 Штайнмайер подчеркнул ответственность ФРГ за память о преступлениях нацистов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.01.2020

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Мир

Штайнмайер подчеркнул ответственность ФРГ за память о преступлениях нацистов

По словам президента Германии Штайнмайера, важно не только не забывать страшное прошлое, но и бороться с любыми проявлениями антисемитизма сегодня.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с выжившими в Холокосте

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с выжившими в Холокосте

Открывая свой двухдневный визит в Израиль, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) подчеркнул ответственность Германии за сохранение памяти о преступлениях национал-социалистов. Это ответственность, под которой нельзя подвести "окончательную черту", заявил он во время встречи с пережившими Холокост в центре психосоциальной помощи в Иерусалиме в среду, 22 января.

Федеральный президент отметил важность живых свидетельств очевидцев этой трагедии. "Чтобы сегодня передать ответственность, которая не заканчивается, другим поколениям, нам нужно говорить об отдельных судьбах", - сказал Штайнмайер. Он также подчеркнул непреходящую необходимость борьбы с антисемитизмом, который вновь стал возрождаться в мире.

Так, министерство внутренних дел Германии в 2018 году зарегистрировало в общей сложности 1800 преступлений антисемитской направленности, что чуть ли не на 20 процентов больше, чем годом ранее. В свою очередь Тель-Авивский университет в 2018 году зарегистрировал тринадцати процентное увеличение серьезных случаев насильственных посягательств на евреев, указывает агентство AFP.

Крупнейшее событие в истории Израиля

Франк-Вальтер Штайнмайер станет первым президентом Германии, который выступит с речью в мемориальном комплексе Яд Вашем, где 23 января состоится международная конференция Всемирного форума памяти Холокоста. В ней примут участие официальные представители 50 государств. По данным МИД Израиля, это - крупнейшее государственное мероприятие в истории страны, с момента ее основания в 1948 году.

Контекст

Немецкий фотограф Мартин Шёллер снимал Джорджа Клуни, Джулию Робертс и Дональда Трампа. Но своим самым эмоциональным проектом он считает эту выставку. (21.01.2020)

Кроме президента Германии, с речами выступят лидеры России и Франции, а также вице-президент США Майк Пенс, наследный британский принц Чарльз.

После приема у президента Израиля Реувена Ривлина в среду, 22 января, Штайнмайер написал в гостевой книге: "С благодарностью и смирением я принимаю руку с приглашением на Всемирный форум Холокоста, поданную моей стране и мне в знак примирения".

После завершения мероприятий в Иерусалиме главы Израиля и ФРГ отправятся в Польшу, где 27 января примут участие в совместной поминальной службе, приуроченной к 75-летию освобождения Красной Армией нацистского лагеря смерти Освенцим. После чего на самолете президента ФРГ они прибудут в Берлин, где Ривлин выступит с речью в бундестаге, посвященной памяти жертв национал-социализма.

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    Лицом к лицу с жертвами Холокоста

    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

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    "J" как смертный приговор

    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


Смотреть видео 03:19

Холокост в Одессе: что помнит последний живой свидетель

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

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