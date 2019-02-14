 Экономика ФРГ стагнировала в четвертом квартале 2018 года | Новости из Германии о Германии | DW | 14.02.2019

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Германия

Экономика ФРГ стагнировала в четвертом квартале 2018 года

В Германии прекратился рост экономики во второй половине прошлого года. В целом за год ВВП страны вырос на 1,4 процента.

Контейнеры в порту Гамбурга

Немецкой экономике удалось закончить 2018 год без технической рецессии. В то время как в третьем квартале ВВП сократился на 0,2 процента, последний квартал года экономика ФРГ закончила стагнацией, сообщило в четверг, 14 февраля, Федеральное статистическое ведомство, опираясь на предварительные расчеты. Эксперты говорят о рецессии, если ВВП демонстрирует отрицательные показатели в течение двух кварталов подряд. В последний раз рецессия в Германии была зафиксирована в конце 2012-го - начале 2013 года.

Контекст

Немецкая промышленность все более скептически оценивает конъюнктуру на фоне угрозы неупорядоченного "Брекзита". На 2019 год в ФРГ прогнозируется рост экономики лишь на уровне 1,5 процента. (17.01.2019)

Около 30% природного газа поступает в Европу из РФ, но доля газа в энергобалансе ЕС менее 10%. Глава Восточного комитета немецкой экономики комментирует для DW опасения группы послов США в Европе. (07.02.2019)

В целом, в прошлом году ВВП Германии вырос на 1,4 процента. Таким образом, в 2018 году немецкая экономика выросла девятый год подряд.

В нынешнем году правительство ФРГ прогнозирует рост экономики в объеме одного процента. Если прогноз оправдается, то этот показатель станет самым низким с 2013 года. В качестве факторов, которые могут негативно сказаться на экономическом развитии Германии, эксперты называют торговые конфликты США с ЕС и Китаем, возможный жесткий "Брекзит" - выход Великобритании из ЕС без соглашения, а также общее охлаждение конъюнктуры в мире.

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    Автор: Андрей Гурков


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