 Эксперты предупредили о новых расходах ЕС при жестком ″Брекзите″ | Новости из Германии о Европе | DW | 13.01.2019

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Европа

Эксперты предупредили о новых расходах ЕС при жестком "Брекзите"

Выход Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем грозит нехваткой 16,5 млрд евро в бюджете ЕС, подсчитал аналитический центр Bruegel.

Здание парламента Великобритании на закате

Парламент Великобритании

Выход Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзит") без заключения соглашения с Брюсселем грозит дополнительным финансовым бременем для остальных членов ЕС. Об этом издания немецкой медиагруппы Funke пишут в воскресенье, 13 января, со ссылкой на данные брюссельского аналитического центра Bruegel.

"Брекзит" без принятого соглашения приведет к нехватке 16,5 млрд евро в бюджете Европейского Союза, говорится в письме Bruegel в бундестаг. В подобном случае одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 млрд евро. При этом дополнительные доходы ФРГ от таможенных поступлений составят около 200 млн евро, отмечают эксперты Bruegel. Великобритания является вторым после Германии плательщиком в бюджет Евросоюза.

Ранее о возможном дополнительном финансовом бремени для ФРГ в подобной ситуации предупредил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger). В то же время он не исключил, что парламент Великобритании одобрит соглашение о выходе страны из ЕС.

Контекст

Исторический саммит Евросоюза по "Брекзиту" закончился, соглашение о выходе Великобритании из ЕС готово. Но проблемы не решены. Пока что от "Брекзита" есть лишь проигравшие, уверен Бернд Ригерт. (26.11.2018)

Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Германия заплатит больше, а Польшу и Венгрию могут наказать сокращением выплат. Борьба за финансы обещает быть жесткой. (02.05.2018)

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился, а некоторые европейцы уже говорят о том, что чувствуют себя жертвами дискриминации. Их пугает "Брекзит" и его последствия. (21.01.2018)

Ежегодные пошлины в 3 млрд евро

Между тем, Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) особо выделяет высокую нагрузку в виде таможенных сборов. По оценке DIHK, компаниям из ФРГ придется ежегодно платить пошлины общей величиной в 3 млрд евро за экспорт товаров в Великобританию в случае ее выхода из  ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.

Голосование по "Брекзиту"состоится 15 января

25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после "Брекзита".

В декабре в британском парламенте прошли пятидневные дебаты. Голосование в британской Палате общин о соглашении по "Брекзиту", первоначально запланированное на 11 декабря, состоится 15 января.

Выход Великобритания из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

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    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

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    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту"

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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