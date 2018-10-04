Шпионы, боты, кибератаки и другое оружие Кремля

Сразу несколько стран заявили о причастности России к кибератакам на территории ЕС и США, включая предотвращенные атаки на серверы ОЗХО. Сергей Елкин о причинах активности российских хакеров.
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ЕС дал старт 17 проектам в сфере обороны и безопасности. В рамках одного из них Литва и шесть других стран работают над созданием групп быстрого реагирования по кибербезопасности.