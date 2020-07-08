Как в Эгейском море бросают беженцев

Беженцы зачастую преодолевают тысячи километров на пути в Европу. Однако для многих из них самыми опасными становится последний отрезок - из Турцию в Грецию через Эгейское море. Там они становятся жертвами жестоких атак.