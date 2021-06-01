Эдвард Сноуден

Как отравили Навального на самом деле: версии экспертов и создателя "Новичка". DW Новости (04.09.20)

В ЕС и НАТО заявляют о том, что выводы Берлина об отравлении Алексея Навального "Новичком" не вызывают сомнений, а в Москве продолжают это отрицать. Тем временем ответ Запада будет зависеть как раз от ответа Кремля. В частности, от того, будет ли тот вести расследование. Между тем, всех интересует вопрос: почему Навальный был отравлен именно "Новичком"?