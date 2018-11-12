 Эксперты обнаружили у КНДР секретные ракетные базы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.11.2018

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Мир

Эксперты обнаружили у КНДР секретные ракетные базы

По данным исследователей в США, Пхеньян содержит до 20 подземных баз с ракетами, которые могут быть оборудованы ядерными боеголовками. Одна из баз находится лишь в 135 км от Сеула.

Ким Чен Ын смотрит в бинокль

Ким Чен Ын

У Северной Кореи имеются от 13 до 20 секретных военных баз, на которых могут скрываться мобильные ракетные комплексы, с ракетами, способными нести ядерные боеголовки. К такому выводу пришли авторы исследования Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованного в понедельник, 12 ноября.

Контекст

США, на фоне сообщений о том, что Северная Корея продолжает ядерную программу, без иллюзий относятся к действиям Ким Чен Ына, но предпочитают "держать дверь открытой". Об этом заявил советник Трампа Болтон. (05.08.2018)

КНДР на данный момент располает целым арсеналом ракет разного радиуса действия, которые, по оценкам экпертов, способны поражать цели вплоть до западного побережья США. (09.08.2017)

"Эти базы отнюдь не заморожены. Работа на них продолжается", - заявил руководитель северокорейской программы CSIS Виктор Ча изданию The New York Times.

По данным исследовательского центра, подобные подземные базы расположены по всей территории КНДР, в узких горных долинах. Они построены так, что мобильные пусковые установки можно быстро транспортировать по туннелям к заранее подготовленным стартовым площадкам, говорится в исследовании. Одна из таких баз находится всего в 135 километрах к северо-западу от столицы Южной Кореи Сеула.

Результаты исследования основываются на анализе спутниковых снимков, интервью с перебежчиками, а также членами спецслужб и правительства.

США добиваются полного ядерного разоружения Северной Кореи, а пока этого не произойдет - не намерены снимать экономические санкции с КНДР. С этим не согласен Пхеньян, который недавно пригрозил возобновить свою ядерную программу, если Вашингтон не откажется от штрафных мер.

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    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Ссылки в интернете

Undeclared North Korea: The Sakkanmol Missile Operating Base

In North Korea, Missile Bases Suggest a Great Deception

Аудио- и видеофайлы по теме

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?  

Историческая встреча лидеров двух Корей  

Зажигательная песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 3  

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