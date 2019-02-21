Экзархат русских церквей в Европе отказался от подчинения Константинополю

Генеральная ассамблея экзархата русских православных церквей в Западной Европе на внеочередном собрании в Париже в субботу, 23 февраля, проголосовала против роспуска архиепископии и последующего перехода ее приходов в подчинение митрополии Вселенского патриархата в Константинополе (Стамбуле).

При этом против подчинения Константинополю проголосовали 191 из 206 членов генассамблеи, 15 человек поддержали самороспуск, сообщает сайт orthodoxie.com, специализирующийся на новостях в области международного православия.

Русский экзархат в Западной Европе

Русский экзархат, или архиепископия православных русских церквей в Западной Европе объединил приходы церквей русских эмигрантов после революции 1917 года. Его центр находится в Париже. В 1931 году экзархат официально вышел из юрисдикции РПЦ, а возглавлявший его архиепископ Евлогий получил от патриарха Константинопольского титул патриаршего экзарха.

В 1944 году Евлогий предпринял попытку вернуться в юрисдикцию Московского патриархата РПЦ, с тех пор статус экзархата оставался неопределенным.

В 1999 году патриарх Варфоломей своим томосом (указом) закрепил за объединением приходов русской православной церкви в странах Западной Европы статус экзархата Вселенского патриархата, признавая тем самым, что экзархат находится в юрисдикции Константинополя.

Решение Константинополя упразднить экзархат

В ноябре 2018 года Синод Константинопольской церкви принял решение упразднить архиепископии русских православных церквей в Западной Европе и интегрировать их приходы в митрополии Вселенского патриархата.

Однако руководство экзархата отказалось выполнять требование патриарха Варфоломея, указав, что решение о самороспуске уполномочена принимать только Генеральная ассамблея экзархата.

Представители РПЦ заявили, что готовы принять экзархат под свою юрисдикцию. Однако ожидается, что вопрос канонического подчинения экзархата будет решен не раньше заседания генеральной ассамблеи в июне 2019 года.

Архиепископия православных русских церквей в Европе

На сегодня архиепископия православных русских церквей в Западной Европе включает 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии.

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