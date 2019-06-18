Экоактивистка из России запросила политическое убежище в Германии

Соосновательница некоммерческой организации "Экозащита" Александра Королева запросила политическое убежище в Германии. Об этом интернет-порталы немецких телеканалов WDR и ARD сообщают в среду, 19 июня.

По информации WDR, ходатайство об убежище подано накануне, 18 июня. Экоактивистка рассказала изданию, что ее организация занимается "сложными темами, к которым очень восприимчиво российское руководство". В их числе Королева называет строительство новых атомных электростанций, транспортировку и хранение ядерных отходов, добычу угля и защиту климата.

Реестр "иностранных агентов" и регулярные штрафы

"Мы считаем, что мое преследование является политическим", - заявила активистка. По ее словам, это началось задолго до вступления в силу закона об "иностранных агентах".

При этом Александра Королева отмечает, что "Экозащита" не подчиняется "ни букве, ни духу" этого закона и поэтому регулярно получает новые штрафы. Их сумма достигла 30 тысяч евро. За невыполнение требований Королевой грозит до двух лет лишения свободы.

Общественная организация "Экозащита" была основана в Калининграде в конце 1989 года. На данный момент ее филиалы действуют также в Москве, Екатеринбурге и ряде других городов.

В июле 2014 года "Экозащиту" включили в реестр "иностранных агентов". Этот список появился после поправок к ряду российских законов, принятых Госдумой РФ в 2012 году. В частности, изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". Организации должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении.

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