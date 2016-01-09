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Штефан Фюле

epa04186250 European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy, Czech Stefan Fule gives a press briefing on 10th anniversary of the 2004 enlargement of the European Union, at the EU headquaters in Brussels, Belgium 30 April 2014. Ten years ago, on 1 May 2004, the EU enlarged from 15 to 25 Member States. EPA/OLIVIER HOSLET

Экс-комиссар Евросоюза: Украина идет по правильному пути 09.01.2016

Украинская экономика снова начала набирать дыхание, считает Штефан Фюле. Правительство в Киеве должно продолжать борьбу с коррупцией.
An einem Ast in Dresden (Sachsen) hat ein Unbekannter am 18.02.2014 ein Band mit dem Symbol der Europäischen Union und den Landesfarben der Ukraine verknotet. In der Ukraine wird seit Monaten um die Macht gekämpft. Foto: Arno Burgi/dpa

Штефан Фюле: ЕС должен предоставить Украине четкую перспективу членства 20.03.2015

Бывший комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле поделился с DW своей оценкой ситуации на Украине.
epa04509084 Pro-Ukrainian activists and Ukrainian singer Ruslana Lyzhychko speaks as she attends a rally marking the first year anniversary of the severe beating of students who protested against the back then Ukrainian President Viktor Yanukovych in 2013, who failed to sign an association agreement with the European Union (EU), at Independence Square in Kiev, Ukraine, 29 November 2014. The 2013 student's beating started the pro-EU mass protests in Kiev. EPA/ROMAN PILIPEY

На Майдане прошла акция "Ночь памяти" 30.11.2014

Перед тысячами человек, которые собрались на Майдане в годовщину жестокого разгона студентов, выступили активисты и известные политики.
EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle. Eine Gruppe russischer Journalisten besuchte mit Hilfe der Vertretung der RF bei der EU das Hauptquartier dieser Organisation in Brüssel. Dabei hatten sie Möglichkeit führende europäische Politiker zu treffen und mit ihnen über die die Zukunft ihrer Beziehungen zu Russland nach Krim-Annexion zu sprechen. Copyright: DW/W. Izotov

Экс-комиссар ЕС: Часть вины за кризис на Украине лежит на правительстве ФРГ 26.11.2014

Долю ответственности за кризис вокруг Украины возложил на правительство ФРГ бывший комиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле. Он заявил, что Украине еще в 2013 году следовало открыть перспективу вступления в ЕС.
Die Bilder wurden heute von unserer Korrespondentin Amalia Oganjanyan in Batumi (Georgien) gemacht. Die Beschriftung soll lauten: Civil Society Forum in Tiflis, Georgien, Ostpartnerschaft; Copyright: DW, A.Oganjanyan.

Гражданские активисты чувствуют себя недостаточно востребованными 23.11.2014

Для повышения популярности форума гражданского общества "Восточного партнерства" предстоит еще много сделать. Об этом рассказала в интервью DW директор секретариата руководящего комитета форума Наталья Ерашевич.
epa03735118 European Union Enlargement Commissioner Stefan Fule speaks during the Istanbul Conference of the Ministry for EU Affairs in Istanbul, Turkey, 07 June 2013. Excessive use of force by police against these demonstrations had no place in such a democracy, Fule was cited as saying. EPA/TOLGA BOZOGLU

Еврокомиссия рекомендует ускорить переговоры о принятии Турции в ЕС 08.10.2014

Политический диалог с Анкарой следует использовать, чтобы укрепить сотрудничество в борьбе с группировкой "Исламское государство", подчеркнул еврокомиссар Штефан Фюле.
EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle. Eine Gruppe russischer Journalisten besuchte mit Hilfe der Vertretung der RF bei der EU das Hauptquartier dieser Organisation in Brüssel. Dabei hatten sie Möglichkeit führende europäische Politiker zu treffen und mit ihnen über die die Zukunft ihrer Beziehungen zu Russland nach Krim-Annexion zu sprechen. Copyright: DW/W. Izotov

СМИ: Еврокомиссар Фюле призвал Россию выйти из "виртуального мира" 23.09.2014

Новая реакция России на соглашение об ассоциации ЕС и Украины грозит не только обострением отношений между Москвой и Брюсселем, но и может сорвать соглашения о перемирии на востоке Украины, пишет The Wall Street Journal.
European Enlargement Commissioner Stefan Fule (L) meets Ukrainian opposition leader Arseny Yatsenyuk in Kiev January 24, 2014. Ukrainian protesters erected more street barricades and occupied a government ministry building on Friday after the failure of crisis talks with President Viktor Yanukovich, pointing to a further hot weekend of protest. REUTERS/Anatolii Stepanov/Pool (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Еврокомиссар: Зона свободной торговли ЕС-Украина отстрочена в результате угроз РФ 16.09.2014

