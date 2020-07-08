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Эгейское море

Содержание страницы генерируется автоматически по запросу "Эгейское море".

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Как в Эгейском море бросают беженцев 08.07.2020

Беженцы зачастую преодолевают тысячи километров на пути в Европу. Однако для многих из них самыми опасными становится последний отрезок - из Турцию в Грецию через Эгейское море. Там они становятся жертвами жестоких атак.
22. Juni 2020, Ägäis Investigativgeschichte | illegale Pushbacks in der Ägäis Pushbacks in der Ägäis - Rettung Flüchtlingsboot wird von Schlauchboot gezogen in der Ägais vor der Küste Lesbos Zulieferung und Rechtebestätigung: Birgitta Schülke Ausschließlich zur Verwendung für den Artikel von Sandra Petersmann & Julia Bayer

Расследование DW: кто атакует шлюпки с беженцами у греческих берегов 01.07.2020

Люди в масках нападают на лодки с беженцами, пытающихся добраться до берегов Греции, протыкают шлюпку ножом и разбивают мотор. Кто за этим стоит - самодеятельные противники миграции или греческие власти?
29.02.2020, Griechenland, Skala Sikaminias: Migranten an Bord eines Beibootes erreichen die griechische Insel Lesbos, nachdem sie die Ägäis von der Türkei aus überquert haben. Griechenland wird weiter die Grenze Europas zur Türkei verstärkt überwachen und illegale Einreisen in die EU verbieten. Foto: Michael Varaklas/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Эрдоган запретил мигрантам и беженцам пересекать Эгейское море 07.03.2020

Полиция задержала в аэропорту Афин 12 мигрантов, которые пытались пересечь границу, представившись членами команды по гандболу.

Drone images of Alexandroupoli or Alexandroupolis, the capital city of the Evros Region in East Macedonia and Thrace in Greece. It is located near the Greek - Turkish landborders, borders also for EU. Alexandroupoli is an important commercial port for Greece both for goods and fuel as it is near the borders, connected by the sea with the port terminal, having an international airport, connecting with the railway and major European highways. The name Alexandroupoli mean's Alexander's city, honoring the visit of King Alexander. The city has a population of 75.000 people with a university, hospitals, museums, nice beaches and all the modern facilities. The city's landmark is the lighthouse, located in the seafront. During the summer season the seafront road is converted to walkway without cars. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Более 160 нелегальных мигрантов приплыли из Турции в Грецию 25.08.2019

Греческий город Александруполис, находящийся на берегу Эгейского моря, становится все более привлекательной целью для мигрантов, стремящихся перебраться из Турции в ЕС.
Lesbos: More than 700 have drowned in this stretch of sea since the beginning of this year Türkei Küste Flüchtlinge Denizküy Ägäis copyright: DW/A. Lekas Miller

В Эгейском море погибли 16 беженцев 17.03.2018

Корабль с беженцами потерпел крушение возле небольшого греческого острова. Спастись удалось лишь троим.
July 16, 2016 Turkish anti riot police officers escort Turkish soldiers who allegedly took part in a military coup as they are leaving from courthouse at Bakirkoy district in Istanbul on July 16, 2016. President Recep Tayyip Erdogan battled to regain control over Turkey on July 16, 2016 after a coup that claimed more than 250 lives, bid by discontented soldiers, as signs grew that the most serious challenge to his 13 years of dominant rule was faltering. / AFP / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/B.Kilic

В Турции выданы ордеры на арест 42 журналистов 25.07.2016

В рамках расследования дела о попытке путча в Турции власти этой страны выдали ордеры на арест 42 журналистов. Среди подлежащих задержанию - известная журналистка Назли Иличак.
11.04.2016 *** epa05254340 Prime Minister Alexis Tsipras addresses reporters after meeting with Portuguese Prime Minister Antonio Costa (not pictured) during a news conference at Maximos Mansion, in Athens, Greece, 11 April 2016. EPA/ALEXANDROS VLACHOS +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/A. Vlachos

