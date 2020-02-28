Эксперты ООН заявили о причастности ВВС РФ к военным преступлениям в Сирии

В понедельник, 2 марта, работающая под эгидой ООН Международная независимая следственная комиссия по Сирии (COI) представила доклад о военных действиях, которые велись на территории страны в период с 11 июля 2019 года по 10 января 2020 года. Согласно этому документу, число военных преступлений в Сирии продолжает расти. К ряду из них, утверждают эксперты ООН, причастны вооруженные силы, выступающие на стороне президента Сирии Башара Асада, а также российская военная авиация.

По данным независимой комиссии, в результате наземных наступлений и авианалетов, совершенных в обозначенный выше период, в Сирии были убиты и ранены десятки мирных жителей, а также разрушен целый ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе рынки и больницы.

Военные преступления в Сирии

В качестве примера подобных преступлений в докладе названы два налета на рынок в городе Маарет-эн-Нууман, произошедшие один за другим утром 22 июля 2019 года. В результате этих атак погибли как минимум 60 мирных жителей, в том числе несколько детей, указано в документе. Другим примером является нападение на находящийся в двух километрах от города Хаас лагерь, где располагались перемещенные мирные жители 16 августа 2019 года.

Как говорится в докладе COI, на основании доступных доказательств, включающих, кроме прочего, показания свидетелей, видеоматериал, отчеты по наблюдениям с воздуха и материалы систем раннего оповещения, у комиссии есть повод полагать, что к каждому из вышеназванных случаев была причастна российская авиация.

"В обоих названных случаях российские ВВС не направляли удары на конкретные военные объекты, что равноценно военному преступлению, так как наносились слепые удары по зонам, населенным гражданскими лицами", - указано в документе.

В то же время Минобороны РФ отрицает, что российская авиация 22 июля 2019 года находилась вблизи города Маарет-эн-Нууман, оговаривается в докладе.

Беженцы в провинции Идлиб

Говоря о наступательной операции сирийской армии в провинции Идлиб, члены COI сообщили, что, по их данным, в результате этой операции 948 000 мирных жителей стали беженцами. Преимущественно речь идет о женщинах и детях, говорится в докладе. Тысячи мирных жителей, покинувших свои дома, спасаясь от войны, вынуждены ночевать на зимнем холоде прямо под открытым небом, подчеркнули эксперты ООН.

В финальной части доклада члены комиссии призвали стороны конфликта провести самостоятельные расследования, а международное сообщество - принять меры к тому, чтобы улучшить защиту мирного населения.

Международная независимая следственная комиссия по Сирии была создана при Верховном комиссариате ООН по правам человека в 2011 году. Ее цель - документирование и расследование всех случаев нарушения международного права, произошедших в ходе войны в Сирии.

Смотрите также:

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Раненые помогают в поисках Сирийский город Дума, что к северо-востоку от Дамаска. Хотя этот человек сам ранен, вместе с другими он занимается поисками выживших. Незадолго до того сирийская армия, подчиняющаяся президенту Башару Асаду, совершила очередной авианалет. По оценкам ООН, с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, были убиты минимум 250 тысяч человек.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Война в поле зрения В лагере для беженцев, что в турецком городе Суруч, нашли убежище около 40 тысяч сирийцев, бегущих от гражданской войны. Она бушует лишь в нескольких километрах отсюда, в сирийском городе Кобане, который виден на горизонте. Сам лагерь выглядит как небольшое поселение: с мечетями, школами и широкими улицами. Однако надолго здесь задерживаться никто не хочет.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Метка войны Абдурахман Ясер аль-Саад добрался до турецкого Измира. 16-летний сириец показывает другим беженцам огромный шрам на животе. Юноша находился в школе, когда сирийские ВВС сбросили на нее "бочковую бомбу" - зажигательную бомбу кустарного производства. Абдурахман был тяжело ранен.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию В ожидании лучшей жизни По пути в ЕС многие беженцы оказываются в Измире. Отсюда они хотят ехать дальше, в Грецию. При этом спасательные жилеты играют важную роль, поскольку далеко не все умеют плавать, а лодки и корабли нелегальных перевозчиков, как правило, переполнены. В ожидании следующего этапа своего "путешествия", люди ночуют под открытым небом. Позволить себе отель они не могут.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Выплывший Этот беженец все-таки сумел доплыть до берега турецкого курорта Бодрум. Ранее он пытался проникнуть на одну из надувных лодок, на которых контрабандисты перевозят людей в Грецию. Эта "услуга" стоит больших денег - около 1000 евро за человека

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Короткий путь - огромный риск Отдыхающие на пляже греческого острова Коса наблюдают, как беженцы на небольшой лодке причаливают к берегу. Хотя путь по морю составляет всего 4 километра, многие по-прежнему тонут, так как не умеют плавать.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Отдых рядом с отчаянием По дороге в отель или на пляж туристы на острове Кос проходят мимо палаток беженцев. Можно ли на них смотреть? Нужно ли им помогать?

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию В поезд - любой ценой Многие беженцы пытаются через Балканы попасть из Греции в Восточную Европу. Важный промежуточный пункт - вокзал города Гевгелии, Македония. После нескольких дней ожидания все хотят любой ценой попасть в поезд, следующий в направлении Сербии.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию По заброшенной железной дороге Эта картина кажется почти романтичной. С первыми лучами солнца сотни беженцев отправляются в путь из Сербии в Венгрию по заброшенной железной дороге. Оттуда многие пойдут дальше - в Австрию и Германию. Многокилометровые переходы отнимают у людей последние силы.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию В отчаянии на рельсы Этот мужчина боится отправки в венгерский лагерь для беженцев, поэтому он бросается с женой и ребенком на железнодорожные пути вокзала Бичке. Сирийская семья думала, что их поезд поедет из Будапешта в Вену. Вместо этого беженцам требуется пройти регистрацию у венгерских чиновников.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Пешком в Австрию Сотни беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана решили сами решать свои судьбы и пошли пешком по венгерской автомагистрали в направлении Австрии. Они провели несколько дней на будапештском вокзале в ожидании дальнейшего переезда - и все напрасно. Полиция заблокировала железнодорожную ветку.

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию Меркель как символ надежды Главный вокзал Мюнхена. Для многих беженцев, спасающихся от гражданских войн, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) - символ надежд. В отличие от других европейских стран, в Германии беженцы могут чувствовать себя, как дома. Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев

