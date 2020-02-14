Экономика Германии в конце 2019 года стагнировала

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии в четвертом квартале 2019 года остался на уровне показателя третьего квартала, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 14 февраля. Это позволяет говорить о стагнации экономики ФРГ в последней четверти 2019-го. Причиной стало замедление роста покупательской активности частных домохозяйств, сокращение инвестиций в оборудование и снижение показателей экспорта.

Всего за 2019 год ВВП Германии вырос на 0,6 процента, причем во втором квартале он даже снизился на 0,2 процента. После "сильного" третьего квартала с ростом экономики на 0,2 процента к четвертому кварталу "была потеряна динамика", это произошло одновременно с падением экспорта и ростом импорта, заявляют в статистическом ведомстве.

Из-за торговых конфликтов, ослабления мировой конъюнктуры и хаоса вокруг "Брекзита" экономика ФРГ, сильно зависящая от экспорта, оказалась под давлением, поэтому промышленность страны сокращала производство на протяжении пяти кварталов подряд. В 2020 году эксперты предполагают рост ВВП на 0,9 процента.

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