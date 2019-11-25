 Эксперт не считает ограбление сокровищницы в Дрездене частным заказом | Новости из Германии о Германии | DW | 26.11.2019

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Германия

Эксперт не считает ограбление сокровищницы в Дрездене частным заказом

Похитители украшений из сокровищницы "Зеленый свод" попытаются получить за них выкуп или переплавят их и продадут драгоценные камни по отдельности, считает эксперт аукционного дома Grisebach Auction House в Берлине.

Полиция у Дрезденского замка-резиденции после ограбления сокровищницы Зеленый свод

Полиция у Дрезденского замка-резиденции после ограбления сокровищницы "Зеленый свод"

Похитители драгоценностей из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене могут иметь связи с преступниками, занимающимися отмыванием денег и торговлей оружием. Это предположение высказала управляющий партнер берлинского аукционного дома Grisebach Auction House Диандра Донекер (Diandra Donecker) в беседе с DW во вторник, 26 ноября.

По мнению эксперта, версия о том, что грабители, похитившие в Дрездене украшения, стоимость которых, по оценкам СМИ, составляет около одного миллиарда евро, работали на какого-то конкретного заказчика, собирающегося поместить их в частную коллекцию, маловероятна и напоминает сюжет голливудского фильма.

Более вероятно, с  точки зрения Донекер, развитие событий, при котором преступники свяжутся с музеем "Зеленый свод" в Дрездене или властями и потребуют выкуп в обмен на возвращение драгоценностей. "Это стало бы наилучшим завершением ужасной истории", - добавляет эксперт.

Другим вариантом сбыта награбленного могла бы стать переплавка ювелирных изделий, которая позволила бы извлечь из них драгоценные камни и продать их по отдельности. "После переплавки золота определить его происхождение невозможно", - подчеркивает Донекер. "Все мы очень опасаемся того, что драгоценности будут уничтожены, - говорит она, - ведь в таком случае это культурное наследие будет утеряно навсегда".

Что известно полиции об ограблении музея "Зеленый свод" в Дрездене

Драгоценная брошь, похищенная из сокровищницы Зеленый свод в Дрездене

Драгоценная брошь, похищенная из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене

На месте преступления в Дрездене продолжает работать специальная следственная комиссия уголовной полиции, занимающаяся поиском улик, которые помогли бы помочь в расследовании этого громкого ограбления, произошедшего ранним утром в понедельник, 25 ноября. По словам представителя полиции Олафа Рихтера (Olaf Richter), речь идет о хорошо спланированном и основательно подготовленном преступлении.

Как сообщает пресс-служба полиции, на данный момент следователи полагают, что преступники, перед тем как проникнуть в музей, подожгли распределительный электрощит, находящийся недалеко от него, что привело к отключению освещения во всем районе.

Место преступления похитители покинули на автомобиле Audi A6, который они впоследствии подожгли в подземном гараже, находящемся примерно в пяти километрах от Дрезденского замка-резиденции, на территории которого находится сокровищница "Зеленый свод", указано в пресс-релизе полиции.

Сокровищница "Зеленый свод" в Дрездене будет закрыта на неопределенное время

Как сообщила в понедельник генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман (Marion Ackermann), злоумышленники целенаправленно украли с одной из витрин музея "Зеленый свод" три комплекта украшений - один бриллиантовый и два алмазных. Точная сумма материального ущерба не может быть определена, так как хранящиеся в "Зеленом своде" украшения не имеют продажной стоимости, отметила Акерман. В то же время полиция указывает, что полный перечень похищенных украшений сотрудники музея смогут составить лишь после того, как будут завершены следственные действия на месте преступления.

Тем временем генеральный директор музея "Зеленый свод" Дирк Зиндрам (Dirk Syndram) сообщил во вторник, что в связи с ограблением сокровищница в течение продолжительного времени будет закрыта для посетителей. Другие музеи, находящиеся на территории Дрезденского замка-резиденции, по словам Зиндрама, возобновят свою работу уже в среду.

Смотрите также:

  • В музее Зеленый свод (фото из архива)

    Сокровища "Зеленого свода"

    В Дрездене в понедельник, 25 ноября, неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.

  • Брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской

    Сокровища "Зеленого свода"

    Одно из украденных украшений - брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской, супруге короля Саксонии Иоганна. Изготовлена в 1872 году. Брошь инкрустирована более 600 бриллиантами.

  • Ожерелье из речного жемчуга датировано 1805 годом

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это ожерелье из речного жемчуга, датированное 1805 годом, также стало добычей грабителей. 177 жемчужин для него происходят из региона Фогтланд.

  • Эгретка в виде солнца. Датирована 1782-1807 годами.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Эта эгретка в виде солнца была украдена вместе с двумя другими украшениями для волос из королевской коллекции. Они датированы 1782-1807 годами.

  • Фрагмент Обелиска Августа (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.

  • Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире

    Сокровища "Зеленого свода"

    Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.

  • Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году

    Сокровища "Зеленого свода"

    Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.

  • Это лишь небольшой фрагмент композиции Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это лишь небольшой фрагмент композиции "Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба". Ни придворные ювелиры, ни сам Август Сильный в Индии никогда не были, так что всё это - плод фантазии. Понадобилось семь лет, чтобы изготовить этот шедевр - около двухсот фигурок людей и животных, украшенных тысячами бриллиантов, изумрудов и жемчужин.

  • А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции.

    Сокровища "Зеленого свода"

    А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.

  • С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Сокровища "Зеленого свода"

    С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 04:42

Музеи Дрездена

Контекст

"Зеленые своды" возвращаются домой

"Зеленые своды", всемирно известная саксонская сокровищница, основанная Августом Сильным в 18 веке, вернулась на свою "музейную родину" - в специально отреставрированные для этого помещения Дрезденского замка. (08.09.2004)  

"Зеленые своды" в Дрездене посетили уже 210 тысяч человек  

Сокровища "Зеленого свода"

Ограбленная 25 ноября 2019 года дрезденская сокровищница "Зеленый свод" - одна из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе. Вот только некоторые из ее шедевров.  

Ссылки в интернете

Сообщение пресс-службы полиции Дрездена о ходе расследования ограбления музея "Зеленый свод"

Сообщение пресс-службы полиции Дрездена о ходе расследования ограбления музея "Зеленый свод"

Сообщение DW об ограблении сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене

Сообщение DW об ограблении сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене  

Сайт аукционного дома Grisebach Auction House

Сайт аукционного дома Grisebach Auction House

Аудио- и видеофайлы по теме

Музеи Дрездена  

Дрезден: по следам Августа Сильного (видео)  

Дрезден отметил трагическую годовщину бомбардировок города  

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