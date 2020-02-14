 Экономика Германии в конце 2019 года стагнировала | Новости из Германии о Германии | DW | 14.02.2020

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Германия

Экономика Германии в конце 2019 года стагнировала

К четвертому кварталу 2019 года - после сильного третьего квартала - немецкая экономика "потеряла динамику". Не было зафиксировано ни роста, ни снижения.

Рабочий на заводе Volkswagen

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии в четвертом квартале 2019 года остался на уровне показателя третьего квартала, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 14 февраля. Это позволяет говорить о стагнации экономики ФРГ в последней четверти 2019-го. Причиной стало замедление роста покупательской активности частных домохозяйств, сокращение инвестиций в оборудование и снижение показателей экспорта.

Контекст

Объем товарооборота ФРГ со странами Восточной Европы растет. Но не со всеми. С Россией он уменьшается. О причинах рассказал новый председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. (14.11.2019)

Влияние санкций ЕС против России на экономическую конъюнктуру Германии настолько незначительно, что даже не поддается анализу. В Берлине представлен доклад ведущих экономических институтов. (02.10.2019)

Всего за 2019 год ВВП Германии вырос на 0,6 процента, причем во втором квартале он даже снизился на 0,2 процента. После "сильного" третьего квартала с ростом экономики на 0,2 процента к четвертому кварталу "была потеряна динамика", это произошло одновременно с падением экспорта и ростом импорта, заявляют в статистическом ведомстве.

Из-за торговых конфликтов, ослабления мировой конъюнктуры и хаоса вокруг "Брекзита" экономика ФРГ, сильно зависящая от экспорта, оказалась под давлением, поэтому промышленность страны сокращала производство на протяжении пяти кварталов подряд. В 2020 году эксперты предполагают рост ВВП на 0,9 процента.

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    Еда как культ

    Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

  • Уровень цен в ряде стран Европы

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    Здоровая конкуренция давит на цены

    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

  • Структура расходов жителей Германии

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    Жить нынче дорого

    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".


Контекст

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет. (20.04.2016)  

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