 Экономика ФРГ сократилась в третьем квартале на 0,2 процента | Экономические новости из Германии | DW | 14.11.2018

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Экономика

Экономика ФРГ сократилась в третьем квартале на 0,2 процента

Эксперты считают первое с 2015 года снижение ВВП в квартальном исчислении временным сбоем. Они, однако, предупреждают, что годы бурного роста экономики в ФРГ уже позади.

На заводе VW

На заводе VW

Экономика ФРГ в третьем квартале текущего года сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в среду, 14 ноября. Это первое снижение объема германского ВВП в квартальном исчислении с первого квартала 2015 года. Экономисты прогнозировали снижение ВВП в объеме 0,1 процента.

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Во втором квартале 2018 года экономика ФРГ выросла на 0,5, а в первом квартале - на 0,4 процента. Статистики объяснили падение ВВП в третьем квартале, в первую очередь, внешнеэкономическими факторами: согласно предварительным данным, объем экспорта из Германии в период с июля по сентябрь сократился. В то же время объем импорта в этот период увеличился.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, назвали нынешнее снижение объема ВВП в Германии не началом рецессии, а временным сбоем, вызванным, в частности, рекордными убытками автопрома, которые в настоящее время наверстываются. Они, однако, предупредили, что годы бурного роста экономики в ФРГ уже позади, поскольку существующие мощности уже оптимально задействованы, импульсы к экономическому росту отсутствуют, а глобальный торговый конфликт негативно влияет на деловые настроения.

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    Автор: Андрей Гурков


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