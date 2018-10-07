 Шотландия планирует новый референдум о независимости до 2021 года | Новости из Германии о Европе | DW | 24.04.2019

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Европа

Шотландия планирует новый референдум о независимости до 2021 года

Повторный референдум о независимости Шотландии должен быть проведен до завершения легислатурного периода регионального парламента в мае 2021 года, пояснила Никола Стерджен.

Демонстрация сторонников независимости Шотландии в Эдинбурге

Демонстрация сторонников независимости Шотландии в Эдинбурге

Шотландское правительство в ближайшее время представит законопроект о проведении до 2021 года нового референдума о независимости региона от Великобритании. Об этом заявила первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен в среду, 24 апреля, выступая перед депутатами парламента в Эдинбурге.

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Если Великобритания выйдет из состава Евросоюза, "выбор между "Брекзитом" и будущим Шотландии как независимой европейской нации" должен быть сделан до завершения легислатурного периода регионального парламента в мае 2021 года, пояснила Стерджен.    

Для проведения нового референдума о независимости Шотландии необходимо получить одобрение правительства в Лондоне, которое считает, что в настоящее время такой плебисцит проводить не стоит, отмечает информагентство AP.

Большинство шотландцев высказались против "Брекзита" 

На первом референдуме по этому вопросу в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. В то же время, 23 июня 2016 года в ходе референдума о выходе Великобритании из Евросоюза 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. После этого Стерджен снова заговорила о возможном выходе страны из Соединенного Королевства.

В марте 2017 года парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Однако позднее Стерджен временно отказалась от подготовки второго плебисцита, заявив, что этот вопрос необходимо решить после того, как станет понятно, на каких условиях будет проходить "Брекзит".

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    Автор: Росс Дунбар, Юлия Брык


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