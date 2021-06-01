О том, что американское АНБ прослушивало разговоры канцлера ФРГ и других немецких политиков, сообщал еще Эдвард Сноуден. Теперь стало известно, что США перехватывали сообщения и звонки благодаря интернет-кабелям в Дании.
Режим в Минске получит от Кремля транш кредита на сумму в 500 млн долларов. Между тем, кроме как в Россию, Лукашенко уже никуда не ездит. Грозит ли ему уголовное преследование в Гааге и ФРГ? Мнение правоведа из Берлина.
Белорусская оппозиция в лице 10 человек стала лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли". Среди них - Светлана Тихановская и ее супруг, Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова и Вероника Цепкало.
В ЕС и НАТО заявляют о том, что выводы Берлина об отравлении Алексея Навального "Новичком" не вызывают сомнений, а в Москве продолжают это отрицать. Тем временем ответ Запада будет зависеть как раз от ответа Кремля. В частности, от того, будет ли тот вести расследование. Между тем, всех интересует вопрос: почему Навальный был отравлен именно "Новичком"?