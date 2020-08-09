Штаб Тихановской сообщил о ее победе на нескольких избирательных участках

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обогнала действующего президента Александра Лукашенко по количеству отданных за нее голосов на нескольких избирательных участках. Об этом вечером в воскресенье, 9 августа, сообщила журналистам пресс-секретарь ее штаба Анна Красулина, ссылаясь на официальные данные протоколов.
В частности, Тихановская одержала победу на следующих участках:
участок 37 Первомайского района Минска (за Тихановскую - 848 голосов, за Лукашенко - 297),
участок 70 Первомайского района Минска (за Тихановскую - 1023, за Лукашенко - 686),
участок 50 поселка Колодищи (за Тихановскую - 719, за Лукашенко - 497),
участок 54 поселка Колодищи (за Тихановскую - 1230, за Лукашенко - 277),
участок 51 Октябрьского района Минска (за Тихановскую - 1226, за Лукашенко - 394).
Светлана Тихановская: "Мы уже победили"
Выступая на пресс-конференции в своем избирательном штабе, Светлана Тихановская заявила, что избирательная кампания продемонстрировала поддержку народа, начиная с этапа сбора подписей, передает корреспондент DW. "Я считаю, что мы уже победили, потому что смогли победить свой страх, аполитичность, апатию и безразличие. А эта победа важнее всех остальных побед", - заявила Тихановская.
Ранее в интервью корреспонденту DW Лукашенко заявил, что не считает Тихановскую своим главным конкурентом на выборах. "Это вы ее, бедолагу, сделали главным конкурентом", - добавил президент.
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Автор: Ирина Филатова