 Экономисты предупреждают об угрозе рецессии в Германии | Экономические новости из Германии | DW | 12.09.2019

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Экономика

Экономисты предупреждают об угрозе рецессии в Германии

Эксперты связывают риски с сокращением производства в обрабатывающей промышленности и ухудшением ситуации на рынке труда. На третий квартал 2019 года прогнозируется снижение ВВП на 0,1 процента.

Строительные рабочие на перерыве

Строительные рабочие на перерыве

Еще два германских института экономики предупредили об угрозе рецессии в ФРГ, указав на снижение объемов промышленного производства. Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) в четверг, 12 сентября обнародовал новые данные по индикатору конъюнктуры, согласно которому угроза рецессии в Германии в настоящее время составляет 59,4 процента после 43 процентов, о которых говорилось в августе. Это - самый высокий индикатор с зимнего периода 2012-13 годов. Эксперты IMK констатировали наличие "острой угрозы рецессии".

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Экономисты обосновали свои прогнозы снижением объемов производства и количества заказов в обрабатывающем секторе, сокращением количества вакансий на рынке труда и "подавленным настроением в экономике" - в первую очередь, из-за внешнеэкономических рисков, связанных с угрозой жесткого "Брекзита" и торговыми конфликтами. Эксперты IMK также указали на слабые структурные звенья в автомобильной промышленности и ряде других отраслей.

Прогнозы института ifo

В то же время мюнхенский институт экономических исследований Ifo прогнозирует снижение объема ВВП в Германии в третьем квартале на 0,1 процента. С учетом аналогичного снижения во втором квартале это будет означать техническую рецессию. Прогноз по росту экономики на весь 2019 года снижен с 0,6 до 0,5 процента.

"Слабость в промышленности распространяется как нефтяное пятно на другие отрасли экономики", - констатировал эксперт ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser). Он отметил, что слабость конъюнктуры уже сказывается и на рынке труда: рост безработицы в ФРГ фиксируется четвертый месяц подряд.

Только накануне Институт экономики в Киле предсказал рецессию в ФРГ в период с августа до конца сентября. В третьем квартале его эксперты ожидают снижения ВВП в Германии на 0,3 процента.

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