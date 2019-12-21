 Эксперты назвали новые препятствия ″Северному потоку - 2″ | Новости из Германии о России | DW | 22.12.2019

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Россия

Эксперты назвали новые препятствия "Северному потоку - 2"

Вероятно, РФ будет вынуждена искать альтернативные корабли для прокладки труб "Северного потока - 2". Аналитики S&P Global Platts указывают на сложности в этой связи.

Укладка труб подводного участка газопровода Северный поток - 2 (Фото из архива)

Укладка труб подводного участка газопровода "Северный поток - 2" (Фото из архива)

Если швейцарская компания Allseas, которая приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2", окончательно решит выйти из проекта, Россия будет вынуждена искать другие корабли для прокладки труб. В качестве альтернативы рассматривалась трубоукладочная баржа Fortuna, однако она не сможет работать в датских территориальных водах, говорится в сообщении S&P Global Platts, опубликованном в субботу, 21 декабря.

В частности, аналитики S&P Global Platts указывают, что судно Fortuna не сможет подойти к Дании, поскольку на барже нет системы динамического позиционирования, необходимого в соответствии с датским законодательством.

Контекст

Решение США ввести санкции против "Северного потока - 2" трудно понять, учитывая союзнические отношения с европейцами в рамках НАТО, заявил Олаф Шольц. (21.12.2019)

Из-за санкций США фирма Allseas приостановила деятельность по укладке трубопровода "Северный поток - 2". (21.12.2019)

В то же время Россия располагает трубоукладочным судном "Академик Черский", на котором есть необходимая система. Однако в данном случае проблема заключается в том, что в настоящий момент "Академик Черский" находится на Дальнем Востоке. Ему потребуется около двух месяцев, чтобы добраться до Дании. Изначально планировалось, что газопровод "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

Санкции США за строительство "Северного потока - 2"

Штрафные меры США за строительство "Северного потока - 2" вступили в силу 21 декабря. В связи с санкциями компания Allseas сразу объявила о приостановлении своей деятельности по укладке трубопровода.

Американские штрафные меры против компаний, участвующих в строительстве газопровода, предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.

В свою очередь, вице-канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) раскритиковал штрафные меры США против компаний, строящих газопровод "Северный поток - 2". Берлин считает санкции вмешательством во внутренние дела Германии. Однако в правительстве ФРГ не планируют предпринимать ответные меры.

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    Автор: Андрей Гурков


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