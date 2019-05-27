Экзитполы: за кого проголосовали скандинавы на выборах в Европарламент

Правопопулистская Датская народная партия (ДНП) несет значительные потери на выборах в Европарламент, состоявшихся в воскресенье, 26 мая. Согласно опросам Датского радио после закрытия участков, ДНП набирает лишь 11,8 процентов голосов. На прошлых выборах в 2014 году она заняла первое место и набрала 26,6 процентов. Таким образом, ДНП может потерять три из четырех своих мест в Европарламенте.

На первое место может выйти Социал-демократическая партия, согласно опросам, у нее около 23 процентов. Либеральная партия Венстре набирает до 21 процента голосов. Всего Данию представляют в Европарламенте 13 депутатов.

В Швеции правые популисты на третьем месте

Первое место на выборах в Европарламент в соседней Швеции занимает Социал-демократическая рабочая партия. Согласно опросам телеканала SVT, у нее - 25,1 процент голосов. На втором месте - Умеренная коалиционная партия, она набирает 17,6 процентов.

Правопопулистская партия "Шведские демократы" показала значительный прирост, набрала около 16,9 процентов голосов и вышла на третье место. Шведские зеленые несут значительные потери, Партия охраны окружающей среды набрала 9,5 процентов. Швецию в Европарламенте будут представлять 20 депутатов.

В Финляндии правые популисты на пятом месте

На выборах в Европарламент в Финляндии правопопулистская партия "Истинные финны" набрала меньше ожидаемого, согласно данным экзитполов, она получает 13,2 процентов голосов. Таким образом, правые популисты занимают лишь пятое место вслед за консерваторами, социал-демократами, "зелеными" и либералами. От Финляндии в Европарламент избираются 13 депутатов.

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