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Эдвард Сноуден

ILLUSTRATION - Durch eine Lupe ist am 16.01.2014 in Berlin das Logo des US-Geheimdienstes National Security Agency (NSA) auf einem Monitor zu sehen. Foto: Nicolas Armer/dpa (zu dpa-Meldung Expertengruppe: NSA-Aktionen gegen Ausländer sind rechtmäßig vom 02.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Дания шпионила за Меркель. К сожалению, это нормально 01.06.2021

Дания помогала США следить за немецкими политиками. Тот, кто этому удивляется, наивен. Есть свидетели, которые давно об этом рассказывали, напоминает Марсель Фюрстенау.

Как США шпионили за Меркель и политиками в ФРГ благодаря сотрудничеству с военной разведкой Дании (31.05.2021) 31.05.2021

О том, что американское АНБ прослушивало разговоры канцлера ФРГ и других немецких политиков, сообщал еще Эдвард Сноуден. Теперь стало известно, что США перехватывали сообщения и звонки благодаря интернет-кабелям в Дании.

Полмиллиарда от Путина и угроза суда в Гааге: что будет дальше с Лукашенко? DW Новости (31.05.2021) 31.05.2021

Режим в Минске получит от Кремля транш кредита на сумму в 500 млн долларов. Между тем, кроме как в Россию, Лукашенко уже никуда не ездит. Грозит ли ему уголовное преследование в Гааге и ФРГ? Мнение правоведа из Берлина.
Die am 07. Dezember 2020 von der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke herausgegebene Aufnahme zeigt Sevim Dagdelen (l) und Gregor Gysi, beide Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, zusammen mit dem US-Whistleblower Edward Snowden. Snowden hatte 2013 Dokumente zu Ausspäh-Aktivitäten des US-Abhördienstes NSA und seines britischen Gegenparts GCHQ an Journalisten gegeben. Auf der Flucht über Hongkong wollte er nach eigenen Angaben nach Ecuador, strandete aber in Moskau am Flughafen, nachdem die US-Regierung seinen Reisepass annulliert hatte. Snowden bekam Asyl in Russland.

Политики из германской Левой партии встретились со Сноуденом в Москве 07.12.2020

"Разоблачители, подобные Сноудену, - не преступники, а великие герои", - заявили члены Левой партии Грегор Гизи и Севим Дагделен после встречи с Эдвардом Сноуденом в Москве.
November 4, 2019*** Edward Snowden and James Ball deliver a speech during the annual Web Summit technology conference in Lisbon, Portugal on November 4, 2019. (Photo by Rita Franca/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Эдвард Сноуден намерен получить российское гражданство 02.11.2020

Документы, необходимые для получения гражданства, будут собраны в ближайшее время, завил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена. Недавно бывший сотрудник АНБ получил в РФ бессрочный вид на жительство.

Как в ЕС отреагировали на вручение белорусской оппозиции премии Сахарова. DW Новости 22.10.2020

Белорусская оппозиция в лице 10 человек стала лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли". Среди них - Светлана Тихановская и ее супруг, Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова и Вероника Цепкало.
November 4, 2019*** Edward Snowden and James Ball deliver a speech during the annual Web Summit technology conference in Lisbon, Portugal on November 4, 2019. (Photo by Rita Franca/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Сноуден получил бессрочный вид на жительство в РФ 22.10.2020

Предоставление Эдварду Сноудену постоянного вида на жительства стало возможным после изменения миграционного законодательства РФ, сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

Как отравили Навального на самом деле: версии экспертов и создателя "Новичка". DW Новости (04.09.20) 04.09.2020

В ЕС и НАТО заявляют о том, что выводы Берлина об отравлении Алексея Навального "Новичком" не вызывают сомнений, а в Москве продолжают это отрицать. Тем временем ответ Запада будет зависеть как раз от ответа Кремля. В частности, от того, будет ли тот вести расследование. Между тем, всех интересует вопрос: почему Навальный был отравлен именно "Новичком"?
FILE - An undated handout image by the National Security Agency (NSA) shows the NSA logo in front of the National Security Agency's headquarters in Fort Meade, Maryland, USA. EPA/NATIONAL SECURITY AGENCY / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY (zu dpa Oppositionsklage auf Einsicht in NSA-Spionageziele auf dem Weg vom 08.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Суд в США признал массовую слежку АНБ за гражданами незаконной 03.09.2020

