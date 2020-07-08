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Беженцы зачастую преодолевают тысячи километров на пути в Европу. Однако для многих из них самыми опасными становится последний отрезок - из Турцию в Грецию через Эгейское море. Там они становятся жертвами жестоких атак.
Люди в масках нападают на лодки с беженцами, пытающихся добраться до берегов Греции, протыкают шлюпку ножом и разбивают мотор. Кто за этим стоит - самодеятельные противники миграции или греческие власти?
Полиция задержала в аэропорту Афин 12 мигрантов, которые пытались пересечь границу, представившись членами команды по гандболу.
Греческий город Александруполис, находящийся на берегу Эгейского моря, становится все более привлекательной целью для мигрантов, стремящихся перебраться из Турции в ЕС.
Корабль с беженцами потерпел крушение возле небольшого греческого острова. Спастись удалось лишь троим.
В рамках расследования дела о попытке путча в Турции власти этой страны выдали ордеры на арест 42 журналистов. Среди подлежащих задержанию - известная журналистка Назли Иличак.
По словам греческого премьера, миссия, противодействующая нелегальной отправке беженцев в Европу, не имеет полного доступа в регион. В последние дни число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов стало стремительно расти.
Значительное сокращение притока нелегальных мигрантов в Европу через Эгейское море констатировал генсек НАТО Столтенберг. Он подчеркнул важную роль Турции в Североатлантическом альянсе.
В ходе визита на греческий остров Лесбос папа римский Франциск, патриарх Константинопольский и архиепископ Афинский призвали мировых лидеров к борьбе с дискриминацией по религиозному и этническому принципу.
Греческие власти решили на несколько дней приостановить депортацию нелегальных мигрантов из страны. Турция объявила о готовности принять новую группу высланных беженцев.
В Нижнюю Саксонию из Стамбула прилетели первые сирийские беженцы, которых Германия принимает в рамках договоренности между Турцией и ЕС по выходу из миграционного кризиса.
Сейчас в Греции находятся более 52,5 тысяч беженцев. Первая группа нелегальных мигрантов будет выслана 4 апреля в Турцию в рамках соглашения Анкары с Брюсселем.
Греки и турки по обе стороны моря сообщают о спаде наплыва мигрантов, желающих перебраться на территорию Евросоюза. За последние сутки в Грецию прибыли 160 беженцев.
Греческие власти заявили, что, несмотря на соглашение ЕС с Турцией, на острова в Эгейском море уже прибыли свыше 1600 новых беженцев. Обещанные Брюсселем полицейские и чиновники заставляют себя ждать.
Сразу после вступления в силу миграционного соглашения между ЕС и Турцией стали видны первые сложности в его реализации. К греческим берегам продолжают прибывать десятки лодок с беженцами.
Из более чем 132 тысяч беженцев, добравшихся до Греции через Эгейское море в 2016 году, 38 процентов - дети. Еще 22 процента этих мигрантов - женщины, сообщает ООН.
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