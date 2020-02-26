Эвтаназия в Бельгии: когда врач должен помочь умереть?

В Германии официально разрешили эвтаназию. В Бельгии это произошло еще в 2002 году. В этой стране самый либеральный закон, регулирующий оказание помощи при добровольном уходе из жизни.
Федеральный конституционный суд Германии 26 февраля постановил, что запрет на эвтаназию на коммерческой основе противоречит Основному закону ФРГ. Судьи в Карлсруэ увидели в нем нарушение прав тяжелобольных людей и докторов. Таким образом эвтаназия на коммерческой основе официально разрешена и в Германии.
В Бельгии закон об эвтаназии вступил в силу почти 20 лет назад. С тех пор бельгийцы имеют право обратиться к врачу с просьбой помочь им добровольно уйти из жизни, например, в случае неизлечимого заболевания. Бельгийский закон об эвтаназии называют самым либеральным в мире, но его принятию предшествовали бурные дискуссии.
После того, как эвтаназия была официально разрешена, отдельные случаи ее применения то и дело становятся предметом судебных разбирательств, и это указывает на необходимость пересмотреть границы дозволенного в случаях, когда речь идет в буквальном смысле о жизни и смерти людей.
Эвтаназия при психических заболеваниях - "серая зона"
Один из самых громких случаев, вызвавший споры в обществе, произошел 10 лет назад. В 2010 году трое врачей помогли уйти из жизни 38-летней Тине Нис, которая долгое время страдала от тяжелого психического заболевания. Она шесть раз пыталась покончить с собой, оказалась в инвалидной коляске, 15 раз проходила лечение в психиатрической больнице и много раз заявляла о том, что хочет уйти из жизни.
Причиной психического заболевания Нис стали психологические травмы: в детстве она подвергалась сексуальному насилию и жестокому обращению. В конечном итоге ее психиатр решил удовлетворить просьбу пациентки, поскольку ее заболевание было неизлечимым и доставляло ей невыносимые страдания.
В этом случае казалось, согласно бельгийскому законодательству, все критерии к применению эвтаназии были соблюдены. В Бельгии и Нидерландах такая практика помощи при добровольном уходе из жизни разрешена и в случае тяжелых душевных заболеваний. Но история Тине Нис стала предметом судебного разбирательства, поскольку родственники умершей сочли действия врачей неправильными. По их мнению, Тине должны были помочь, не прибегая к эвтаназии.
В конце января 2020 года суд в Генте после длительного процесса признал трех врачей, которым ранее было предъявлено обвинение в убийстве Тине Нис, невиновными. Этот случай показал, что применение эвтаназии в Бельгии при тяжелых психических заболеваниях остается "серой зоной", и врачи могут оказаться на скамье подсудимых.
Число желающих добровольно уйти из жизни растет
С 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) занимается еще одним спорным случаем применения эвтаназии. Суд решает, нарушил ли бельгийский врач право на жизнь пациентки, долгое время страдавшей от сильнейшей депрессии, когда помог ей умереть. Ее сын, обратившийся в ЕСПЧ, сейчас ожидает решения из Страсбурга. В 2015 году судьи ЕСПЧ вынесли решение, согласно которому, человек, страдающий от паралича нижних конечностей и находившийся в коме, имел право на эвтаназию. А сейчас ЕСПЧ должен принять решение, возможно ли ее применение и в случае тяжелых психических заболеваний.
Случаи применения эвтаназии широко не обсуждаются в бельгийском обществе и фактически касаются лишь тех лиц, которые добровольно решают уйти из жизни, и их родственников. Согласно статистике, в 67% случаев использования эвтаназии речь шла об онкобольных, у которых не было шанса на выздоровление; в 19% - о пациентах с множеством различных неизлечимых заболеваний и в 3% - о лицах, страдающих психическими заболеваниями. При этом три четверти пациентов, подвергшихся эвтаназии, были в возрасте от 60 до 90 лет.
Для бельгийских врачей все более сложным является принятие решения об эвтаназии, если пациент страдает от деменции. В 2018 году произошел случай, когда врач помог больному уйти из жизни, опираясь лишь на согласие родственников. Кроме того, согласно статистическим данным, применение эвтаназии постоянно растет. Если после вступления в силу закона официально было зарегистрировано несколько сот случаев в год, то, по последним данным, эта цифра составляет 2300.
История Марике Верворт
5 лет назад в Бельгии разрешили применение эвтаназии в отношении детей. По каждому из таких случаев отдельно решение принимает специальная комиссия. С момента, когда закон вступил в силу, эвтаназия была применена в отношении двух детей и одного неизлечимо больного подростка. Во всех трех случаях пациенты страдали от невыносимых болей. В прошлом году к теме помощи при добровольном уходе из жизни вновь было привлечено общественное внимание в связи с делом бельгийской спортсменки-паралимпийки Марике Верворт.
В подростковом возрасте у Верворт обнаружили неизлечимое прогрессирующее заболевание мышц, из-за которого она более 15 лет была вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Верворт завоевывала золотую, две серебряных и бронзовую медали на двух Паралимпиадах. А в 2016 году она стала спортсменом года в Бельгии.
В 2008 году Верворт подписала все необходимые документы, дав согласие на эвтаназию в том случае, если ее состояние ухудшится до невыносимого. На Паралимпиаде-2016 Верворт стала серебряным призером на дистанции 400 м и бронзовым - на 100 м. Перед началом той Паралимпиады она сообщила в интервью газете The Telegraph, что намерена добровольно уйти из жизни. Но затем заявила, что журналисты неправильно поняли ее слова. 22 октября 2019 года Марике Верворт добровольно ушла из жизни с помощью эвтаназии.
"За" и "против" эвтаназии
Между тем дискуссии об эвтаназии в Бельгии не утихают. Карин Брошье из Европейского института биоэтики - одна из тех, кто выступает против эвтаназии. Она приводит в пример случай, когда врачи применили эвтаназию к пациентке, которая жила в доме престарелых. И это выглядело так, будто врачи зашли слишком далеко, безоговорочно исполнив ее желание. "Эвтаназия - это право каждого человека, но применяемое лишь в исключительных случаях, тогда, когда все другие средства уже не могут помочь", - указывает Брошье.
Профессор-онколог Ян Бернхайм из Свободного университета Брюсселя, в свою очередь, придерживается иного мнения. Он сформулировал определение "интегрированной паллиативной помощи", когда речь идет о том, что эвтаназия может стать частью паллиативной помощи. Таким образом, считает он, "адвокаты, выступающие за легализацию эвтаназии, имеют основания поддерживать паллиативную медицину, а оппоненты не будут долго выступать против эвтаназии".
Смотрите также: