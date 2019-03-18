Экспансия Китая в Европе: теперь на очереди порты Италии

К проекту "Один пояс - один путь" хочет присоединиться страна из группы G7 с ослабленной экономикой и огромным долгом. Чего тут больше: экономических шансов или политических рисков?
Почему контейнеровозы с китайскими товарами для стран Евросоюза, пройдя Суэцкий канал, не причаливают сразу же в портах Греции и Италии, а чаще всего тратят еще дней пять-шесть, чтобы, обогнув Пиренейский полуостров, по водам Атлантики добраться до Роттердама, Антверпена, Гамбурга или Бремерхафена?
Потому что, отвечают эксперты, эти порты в Нидерландах, Бельгии и Германии эффективнее работают и, главное, обеспечивают больше разнообразных транспортных возможностей для дальнейшей доставки товаров на важнейшие рынки сбыта в Европе.
Сначала китайцы купили греческий порт Пирей
Такую ситуацию с портами в Южной Европе надо менять, сказали себе в Пекине, разрабатывая в 2013 году программу глобальной китайской экспансии "Один пояс - один путь". И вот теперь именно с этой целью, надеются одни и опасаются другие, председатель КНР Си Цзиньпин приедет с визитом в Италию. Она, судя по сообщениям из Рима, намерена 22 марта присоединиться к проекту китайского лидера, который журналисты любят называть "Новым шелковым путем".
Впрочем, приспосабливать европейские средиземноморские порты под свои нужды Пекин начал еще осенью 2009 года, сосредоточившись на первых порах на главных морских воротах Греции - порте Пирей близ Афин. Тогда, в самом начале греческого долгового кризиса, китайская государственная компания COSCO, один из мировых лидеров в области морских контейнерных перевозок, арендовала половину контейнерного терминала Пирея.
А в 2016 году, когда правительство в Афинах, выполняя требования уже третьей программы международной финансовой помощи, ради пополнения казны ускорило приватизацию госсобственности, COSCO приобрела контрольный пакет акций пирейского порта. В результате в 2018 году оборот контейнеров вырос здесь по сравнению с кризисным 2009 годом примерно в шесть раз.
Параллельно с этим Китай еще в конце 2014 года дал старт проекту строительства скоростной железной дороги из Пирея через Афины в Скопье (Северная Македония), Белград (Сербия) и Будапешт (Венгрия) с явным стратегическим расчетом качественно улучшить пути доставки своих товаров на Балканы, в восточноевропейские страны Евросоюза и в Центральную Европу.
Правда, сооружение сербско-венгерского участка остановилось: Брюссель заблокировал строительство, поскольку Будапешт в нарушение правил ЕС не объявил открытого тендера на этот подряд. Но рано или поздно проблему наверняка удастся решить - и новая магистраль заработает.
Чем интересны порты Генуи и Триеста
И вот теперь, с точки зрения Пекина, настала очередь Италии. Поэтому Си Цзиньпин и едет в Рим. Эксперты полагают, что Китай прежде всего интересуют два порта. Это Генуя на промышленно развитом северо-западе страны вблизи Франции и Швейцарии, и Триест на самом северо-востоке в Адриатическом море недалеко от Венеции и на границе с членами ЕС Словенией и Хорватией. Правда, оба города уже густо застроены, так что широкомасштабного расширения портов здесь не получится.
Зато эти морские ворота весьма перспективны с транспортной точки зрения. Из Генуи прокладывается железнодорожная магистраль в Швейцарию, откуда очень удобно снабжать Германию, Францию и многие другие европейские страны. В свою очередь, через Триест должен пройти поддерживаемый Евросоюзом южно-европейский железнодорожный коридор от Испании до границы Украины. Проблема в том, что оба проекта застопорились, поскольку для каждого из них в Альпах необходимо пробить по одному крупному туннелю, против которых выступают многие местные жители и экологи.
Противником этих туннелей является и движение "5 звезд", входящее в правящую в Риме правительственную коалицию. В то же время это левопопулистское движение выступает за сближение с Китаем, тогда как его коалиционный партнер, правопопулистская "Лига", устами своего лидера Маттео Сальвини предупреждает об опасности "колонизации" Италии зарубежными державами.
