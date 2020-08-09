 Штаб Тихановской сообщил о ее победе на нескольких избирательных участках | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.08.2020

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Беларусь

Штаб Тихановской сообщил о ее победе на нескольких избирательных участках

Светлана Тихановская обогнала Александра Лукашенко по числу набранных голосов на нескольких избирательных участках. Об этом сообщил ее избирательный штаб со ссылкой на данные протоколов.

Светлана Тихановская во время голосования на президентских выборах в Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обогнала действующего президента Александра Лукашенко по количеству отданных за нее голосов на нескольких избирательных участках. Об этом вечером в воскресенье, 9 августа, сообщила журналистам пресс-секретарь ее штаба Анна Красулина, ссылаясь на официальные данные протоколов.

В частности, Тихановская одержала победу на следующих участках:

участок 37 Первомайского района Минска (за Тихановскую - 848 голосов, за Лукашенко - 297),

участок 70 Первомайского района Минска (за Тихановскую - 1023, за Лукашенко - 686),

участок 50 поселка Колодищи (за Тихановскую - 719, за Лукашенко - 497),

участок 54 поселка Колодищи (за Тихановскую - 1230, за Лукашенко - 277),

участок 51 Октябрьского района Минска (за Тихановскую - 1226, за Лукашенко - 394).

Светлана Тихановская: "Мы уже победили"

Выступая на пресс-конференции в своем избирательном штабе, Светлана Тихановская заявила, что избирательная кампания продемонстрировала поддержку народа, начиная с этапа сбора подписей, передает корреспондент DW. "Я считаю, что мы уже победили, потому что смогли победить свой страх, аполитичность, апатию и безразличие. А эта победа важнее всех остальных побед", - заявила Тихановская.

Ранее в интервью корреспонденту DW Лукашенко заявил, что не считает Тихановскую своим главным конкурентом на выборах. "Это вы ее, бедолагу, сделали главным конкурентом", - добавил президент.

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    Автор: Ирина Филатова


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Официальный экзитпол дает Лукашенко почти 80 процентов голосов

Независимые опросы в Беларуси не проводились. Согласно же официальному экзитполу, Лукашенко заручился 79,7 процента голосов. Тихановской дали 6,8 процента голосов.  

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