Суд в Калифорнии счел, что разработанная АНБ программа слежения нарушает законы и, возможно, Конституцию страны. Чиновники, защищавшие программу, лгали о ее решающей роли в борьбе с терроризмом.
06.11.2019, Berlin: Der Dienstwagen mit Standarte des Bundespräsidenten steht vor dem Gebäude des Bundesnachrichtendienstes (BND). Das Staatsoberhaupt besucht die Zentrale des deutschen Geheimdienstes. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: Победа Конституционного суда ФРГ в деле защиты прав граждан 20.05.2020

Разведслужба BND не имеет права без должного повода следить за информпотоками иностранцев, постановил Конституционный суд Германии. Это запоздалый триумф Эдварда Сноудена, пишет Марсель Фюрстенау.
Former U.S. National Security Agency contractor Edward Snowden gives an exclusive interview to Kyodo News in Moscow on May 29, 2017. Snowden warned that Japan may be moving closer to sweeping surveillance of ordinary citizens as the government eyes a legal change to enhance police powers in the name of counterterrorism. (Kyodo) |

Сноуден намерен продлить вид на жительство в РФ 07.02.2020

Адвокат Эдварда Сноудена готовит документы для продления ВНЖ, истекающего в апреле. По словам Кучерены, разоблачитель в порядке, он работает и проживает с женой.
SAN FRANCISCO, CA - OCTOBER 14: Edward Snowden speaks remotely WIRED25 Festival: WIRED Celebrates 25th Anniversary ? Day 2 on October 14, 2018 in San Francisco, California. (Photo by Phillip Faraone/Getty Images for WIRED25 )

Почему Эдвард Сноуден боится выходить из дома в Москве 23.09.2019

В немецких магазинах появилась книга Эдварда Сноудена "Личное дело". Какие новые тайны открывает в ней бывший сотрудник американских спецслужб, получивший убежище в России?
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 17: Newly released Permanent Record by Edward Snowden is displayed on a shelf at Books Inc. on September 17, 2019 in San Francisco, California. The U.S. Justice Department has filed suit against Snowden, a former Central Intelligence Agency employee and contractor for the National Security Agency, alleging the book violates non-disclosure agreements. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

США подали иск к Сноудену из-за публикации его мемуаров 18.09.2019

Эдвард Сноуден не предоставил книгу "Личное дело" в АНБ и ЦРУ для изучения до ее печати. Тем самым разоблачитель программы слежки агентства нарушил взятые на себя обязательства, заявили в Минюсте США.

Мемуары Сноудена: о жизни в России и всесилии спецслужб США (17.09.2019) 17.09.2019

О чем рассказывается в книге Эдварда Сноудена "Личное дело" и как Берлин отреагировал на просьбу экс-сотрудника АНБ о предоставлении убежища в ФРГ вместо России.

SAN FRANCISCO, CA - OCTOBER 14: Edward Snowden speaks remotely WIRED25 Festival: WIRED Celebrates 25th Anniversary ? Day 2 on October 14, 2018 in San Francisco, California. (Photo by Phillip Faraone/Getty Images for WIRED25 )

Эдвард Сноуден хотел бы получить убежище в Германии 13.09.2019

Экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден считает, что предоставление ему политического убежища в Евросоюзе нельзя было бы расценивать как враждебный по отношению к США акт.
SAN FRANCISCO, CA - OCTOBER 14: Edward Snowden speaks remotely WIRED25 Festival: WIRED Celebrates 25th Anniversary ? Day 2 on October 14, 2018 in San Francisco, California. (Photo by Phillip Faraone/Getty Images for WIRED25 )

Разоблачитель Эдвард Сноуден назвал условия для участия в суде в США 13.09.2019

Экс-сотрудник АНБ, получивший убежище в России, хочет быть уверен, что присяжные изучат обнародованные им материалы о программе слежки агентства и выслушают мотивы разоблачителя.
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