Реализация торговой части соглашения об ассоциации ЕС и Украины отложена после открытых угроз России, заявил в Европарламенте комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан Фюле.
Die Flagge der EU mit den Sternen als Symbole für die EU-Mitgliedsländer, aufgenommen in Frankfurt am Main im April 2012. Foto: Wolfram Steinberg pixel

На саммите ЕС 16 июля могут быть приняты новые санкции против России 15.07.2014

Тема украинского кризиса находится на повестке дня предстоящего саммита в Брюсселе, сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике добрососедства Штефан Фюле.
epa03456488 Ukrainian policeman stands in front of advertising with US dollar image in downtown Kiev, Ukraine, 03 November 2012. Some of Ukrainians try to buy foreign currency to protect their hryvnias, the Ukrainan currency, from possible inflation after forming a new Ukrainian Parliament, after the 28 October elections. EPA/SERGEY DOLZHENKO

ЕС требует от Украины реформы в обмен на финансовую помощь 08.07.2014

На совещании международных кредиторов еврокомиссар Штефан Фюле заявил, что реформы должны затронуть как можно более широкие слои украинского населения и обеспечить права меньшинств.
Ukraine's President Petro Poroshenko signs the cooperation agreement at the EU Council in Brussels June 27, 2014. After months of upheaval, Ukraine signed a broad political and trade accord with the European Union on Friday, making a historic shift away from Russia and closer to the West. The signing is a victory for pro-EU Ukrainians who drove Russian-backed president Viktor Yanukovich from power after he abandoned the pact last year in favor of cash from Moscow. New President Poroshenko hopes to bind the nation of 45 million to the European Union via the accord. REUTERS/Olivier Hoslet/Pool (BELGIUM - Tags: POLITICS)

Штефан Фюле: Европейская перспектива для Украины зависит не от деклараций, а от дел 27.06.2014

Насколько реальна европейская перспектива для Киева? Сколько времени на это уйдет? На вопросы DW отвечает еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле.
Die Fahnen der EU-Mitgliedsstaaten schmücken den Eingang des EU-Ratsgebäudes in Brüssel (Archivfoto vom 16.06.2004). Größer ist die Europäische Union geworden, besonders in Brüssel. Der ovale Sitzungssaal der EU-Kommission, in dem die Kommisssare aus den seit einem Jahr 25 Mitgliedstaaten beraten, sieht wie ein gigantisches Raumschiff aus. Im Gebäude des Ministerrates ist der Konferenztisch jetzt so riesig, dass der jeweilige Sprecher nur dank eines eingebauten Bildschirms auch am anderen Ende des Raumes noch erkennbar ist. EPA / Olivier Hoslet (zu dpa-THEMENPAKET - Stichtag: 1. Mai Die erweiterte EU: Ankunft im politischen Alltag) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Албания может получить статус кандидата на вступление в ЕС 04.06.2014

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза проголосовать за соответствующее решение на саммите ЕС в конце июня.
EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle. Eine Gruppe russischer Journalisten besuchte mit Hilfe der Vertretung der RF bei der EU das Hauptquartier dieser Organisation in Brüssel. Dabei hatten sie Möglichkeit führende europäische Politiker zu treffen und mit ihnen über die die Zukunft ihrer Beziehungen zu Russland nach Krim-Annexion zu sprechen. Copyright: DW/W. Izotov

Еврокомиссар выступил за принятие в ЕС Украины, Молдавии и Грузии 30.05.2014

Штефан Фюле считает евроинтеграцию лучшим стимулом для развития стран Восточной Европы.
FILE - Two men hold EU and Ukrainian flags during the pro-European protests rally at Independent Square in Kiev, Ukraine, 05 December 2013. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE (zu dpa «Europa sucht bei Krisen-Gipfel gemeinsamen Kurs gegenüber Moskau» vom 18.03.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ЕС готов подписать экономическую часть соглашения об ассоциации с Украиной 16.05.2014

Евросоюз готов подписать экономическую часть соглашения об ассоциации с Украиной на саммите 27 июня. Как заявил в Киеве еврокомиссар Штефан Фюле, теперь вопрос за властями Украины.
Ukrainian national (bottom) and EU flags fly outside the presidential administration building in Kiev February 22, 2014. Ukrainian protesters said they had taken control of the presidential administration building in central Kiev, as opposition leaders pressed for the resignation of President Viktor Yanukovich on Saturday. REUTERS/David Mdzinarishvili (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Еврокомиссар Фюле предложил принять Украину в ЕС 18.03.2014

Еврокомиссар Штефан Фюле считает, что в связи с ситуацией на Украине ЕС может рассмотреть вопрос о расширении.
Besuch von EU-Komissar Stefan Füle.

Штефан Фюле в Тбилиси призвал Россию к уважению суверенитета соседней страны 04.03.2014

Главной целью визита европейского политика в Тбилиси было заверить Грузию в поддержке со стороны Евросоюза в вопросе европейской интеграции этой страны. Однако в ходе визита была неоднократно упомянута Россия.
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