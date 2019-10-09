 Экоактивисты заблокировали мост в правительственном квартале Берлина | Новости из Германии о Германии | DW | 09.10.2019

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Германия

Экоактивисты заблокировали мост в правительственном квартале Берлина

В Берлине сотни демонстрантов движения "Восстание против вымирания" блокировали мост Маршалла, протесты проходят и перед ведомством федерального канцлера.

Активисты заблокировали мост Маршалла в Берлине

Активисты заблокировали мост Маршалла

Активисты экологического движения "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion) продолжили многодневную акцию протеста на улицах Берлина. В среду, 9 октября, неколько сотен демонстрантов заблокировали мост Маршалла через реку Шпрее в правительственном квартале германской столицы.

Демонстранты призывают к решительным действиям против изменения климата

Кроме того, уже третьи сутки остановлено движение на площади Большая Звезда в центре города, являющаяся крупным транспортным узлом. Еще одна группа протестующих собралась перед ведомством федерального канцлера. Активисты призывают правительство ФРГ к решительным действиям против изменения климата, указывая на недостаточность климатических пакетов Берлина.

Контекст

Столица Германии стала центром глобальной стачки, организованной молодежным экологическим движением Fridays for future. Одно из главных требований - быстрый отказ от угольных электростанций. (20.09.2019)

Власти ФРГ решили субсидировать экологичный образ жизни, например покупку электрокара, и взимать плату за эмиссию СО2: чем она больше от товара, тем дороже тот обойдется покупателю. (20.09.2019)

Протесты движения "Восстание против вымирания" в Берлине начались 7 октября и вначале были сконцентрированы на Потсдамской площади и площади Большая Звезда у Колонны Победы. 8 октября полиция вытеснила демонстрантов с Потсдамской площади, движение по ней было восстановлено. 

Зародившееся в Великобритании движение "Восстание против вымирания" считает своей целью увеличить давление на правительства для принятия более строгих мер по защите климата. Активисты заявили, что продолжат акции на текущей неделе как в Берлине, так и в других городах. В ближайшие две недели экоактивисты планируют протесты примерно в 60 городах по всему миру.

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    Автор: Марина Барановская


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