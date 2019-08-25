 Штайнмайер почтил память жертв нацистской расправы в Италии | Новости из Германии о Европе | DW | 25.08.2019

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Европа

Штайнмайер почтил память жертв нацистской расправы в Италии

На церемонии в итальянском Фивиццано президент ФРГ призвал более не допускать разгула расизма и войны в Европе. Штайнмайер выразил удовлетворение тем, что коммуна Фивиццано стала символом германо-итальянского примирения.

Задержание гражданских лиц в Италии, 1944 год

Задержание гражданских лиц в Италии, 1944 год

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), в ходе церемонии в память о жертвах нацистской расправы в итальянской коммуне Фивиццано в Тоскане, предостерег Европу от угрозы возрождения национализма. "В будущем на нашем континенте больше никогда нельзя допускать разнузданного национализма, войны, расизма, травли и насилия", - заявил он, выступая с речью в Фивиццано, где в 1944 году эсэсовцы в отместку за нападение партизан убили 320 мирных жителей.

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Символ германо-итальянского примирения

Штайнмайер отметил, что в немецкой культуре памяти расправа в Фивиццано почти не присутствует. "Лишь немногие знают, какие ужасающие зверства немцы здесь творили", - констатировал он.

Президент ФРГ попросил прощения за совершенные в Тоскане преступления и раскритиковал медленные темпы осмысления случившегося в Германии. В то же время он выразил удовлетворение тем, что Фивиццано превратилось в символ германо-итальянского примирения, и призвал вместе хранить память о преступлениях нацистов.

После траурной церемонии, Штайнмавйер встретился с людьми, пережившими трагедию в Фивиццано.

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