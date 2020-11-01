 Число жертв землетрясения в Эгейском море выросло до 64 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Число жертв землетрясения в Эгейском море выросло до 64 человек

В результате землетрясения, произошедшего в Эгейском море 30 октября, погибли как минимум 62 жителя Турции и два подростка на греческом острове Самос.

Спасатели и добровольцы продолжают поиски выживших после землетрясения в турецком Измире

Поиски выживших после землетрясения в турецком Измире

В турецком городе Измир спасатели продолжают поиски погибших и пострадавших во время землетрясения, случившегося в Эгейском море 30 октября. По данным агентства dpa, общее число жертв катастрофы в Турции и Греции достигло к вечеру воскресенья, 1 ноября, 64 человек.

Из-за страха перед новыми толчками жители Измира и греческого острова Самос, также пострадавшего от землетрясения, до сих пор опасаются возвращаться в свои дома и предпочитают ночевать в палатках и своих автомобилях. Надежда на то, что из-под завалов удастся освободить выживших, тает с каждым часом, однако спасатели сообщают и о "чудесах". Так, вечером 31 октября они нашли и доставили в больницу 70-летнего мужчину, который провел под обломками 33 часа. Как сообщает телеканал CNN Türk, удивительное спасение произошло в день рождения пострадавшего.

Спасательные работы после землетрясения в Турции

Также в ночь на субботу, 31 октября, из-под завалов семиэтажного здания удалось извлечь женщину, которая смогла позвонить в службу спасения по телефону. Еще одну женщину с тремя маленькими детьми, двое из которых были еще живы, нашли спустя 23 часа после начала землетрясения. Всего из-под завалов в Турции удалось извлечь более ста человек.

Следы землетрясения на греческом острове Самос, 31 октября 2020 года

Следы землетрясения на греческом острове Самос

Между тем число жертв катастрофы, а также пострадавших от нее продолжает расти. Кроме 62 погибших жителей Турции, землетрясение унесло жизни двух школьников на греческом острове Самос. Сообщается, что на 17-летнего юношу и его 15-летнюю подругу упала стена в одном из узких переулков, когда они возвращались домой из школы.

В Турции в ходе землетрясения ранения получили более 900 человек, восемь из них в настоящий момент находятся в палатах интенсивной терапии. На Самосе были ранены 4 человека.

Мицотакис и Эрдоган выразили друг другу солидарность

Землетрясение в Эгейском море произошло 30 октября в 14.51 по местному времени. Его эпицентр был расположен в нескольких километрах от греческого острова Самос. Турецкое ведомство по защите от катастроф Afad оценило магнитуду землетрясения в 6,7, а Геологическая служба США USGS - 7.

Несмотря на политические разногласия, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вечером 30 октября выразили солидарность друг с другом, созвонившись и опубликовав соответствующие заявления в соцсети Twitter.

Кроме того, Эрдоган поблагодарил международное сообщество за оказанную его стране поддержку.

Смотрите также:

  • Церковная башня над руинами

    Италия после землетрясения

    Церковная башня над развалинами

    24 августа в 3.36 утра в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощущались в провинциях Лацио, Умбрия и Марке. Стихия застала людей спящими. Разрушения особенно сильны в деревне Аматриче с населением 2600 человек, где удара стихии не выдержало множество зданий. Только церковная башня возвышается над руинами.

  • Плачущая женщина на фоне развалин

    Италия после землетрясения

    Руины и слезы

    В числе жертв разрушительного землетрясения в Аматриче - местные жители и туристы. Среди них - группа детей, которые проводили здесь летние каникулы. Подземные толчки ощущались в 150 километрах от Рима. Папа римский Франциск выразил соболезнование семьям погибших. По словам понтифика, его глубоко тронула новость о том, что среди пострадавших оказались дети.

  • При разборе завалов

    Италия после землетрясения

    Когда-то самая красивая деревня Италии

    Аматриче с ее средневековыми постройками в центральной части в прошлом году была названа самой красивой деревней Италии. Но именно старые каменные стены рассыпались от землетрясения на мелкие куски. Из-за того, что дома стояли слишком близко друг к другу, отмечает сотрудник немецкой службы технической помощи (THW) Ульф Лангемайер (Ulf Langemayer), многие люди погибли, задохнувшись под обломками.

  • Спасатель несет корзину с булочками

    Италия после землетрясения

    Солидарность с итальянцами

    Сотни спасателей и волонтеров пытаются помочь жертвам землетрясения. Поддержка приходит и из-за рубежа. Президент США Барак Обама предложил помощь итальянцам в проведении спасательных работ и в восстановлении разрушенных населенных пунктов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телеграмме, адресованной главе правительства Италии Маттео Ренци, написала, что "картина разрушений шокирует".

  • Спасатели разбирают завалы

    Италия после землетрясения

    Число жертв растет

    Спасатели продолжают поиски людей, выживших под завалами. День и ночь не прекращаются спасательные работы в городе Пескара-дель-Тронто, который оказался в числе населенных пунктов, наиболее пострадавших от землетрясения. На этом снимке - инженер, показывающий спасателям, где лучше осуществлять поиск, чтобы избежать дальнейшего обрушения здания.

  • Жертвы землетрясения в Аматриче

    Италия после землетрясения

    Выжившие? Шансов все меньше

    Чтобы отыскать под завалами как можно больше выживших, спасательные работы проводятся при помощи сейсмографов, способных распознавать звуки и шумы, которые могут издавать находящиеся под обломками зданий люди. Но время идет, после четырех суток без воды и еды у тех, кто находится под завалами, остается все меньше шансов на спасение. Однако чудеса все же случаются. И надежда еще жива.

  • Инфографика

    Италия после землетрясения

    125 землетрясений в Италии, начиная с 1900 года

    С 1900 года по сегодняшний день в Италии произошли 125 значительных землетрясений. 12 из них - в течение последних 16 лет. Землетрясение магнитудой 6,2 (24 августа 2016 года) было одним из самых мощных за последнее столетие. Самые сильные колебания земной поверхности Италия пережила в 2009 году. Тогда в городе Л´Акуила были зарегистрированы подземные толчки силой 6,3 балла по шкале Рихтера.

    Автор: Лилиана Бек, Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:09

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...

Аудио- и видеофайлы по теме

Землетрясение в Италии: десятки погибших  

Новое землетрясение в Мексике  

Реклама

Самые читаемые

Эксперт о том, как силовики могут привести к падению режима Лукашенко  

"Дочку" Tesla в Германии оштрафовали на 12 миллионов евро  

Молдова выбирает президента: что нужно знать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно