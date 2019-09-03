Штайнмайер подчеркнул ответственность ФРГ за память о преступлениях нацистов

Открывая свой двухдневный визит в Израиль, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) подчеркнул ответственность Германии за сохранение памяти о преступлениях национал-социалистов. Это ответственность, под которой нельзя подвести "окончательную черту", заявил он во время встречи с пережившими Холокост в центре психосоциальной помощи в Иерусалиме в среду, 22 января.

Федеральный президент отметил важность живых свидетельств очевидцев этой трагедии. "Чтобы сегодня передать ответственность, которая не заканчивается, другим поколениям, нам нужно говорить об отдельных судьбах", - сказал Штайнмайер. Он также подчеркнул непреходящую необходимость борьбы с антисемитизмом, который вновь стал возрождаться в мире.

Так, министерство внутренних дел Германии в 2018 году зарегистрировало в общей сложности 1800 преступлений антисемитской направленности, что чуть ли не на 20 процентов больше, чем годом ранее. В свою очередь Тель-Авивский университет в 2018 году зарегистрировал тринадцати процентное увеличение серьезных случаев насильственных посягательств на евреев, указывает агентство AFP.

Крупнейшее событие в истории Израиля

Франк-Вальтер Штайнмайер станет первым президентом Германии, который выступит с речью в мемориальном комплексе Яд Вашем, где 23 января состоится международная конференция Всемирного форума памяти Холокоста. В ней примут участие официальные представители 50 государств. По данным МИД Израиля, это - крупнейшее государственное мероприятие в истории страны, с момента ее основания в 1948 году.

Кроме президента Германии, с речами выступят лидеры России и Франции, а также вице-президент США Майк Пенс, наследный британский принц Чарльз.

После приема у президента Израиля Реувена Ривлина в среду, 22 января, Штайнмайер написал в гостевой книге: "С благодарностью и смирением я принимаю руку с приглашением на Всемирный форум Холокоста, поданную моей стране и мне в знак примирения".

После завершения мероприятий в Иерусалиме главы Израиля и ФРГ отправятся в Польшу, где 27 января примут участие в совместной поминальной службе, приуроченной к 75-летию освобождения Красной Армией нацистского лагеря смерти Освенцим. После чего на самолете президента ФРГ они прибудут в Берлин, где Ривлин выступит с речью в бундестаге, посвященной памяти жертв национал-социализма.

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