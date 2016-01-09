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Украинская экономика снова начала набирать дыхание, считает Штефан Фюле. Правительство в Киеве должно продолжать борьбу с коррупцией.
Бывший комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле поделился с DW своей оценкой ситуации на Украине.
Перед тысячами человек, которые собрались на Майдане в годовщину жестокого разгона студентов, выступили активисты и известные политики.
Долю ответственности за кризис вокруг Украины возложил на правительство ФРГ бывший комиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле. Он заявил, что Украине еще в 2013 году следовало открыть перспективу вступления в ЕС.
Для повышения популярности форума гражданского общества "Восточного партнерства" предстоит еще много сделать. Об этом рассказала в интервью DW директор секретариата руководящего комитета форума Наталья Ерашевич.
Политический диалог с Анкарой следует использовать, чтобы укрепить сотрудничество в борьбе с группировкой "Исламское государство", подчеркнул еврокомиссар Штефан Фюле.
Новая реакция России на соглашение об ассоциации ЕС и Украины грозит не только обострением отношений между Москвой и Брюсселем, но и может сорвать соглашения о перемирии на востоке Украины, пишет The Wall Street Journal.
Реализация торговой части соглашения об ассоциации ЕС и Украины отложена после открытых угроз России, заявил в Европарламенте комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан Фюле.
Тема украинского кризиса находится на повестке дня предстоящего саммита в Брюсселе, сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике добрососедства Штефан Фюле.
На совещании международных кредиторов еврокомиссар Штефан Фюле заявил, что реформы должны затронуть как можно более широкие слои украинского населения и обеспечить права меньшинств.
Насколько реальна европейская перспектива для Киева? Сколько времени на это уйдет? На вопросы DW отвечает еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле.
Еврокомиссия призвала страны Евросоюза проголосовать за соответствующее решение на саммите ЕС в конце июня.
Штефан Фюле считает евроинтеграцию лучшим стимулом для развития стран Восточной Европы.
Евросоюз готов подписать экономическую часть соглашения об ассоциации с Украиной на саммите 27 июня. Как заявил в Киеве еврокомиссар Штефан Фюле, теперь вопрос за властями Украины.
Еврокомиссар Штефан Фюле считает, что в связи с ситуацией на Украине ЕС может рассмотреть вопрос о расширении.
Главной целью визита европейского политика в Тбилиси было заверить Грузию в поддержке со стороны Евросоюза в вопросе европейской интеграции этой страны. Однако в ходе визита была неоднократно упомянута Россия.
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