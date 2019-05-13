 Экономика ФРГ избежала рецессии | Экономические новости из Германии | DW | 14.11.2019

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Экономика

Экономика ФРГ избежала рецессии

В третьем квартале ВВП Германии вырос на 0,1 процента. В предыдущем квартале немецкая экономика сократилась на 0,2 процента.

В третьем квартале ВВП Германии неожиданно вырос на 0,1 процента.

В третьем квартале ВВП Германии неожиданно вырос на 0,1 процента.

Экономика ФРГ избежала рецессии. За период с июля по сентябрь объем ВВП Германии неожиданно вырос на 0,1 процента, сообщило федеральное статистическое ведомство в четверг, 14 ноября. Только в предыдущем квартале немецкая экономика сократилась на 0,2 процента.

Контекст

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Власти новых федеральных земель ратуют за отмену санкций, введенных ЕС против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса. При этом ими движут не только интересы местного бизнеса. (12.06.2019)

Эксперты говорят о наличии рецессии в том случае, если экономика оказывается в минусе на протяжении двух кварталов подряд. В последний раз такое было на стыке 2012-2013 годов.

Сокращение объемов производства

Из-за торговых конфликтов, ослабления мировой конъюнктуры и хаоса вокруг "Брекзита" экономика ФРГ, сильно зависящая от экспорта, оказалась под давлением, поэтому немецкая промышленность сокращала производство на протяжении пяти кварталов подряд.

На текущий год экономисты прогнозируют рост объема ВВП Германии в объеме 0,5 процента. В 2020 году рост должен увеличиться до 0,9 процента.

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    Автор: Андрей Гурков


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