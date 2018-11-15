 Эксперты США и ЕС порекомендовали Киеву открыть офис Facebook | Новости из Германии об Украине | DW | 17.11.2018

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Украина

Эксперты США и ЕС порекомендовали Киеву открыть офис Facebook

В Украине в 2019 году пройдут президентские и парламентские выборы. Эксперты Национального демократического института и Европарламента подготовили несколько десятков рекомендаций для Киева.

Флаги Украины и Евросоюза

Флаги Украины и Евросоюза

В связи с выборами президента и парламента в Украине эксперты Национального демократического института по международным вопросам (НДИ) и Европейского парламента подготовили свыше 50 рекомендаций для Киева. В их числе - предложение открыть офис компании Facebook, сообщила представитель НДИ Лора Джуетт на пресс-конференции в Киеве в субботу, 17 ноября. По ее словам, цифровые платформы должны "объединиться для борьбы с дезинформацией".

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"Необходимо прилагать усилия для борьбы с проявлениями политической коррупции, включая фальсификацию, и отслеживать финансирование партий", а также придерживаться принципа гендерного равенства, подчеркнула Джуетт. СМИ должны помечать избирательные кампании как "политическую рекламу, а не информацию", добавила она.

Евродепутат Дариуш Росати особо выделил значимость реформирования избирательного законодательства, "чтобы выборы были справедливыми и прозрачными". Кроме того, делегация Европарламента рекомендовала Верховной раде Украины вовлечь в избирательный процесс "внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов", заявила евродепутат Ребекка Хармс.

В марте 2019 года в Украине состоятся выборы президента страны, в октябре того же года - выборы депутатов Верховной Рады.

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    Автор: Элла Володина


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