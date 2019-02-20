Эксперты о послании Путина: военная риторика отпугнет инвесторов

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 февраля, выступил с очередным посланием Федеральному собранию, первым после его переизбрания на четвертый президентский срок в 2018 году. Прокомментировать полуторачасовое выступление DW попросила австрийского политолога Герхарда Мангота (Gerhard Mangott) и главу московского бюро близкого к Свободной демократической партии Германии Фонда имени Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung) Юлиуса фон Фрайтаг-Лорингхофена (Julius von Freytag-Loringhoven).

"Экономическое чудо" Путина?

Оба эксперта отметили, что президент сказал мало принципиального нового, а фокус на социальной тематике был вынужденным ответом на недавнее снижение у населения популярности главы Кремля. "Было очевидно, что основной акцент выступления был сделан на социальных инициативах, поскольку рейтинг Путина сильно упал с прошлого лета, когда правительство объявило о необходимости повышения пенсионного возраста", - говорит Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен. При этом, признался политолог, ему "было несколько тревожно за людей в первом ряду, где сидело правительство, поскольку им теперь все это воплощать в жизнь, а откуда взять деньги на эти проекты - они, возможно, не знают".

Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен

У Герхарда Мангота главная - социальная - часть речи Путина вызвала два вопроса: почему находящийся 18 лет у власти Владимир Путин не сделал этого раньше и кто будет за все это платить? "Когда он, с одной стороны, говорит, что мы увеличиваем расходы на социальные нужды, а, с другой, обещает налоговые послабления, то это - экономическое чудо, если иметь в виду, что такая политика будет оплачена из государственного бюджета", - отмечает Мангот. По его словам, глава Кремля хоть и упомянул о том, что условием роста социальных расходов является ежегодный рост российской экономики на три процента и более, но он не сказал, как он собирается этого достичь.

Угрозы Кремля в адрес США и Европы

В последней трети своего выступления президент говорил о внешней политике, реакции России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и о новом российском оружии, подробности создания которого глава Кремля раскрыл в предыдущем послании Федеральному собранию. "Его послание почти зеркально отражало то, о чем говорил президент США Дональд Трамп двумя неделями ранее в своем послании "О положении дел в стране", - говорит Мангот. - "Трамп обвинил Россию в нарушении ДРСМД, Путин обвинил в том же США".

Герхард Мангот

И Мангот, и фон Фрайтаг-Лорингхофен обратили внимание на прозвучавшую угрозу в адрес США, что в случае размещения новых американских ракет в Европе Россия возьмет под прицел и центры их управления, "то есть Вашингтон". "Для Европы это новость, вызывающая беспокойство", - говорит Мангот. - "Со временем станет понятно, будут ли США после выхода из ДРСМД инвестировать в размещение в Европе крылатых ракет, поскольку желающие разместить их у себя страны есть, например, Польша".

Мангот обратил внимание на то, что Путин, говоря о том, что Россия - суверенная держава, а некоторые другие могут такими и не быть, имел в виду "не только соседнюю Украину, но и европейские страны". "Российская внешняя политика при Путине воспринимает европейских партнеров США не как равноправных союзников, а как вассалов США", - отмечает австрийский политолог. - "И к ним было обращено предупреждение подумать, хотят ли они действительно размещать на своей территории новые системы оружия".

Тот факт, что Владимир Путин в "жестком тоне" (президент России использовал слово "подхрюкивают". - Ред.) отозвался о Европе в целом, а не об отдельных странах, например, Германии или Франции, фон Фрайтаг-Лорингхофен оценил как "один из немногих позитивных моментов". Германия, как и другие страны НАТО, разделяет позицию США о том, что именно Россия нарушила ДРСМД.

Отпугнет ли речь Путина инвесторов?

В целом, полагает фон Фрайтаг-Лорингхофен, речь Путина будет положительно воспринята в России, в том числе и потому, что, по данным опросов, большинство россиян "обвиняют США в сложившейся сложной международной обстановке".

Но для инвестиционного климата в России эта речь будет иметь скорее негативные последствия, считает политолог. "Военная риторика, даже если Путин говорит, что не собирается применять оружие, но при этом четко дает понять, что оно может достать Америку, не успокоит инвесторов и не будет способствовать инвестициям в Россию, - говорит политолог. - А это означает, что прежде всего европейские инвесторы будут вести себя, скорее, сдержанно".

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