции, а возможно - зарабатывали доверие, чтобы получить британскую визу. В данном случае очень необычно то, как предполагаемый убийца смог так быстро и так легко получить визу во французском посольстве, причем, судя по всему, с очень небрежно заполненными документами. Он упомянул адрес проживания, которого не существует. Сказал, что работает в компании, но не назвал ее. При этом мы знаем, как трудно обычным россиянам получить визу.

- Предполагаемый убийца планировал уехать через день после операции, а не сразу, как это сделали отравители в Солсбери. Почему?

- Можно предположить, что его профессионализм ограничивается умением нажать на курок, но люди, которые планировали операцию, очевидно, знали свое дело. Возможно, они полагали, что в случае такого убийства власти сразу попытаются закрыть аэропорты, а спустя день просочиться будет легче. Российские спецслужбы хорошо работают в нормальных условиях, но и они совершают ошибки. Частично это связано с тем, что они работают активно. Операций так много, что они используют не только агентов из высшей лиги, но и также из второй и третьей. Это неизбежно ведет к проколам.

- Как вы объясняете тот факт, что предполагаемый убийца был сразу пойман?

- Это было связано с тем, что кто-то увидел, как он выбрасывал свой парик и остальное. Представим себе, что он бы оставил пистолет и был пойман с ним - ему был бы конец. Возможно, расчет был на то, что люди часто не замечают странные вещи. А если замечают, не сразу звонят полиции. Это был расчет на удачу, который не сработал. На самом деле часто такие расчеты работают.

- Есть ли какое-то символическое значение в том, что убийство было совершено среди бела дня в центре Берлина?

- Не думаю. Когда решение об убийстве принято, оно приводится в исполнение тогда, когда это удобнее всего. Но это убийство снова демонстрирует, что русские перестали беспокоиться о политических последствиях. В этом случае они, похоже, сфабриковали документы на визу во Францию и организовали убийство в Германии - две доминирующие европейские державы, с которыми они вряд ли хотят осложнять отношения еще больше. Или они считают, что этот убитый человек не имеет большого значения, во что трудно поверить, или они уверены, что последствия удастся сгладить. Такой расчет был в случае со Скрипалем, и они ошиблись. Их удивила международная реакция, высылка дипломатов.

- Если следствие придет к выводу, что это политическое убийство, следует ли Германии и другим странам вводить новые санкции?

- Реакция должна быть. Исторически НАТО была защитой от военной агрессии, причем очень успешной. Это символ солидарности - нападение на одну страну считается нападением на всех. В случае таких невоенных действий, от хакерских атак до убийств, ситуация иная. Даже какого-то серьезного ответа часто нет. Но если эта версия подтвердится, не только Германия, но и другие страны должны будут отреагировать.

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