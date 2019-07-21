Экзитполы: На досрочных выборах в Раду лидирует партия Зеленского

По данным экзитполов, на парламентских выборах в Украине партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,9 процента голосов.
На досрочных парламентских выборах, прошедших в воскресенье, 21 июля, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" выходит в лидеры. По информации экзитполов, она набирает 43,9 процента голосов избирателей. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь", возглавляемая бывшим членом Партии регионов Юрием Бойко и бывшим членом "Оппозиционного блока" Вадимом Рабиновичем. За эту партию проголосовали 11,5 процента избирателей.
Пятипроцентный барьер преодолели также партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,9 процента), бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" (7,6 процента) и фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" (6,3 процента).
Голосование проходит по смешанной, пропорционально-мажоритарной избирательной системе. 225 депутатов пройдут в Верховную раду по партийным спискам в общегосударственном округе, а еще 225 - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. В выборах участвуют 22 партии. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в общей сложности зарегистрировала 2760 кандидатов, включенных в партийные списки для участия в выборах в общегосударственном округе, а также 3220 кандидатов в одномандатных округах.
Выборы Рады девятого созыва проходят досрочно, поскольку президент Зеленский 21 мая, на следующий день после вступления в должность, подписал указ о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.
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