Евросоюз готовит программу противодействия КНР
Так что Си Цзиньпину предстоит проявить на переговорах в Риме немало дипломатического искусства. Главным результатом его визита должно стать подписание рамочного документа об официальном присоединении Италии к проекту "Один пояс - один путь". Какие именно договоренности он будет содержать, пока неизвестно.
Намерение Рима заключить такое соглашение вызвало жесткую критику в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне. Ведь до сих пор ни одна из ведущих стран Запада, представленных в G7, в "большой семерке", на подобное сближение с коммунистическим Китаем не шла. Партнеры Италии по Евросоюзу, в том числе Германия, упрекают ее в том, что она подрывает усилия ЕС по проведению единой внешней политики и отстаиванию общих ценностей.
Тем более, что итальяно-китайское сближение происходит как раз в тот самый момент, когда Евросоюз намерен на своем саммите 21 марта принять план противодействия Китаю из 10 пунктов. Он направлен на сдерживание глобальной экономической экспансии КНР, сопровождаемой систематическим демпингом и другими нарушениями правил свободной торговли. К тому же 9 апреля на саммите ЕС-КНР Брюссель собирается жестко потребовать прекратить дискриминацию европейских компаний в Китае.
У проекта"Один пояс - один путь" уже много партнеров в Евросоюзе
Аналогичные требования предъявляют Китаю и США, объявившие ему торговую войну и в ходе трудных переговоров пытающиеся добиться уступок от Пекина. Вашингтон подверг резкой критике намерение Италии присоединиться к китайскому проекту, заявив, что она тем самым ставит под сомнение свою международную репутацию и американо-итальянскую дружбу.
В ответ в Риме заявляют, что в той или иной форме соглашения с Китаем об участии в проекте "Один пояс - один путь" подписали уже полтора десятка главным образом восточноевропейских членов Евросоюза от Болгарии и Венгрии до Хорватии и Эстонии, а немецкий город Дуйсбург стал конечной точкой одного из железнодорожных маршрутов "Нового шелкового пути", так что Германия просто боится дополнительной конкуренции своим портам в Гамбурге и Бремерхафене.
Почему в Риме именно сейчас так заинтересованы в значительном углублении сотрудничества с Китаем, более чем понятно: в условиях, когда экономика Италии вновь впала в рецессию, долговое бремя страны приняло угрожающие размеры, а правящая коалиция пошла на обострение отношений с Евросоюзом, правительство стремится привлечь как можно больше китайских инвестиций, особенно в крупные инфраструктурные проекты.
К чему могут привести кредиты и инвестиции из Китая
Критики такого подхода предупреждают, что надежды Рима на мощный экономический импульс могут и не оправдаться, поскольку Китай обычно стремится передавать выгодные заказы своим же фирмам, а на стройки и предприятия за рубежом завозит китайских рабочих.
Но главную опасность скептики видят в тех кредитах, которые Пекин готов предоставить через китайские или контролируемые им международные банки: эксперты опасаются чрезмерной финансовой и, в результате, политической зависимости. К чему это может привести, показывает недавний опыт Шри-Ланки. Ее правительству для частичного погашения долгов перед Пекином пришлось на 99 лет передать Китаю недавно построенный на Индийском океане новый порт.
Наблюдатели указывают на целенаправленные попытки КНР закрепиться в ЕС именно в тех странах, которые переживают наиболее серьезные долговые проблемы и борются с ними (в том числе под давлением ЕС) путем широкомасштабных приватизаций: Греция, Италия, Португалия.
Не далее как 15 марта посол США в Лиссабоне призвал португальское правительство не допустить перехода под контроль одного из китайских госконцернов крупнейшей энергетической компании страны EDP. Тем более, что китайцы уже держат значительные пакеты акций в крупнейшем частном банке Португалии, в крупнейшей страховой фирме и в авиакомпании TAP.
На таком сложном экономическом и геополитическом фоне неопытное итальянское правительство и будет принимать в Риме высокого гостя из Пекина, который приедет с заманчивым предложением присоединиться к проекту "Один пояс - один путь".
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