Штефан Фюле

СМИ: Еврокомиссар Фюле призвал Россию выйти из "виртуального мира"

Новая реакция России на соглашение об ассоциации ЕС и Украины грозит не только обострением отношений между Москвой и Брюсселем, но и может сорвать соглашения о перемирии на востоке Украины, пишет The Wall Street Journal.