 Штраф Volkswagen в США направят на развитие электромобильности | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.08.2018

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Мир

Штраф Volkswagen в США направят на развитие электромобильности

Американские штаты получат от 8 до 423 миллионов долларов из средств, перечисленных в качестве штрафа немецким концерном VW, пишет Welt am Sonntag. Деньги потратят на развитие электромобильности.

Зарядка электромобиля

Американские штаты намерены использовать на развитие электромобильности средства, полученные от уплаты многомиллиардных штрафов немецким концерном Volkswagen в ходе дизельного скандала. Эти деньги пойдут на замену старого дизельного транспорта, прежде всего школьных и городских автобусов, на более экологичные модели, а также на развитие сети колонок для зарядки электромобилей, сообщает немецкая газетаWelt am Sonntagв воскресенье, 12 августа.

К настоящему моменту почти все штаты и территории США, а также представители индейских племен подали заявки на получение средств из экологического фонда VW Diesel Emissions Environmental Mitigation Trust, который в свою очередь получил 2,9 миллиарда долларов из штрафов, выплаченных Volkswagen.

Как сообщает издание со ссылкой на министерство энергетики США, каждому штату первоначально будет перечислено от 8 до 423 миллионов долларов, 20 штатов получат суммы в размере более 50 миллионов. При этом 22 штата уже представили готовые планы их использования, еще 20 подготовили проекты планов.

Школьные автобусы, мусоровозы и шаттлы в аэропорту

Наибольшую сумму (почти 423 миллиона долларов) перечислят Калифорнии. На эти средства штат планирует, в частности, модернизировать и сделать более экологичными транспортные средства на промышленных предприятиях и на железнодорожных станциях перевалки грузов.

Власти Джорджии намерены приобрести работающие на электричестве шаттлы для аэропорта Атланты. А штат Вермонт разработал программу электрических транзитных и школьных автобусов. Власти столицы США Вашингтона собираются приобрести экологически чистые мусоровозы, а также предоставлять премии жителям и местным компаниям на модернизацию автомобилей.

Контекст

По данным Welt am Sonntag, в целом ряде штатов США ведутся ожесточенные дискуссии о расходовании данных средств. В частности, это касается трех штатов, которые получат крупные суммы - Техаса (209,4 млн долларов), Флориды (166,3 млн) и Нью-Йорка (127,7 миллиона).

Дизельный скандал и штрафы на общую сумму более 20 миллиардов долларов

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований немецкий автомобилестроитель Volkswagen был вынужден признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW иногда в 40 раз превышало допустимые нормы.

Дизельный скандал вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 20 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала.

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  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

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    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


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Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

Ссылки в интернете

Статья Welt am Sonntag

Аудио- и видеофайлы по теме

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Из директорcкого кресла в СИЗО: почему глава Audi оказался за решеткой  

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