Алексис Ципрас: Турция препятствует миссии НАТО в Эгейском море 22.04.2016

По словам греческого премьера, миссия, противодействующая нелегальной отправке беженцев в Европу, не имеет полного доступа в регион. В последние дни число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов стало стремительно расти.
24.11.2015 epa05040126 NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a press briefing after a meeting in Brussels, Belgium, 24 November 2014. NATO Secretary General Jens Stoltenberg calls for calm and contacts between Moscow and Ankara after NATO member Turkey shot down a Russian fighter jet near the Syrian border. A Russian bomber jet Sukhoi Su-24 was downed by a Turkish F-16 fighter in the airspace over the border region between Turkey and Syria and went down on Syrian territory. Turkey said that the jet was fired upon after violating Turkish airspace and ignoring repeated warnings. EPA/OLIVIER HOSLET +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/O. Hoslet

Генсек НАТО: Приток беженцев в Европу заметно сокращается 21.04.2016

Значительное сокращение притока нелегальных мигрантов в Европу через Эгейское море констатировал генсек НАТО Столтенберг. Он подчеркнул важную роль Турции в Североатлантическом альянсе.
16.04.2016 *** A boy shakes the hand of Pope Francis as he greets migrants and refugees at Moria refugee camp near the port of Mytilene, on the Greek island of Lesbos in this handout photo released by the Greek Prime Minister's press office, April 16, 2016. REUTERS/Andrea Bonetti/Greek PM Press Office/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO RESALES. NO ARCHIVE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS © Reuters/Press Office/Handout

Три религиозных лидера подписали заявление о солидарности с беженцами 16.04.2016

В ходе визита на греческий остров Лесбос папа римский Франциск, патриарх Константинопольский и архиепископ Афинский призвали мировых лидеров к борьбе с дискриминацией по религиозному и этническому принципу.
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** 04.2016 Erstes Boot mit Flüchtlingen von Chios in Richtung Türkei (Chios, Griechenland); Copyright: Benjamin Julian

Греция приостановила высылку мигрантов до 8 апреля 05.04.2016

Греческие власти решили на несколько дней приостановить депортацию нелегальных мигрантов из страны. Турция объявила о готовности принять новую группу высланных беженцев.
04.04.2016+++ Two veiled women walk past a policeman as they arrive with a group of refugees at the airport in Hanover, central Germany, on April 4, 2016. The first Syrians arrived in Germany from Istanbul under a controversial EU-Turkey migrants pact, an official from the German federal refugee office told AFP. +++ (C) Getty Images/AFP/T. Schwarz

В Германию прибыла первая группа сирийцев в рамках соглашения с Турцией 04.04.2016

В Нижнюю Саксонию из Стамбула прилетели первые сирийские беженцы, которых Германия принимает в рамках договоренности между Турцией и ЕС по выходу из миграционного кризиса.
01.04.2016 epa05239185 Migrants walk in a street of Chios city, on Chios island, Greece, 01 April 2016. A group of more than 500 refugees and migrants, most of them families with children, reportedly broke through a fence and headed out of the Chios hotspot where they were being held. EPA/ORESTIS PANAGIOTOU +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/EPA/O. Panagiotou

В Грецию за сутки прибыли более 500 беженцев 03.04.2016

Сейчас в Греции находятся более 52,5 тысяч беженцев. Первая группа нелегальных мигрантов будет выслана 4 апреля в Турцию в рамках соглашения Анкары с Брюсселем.
20.3.2016 *** Auf Lesbos (Griechenland) ist die Flüchtlingskrise mittlerweile gut organisiert - selbst das Müllproblem, Foto vom 20.03.2016. Wenn Boote ankommen, sammeln freiwillige Helfer die Schwimmwesten ordentlich auf einen Haufen, fertig zum Abtransport. Für die Migranten, die es von der türkischen Küste aus nach Lesbos geschafft haben, geht es nun weiter Richtung griechisches Festland - und dann womöglich zurück in die Türkei. In den frühen Morgenstunden des Sonntags erreichten zehn voll besetzte Schlauchboote die Ostküste von Lesbos. Foto: Alexia Angelopoulou/dpa (zu dpa-KORR Flüchtlingspakt auf Lesbos: an der Realität vorbei vom 20.03.2016) Copyright: picture-alliance/dpa/A. Angelopoulou

Поток беженцев в Грецию через Эгейское море сокращается 25.03.2016

Греки и турки по обе стороны моря сообщают о спаде наплыва мигрантов, желающих перебраться на территорию Евросоюза. За последние сутки в Грецию прибыли 160 беженцев.
12.03.2016 *** MYTELENE, GREECE - MARCH 12: Volunteers and Lifeguards help an inflatable boat with refugees, crossing the sea from Turkey to Lesbos, some 5 kilometres south of the capital of the Island, on March 12, 2016 in Mytelene, Greece. Migrants and refugees are still arriving on the shores of the Island of Lesbos, while the multinational force of the Standing NATO (North Atlantic Treaty Organisation) Maritime Group 2 are patrolling the coast of the Greek Island of Lesbos and the Turkish coast. Turkey announced on Monday to take back illegal migrants in exchange for genuine refugees. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images) © Getty Images/A. Koerner

Наплыв мигрантов в Грецию не уменьшается, несмотря на договор ЕС с Турцией 21.03.2016

Греческие власти заявили, что, несмотря на соглашение ЕС с Турцией, на острова в Эгейском море уже прибыли свыше 1600 новых беженцев. Обещанные Брюсселем полицейские и чиновники заставляют себя ждать.
20.3.2016 *** Flüchtlinge warten am 20.03.2016 vor einem Schiff im Hafen der Insel Lesbos (Griechenland). Der Ausgang ihrer Reise ist ungewiss: Für die Migranten, die es von der türkischen Küste aus nach Lesbos geschafft haben, geht es nun weiter Richtung griechisches Festland - und dann womöglich zurück in die Türkei. In den frühen Morgenstunden des Sonntags erreichten zehn voll besetzte Schlauchboote die Ostküste von Lesbos. Foto: Alexia Angelopoulou/dpa (zu dpa-KORR vom 20.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/A. Angelopoulou

Греция заявила о проблемах по реализации соглашения ЕС-Турция 20.03.2016

Сразу после вступления в силу миграционного соглашения между ЕС и Турцией стали видны первые сложности в его реализации. К греческим берегам продолжают прибывать десятки лодок с беженцами.
Bildergalerie Kinder Alltag in Idomeni 06.03.2016 **** Bildunterschrift:IDOMENI, GREECE - MARCH 06: Children are enterained by a performer at the Idomeni refugee camp on the Greek-Macedonia border on March 06, 2016 in Idomeni, Greece. Doctors are warning that conditions at the camp are becoming dangerous for children, with medics dealing with a range of illnesses, including hypothermia. The transit camp at the border is becoming increasingly overcrowded as thousands of refugees continue to arrive from Athens and the Greek Islands. Macedonia's border with Greece remains 'open' but after allowing 580 refugees a day to cross into the country at the beginning of the week, the numbers passing have fallen dramatically with only a handful every day. According to local authorities approximately 12,000 refugees and migrants now remain stuck at the border as they wait to enter Macedonia to continue their journey North into Western Europe. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images) © Getty Images/D. Kitwood

ООН: 38 процентов попавших в Грецию из Турции беженцев - дети 09.03.2016

Из более чем 132 тысяч беженцев, добравшихся до Греции через Эгейское море в 2016 году, 38 процентов - дети. Еще 22 процента этих мигрантов - женщины, сообщает ООН.
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