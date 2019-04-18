 Эксперты бундестага оспорили отказ ФРГ от выплат репараций Греции | Новости из Германии о Европе | DW | 10.07.2019

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Европа

Эксперты бундестага оспорили отказ ФРГ от выплат репараций Греции

Греция требует от Германии сотни миллиардов евро за ущерб, причиненный нацистами в годы Второй мировой войны. ФРГ отвергают претензии Афин, однако эксперты бундестага считают правовую ситуацию не бесспорной.

Немецкие оккупанты в Афинах, 1941 год

Немецкие оккупанты в Афинах, 1941 год

Эксперты германского бундестага выразили сомнение в справедливости отказа Германии от выплаты репараций Греции за ущерб, причиненный нацистами в годы Второй мировой войны. Об этом в среду, 10 июля, сообщило агентство dpa со ссылкой на копию нового заключения Научной службы бундестага ФРГ, подготовленного по запросу Левой партии. "Позиция федерального правительства с точки зрения международного права приемлема, но отнюдь не бесспорна", - указывается в этом документе.

Эксперты рекомендуют Германии обратиться за разъяснениями в Международный суд в Гааге. В то же время правительство ФРГ должно добровольно согласиться на такое судебное разбирательство, поскольку речь идет о событиях более чем 70-летней давности.

Репарации на 300 млрд евро

Греция в начале июня 2019 года направила Германии дипломатическую ноту, официально призвав Берлин к переговорам о выплате репараций. Правительство в Афинах, во главе которого тогда находился левый политик Алексис Ципрас, предприняло этот шаг по требованию парламента. Греческая комиссия экспертов оценила причиненный нацистами ущерб в 292 млрд евро.

Контекст

Греческое правительство вновь требует репарационных выплат от Германии. И хотя эти требования юристы находят небезосновательными, шансы на удачный для Афин исход крайне малы. (12.03.2015)

Греция задолжала Германии миллиарды. Алексис Ципрас считает, что наоборот. Через 70 лет после окончания войны Афины требуют репараций за оккупацию страны во времена национал-социализма. (29.01.2015)

Правительство ФРГ считает данную тему закрытой, ссылаясь на договор 1990 года о воссоединении Германии, в котором, по его мнению, окончательно урегулированы все правовые вопросы, касающиеся ущерба, причиненного в годы войны. Между тем в договоре, заключенном ФРГ, ГДР и четырьмя бывшими оккупационными державами США, СССР, Францией и Великобританией, вопрос о репарациях даже не упоминается. Кроме того, Греция в данных переговорах не участвовала и при заключении договора "два плюс четыре" со всей ясностью заявила, что не отказывается от претензий по репарациям.

Наблюдатели не исключают, что в скором времени с требованиями о репарациях выступит и Польша. Польская парламентская комиссия подготовит доклад на эту тему к концу 2019 года. Эксперты бундестага считают требования Польши юридически неоправданными, поскольку Варшава в 1953-м, а затем вновь в 1970 году со всей ясностью отказалась от репараций. В то же время польская сторона считает эти отказы недействительными, поскольку они были сделаны под давлением СССР.

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    Автор: Дарья Брянцева


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