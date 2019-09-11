Экономисты предупреждают об угрозе рецессии в Германии

Эксперты связывают риски с сокращением производства в обрабатывающей промышленности и ухудшением ситуации на рынке труда. На третий квартал 2019 года прогнозируется снижение ВВП на 0,1 процента.
Еще два германских института экономики предупредили об угрозе рецессии в ФРГ, указав на снижение объемов промышленного производства. Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) в четверг, 12 сентября обнародовал новые данные по индикатору конъюнктуры, согласно которому угроза рецессии в Германии в настоящее время составляет 59,4 процента после 43 процентов, о которых говорилось в августе. Это - самый высокий индикатор с зимнего периода 2012-13 годов. Эксперты IMK констатировали наличие "острой угрозы рецессии".
Экономисты обосновали свои прогнозы снижением объемов производства и количества заказов в обрабатывающем секторе, сокращением количества вакансий на рынке труда и "подавленным настроением в экономике" - в первую очередь, из-за внешнеэкономических рисков, связанных с угрозой жесткого "Брекзита" и торговыми конфликтами. Эксперты IMK также указали на слабые структурные звенья в автомобильной промышленности и ряде других отраслей.
Прогнозы института ifo
В то же время мюнхенский институт экономических исследований Ifo прогнозирует снижение объема ВВП в Германии в третьем квартале на 0,1 процента. С учетом аналогичного снижения во втором квартале это будет означать техническую рецессию. Прогноз по росту экономики на весь 2019 года снижен с 0,6 до 0,5 процента.
"Слабость в промышленности распространяется как нефтяное пятно на другие отрасли экономики", - констатировал эксперт ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser). Он отметил, что слабость конъюнктуры уже сказывается и на рынке труда: рост безработицы в ФРГ фиксируется четвертый месяц подряд.
Только накануне Институт экономики в Киле предсказал рецессию в ФРГ в период с августа до конца сентября. В третьем квартале его эксперты ожидают снижения ВВП в Германии на 0,3 процента.
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