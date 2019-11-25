Эксперт не считает ограбление сокровищницы в Дрездене частным заказом

Похитители драгоценностей из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене могут иметь связи с преступниками, занимающимися отмыванием денег и торговлей оружием. Это предположение высказала управляющий партнер берлинского аукционного дома Grisebach Auction House Диандра Донекер (Diandra Donecker) в беседе с DW во вторник, 26 ноября.

По мнению эксперта, версия о том, что грабители, похитившие в Дрездене украшения, стоимость которых, по оценкам СМИ, составляет около одного миллиарда евро, работали на какого-то конкретного заказчика, собирающегося поместить их в частную коллекцию, маловероятна и напоминает сюжет голливудского фильма.

Более вероятно, с точки зрения Донекер, развитие событий, при котором преступники свяжутся с музеем "Зеленый свод" в Дрездене или властями и потребуют выкуп в обмен на возвращение драгоценностей. "Это стало бы наилучшим завершением ужасной истории", - добавляет эксперт.

Другим вариантом сбыта награбленного могла бы стать переплавка ювелирных изделий, которая позволила бы извлечь из них драгоценные камни и продать их по отдельности. "После переплавки золота определить его происхождение невозможно", - подчеркивает Донекер. "Все мы очень опасаемся того, что драгоценности будут уничтожены, - говорит она, - ведь в таком случае это культурное наследие будет утеряно навсегда".

Что известно полиции об ограблении музея "Зеленый свод" в Дрездене

Драгоценная брошь, похищенная из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене

На месте преступления в Дрездене продолжает работать специальная следственная комиссия уголовной полиции, занимающаяся поиском улик, которые помогли бы помочь в расследовании этого громкого ограбления, произошедшего ранним утром в понедельник, 25 ноября. По словам представителя полиции Олафа Рихтера (Olaf Richter), речь идет о хорошо спланированном и основательно подготовленном преступлении.

Как сообщает пресс-служба полиции, на данный момент следователи полагают, что преступники, перед тем как проникнуть в музей, подожгли распределительный электрощит, находящийся недалеко от него, что привело к отключению освещения во всем районе.

Место преступления похитители покинули на автомобиле Audi A6, который они впоследствии подожгли в подземном гараже, находящемся примерно в пяти километрах от Дрезденского замка-резиденции, на территории которого находится сокровищница "Зеленый свод", указано в пресс-релизе полиции.

Сокровищница "Зеленый свод" в Дрездене будет закрыта на неопределенное время

Как сообщила в понедельник генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман (Marion Ackermann), злоумышленники целенаправленно украли с одной из витрин музея "Зеленый свод" три комплекта украшений - один бриллиантовый и два алмазных. Точная сумма материального ущерба не может быть определена, так как хранящиеся в "Зеленом своде" украшения не имеют продажной стоимости, отметила Акерман. В то же время полиция указывает, что полный перечень похищенных украшений сотрудники музея смогут составить лишь после того, как будут завершены следственные действия на месте преступления.

Тем временем генеральный директор музея "Зеленый свод" Дирк Зиндрам (Dirk Syndram) сообщил во вторник, что в связи с ограблением сокровищница в течение продолжительного времени будет закрыта для посетителей. Другие музеи, находящиеся на территории Дрезденского замка-резиденции, по словам Зиндрама, возобновят свою работу уже в среду.

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