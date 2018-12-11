 Шоколадная война: Milka и Ritter Sport спорят из-за квадрата | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.07.2020

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Культура и стиль жизни

Шоколадная война: Milka и Ritter Sport спорят из-за квадрата

"Квадратиш. Практиш. Гут" - слоган немецкой марки Ritter Sport. Она придумала квадратный шоколад , и у нее была монополия на него. Конкуренты оспаривали это в суде.

Шоколад Ritter Sport

"Квадратиш. Практиш. Гут", - этот рекламный слоган известной немецкой марки шоколада Ritter Sport понятен, конечно, без перевода. Квадратный шоколад в ярких обертках сразу узнаваем. При всем разнообразии вкусовых направлений и размеров, от миниплиток на один укус до огромных упаковок весом в полкило, у него всегда одна форма.

Еще в 1990-х годах производитель из-под Штутгарта обеспечил себе монополию, защитив эту форму упаковки как торговую марку. Конкурентов это не устраивало. Дело не раз доходило до суда. Сейчас вынесено окончательное решение. 

Откуда взялся квадрат 

Квадратную форму придумала супруга основателя фабрики Клара Риттер (Clara Ritter) еще в 1932 году. Так шоколадка должна была уместиться в кармане любого спортивного жакета. В отличие от продолговатой формы квадрат позволял сохранять шоколад целым

Шоколад

И если раньше в ассортименте фабрики были продукты и другой формы, то в 1960 году Альфред Отто Риттер (Alfred Otto Ritter), унаследовавший преприятие от отца, решил сосредоточиться только на квадрате. А десять лет спустя запоминающийся слоган “Квадратиш. Практиш. Гут” знала уже вся Германия. И по сей день знает.  

 Главное в шоколаде - вкус

 Но на квадрат нашелся и другой претендент. Вот уже как десять лет бренд Milka отстаивает свое право на такую упаковку. В 2010 году концерн Kraft Foods (сегодня Mondelez), которому принадлежит Milka, обратился в Немецкое патентное ведомство с требованием лишить Ritter эксклюзивного права на квадратную упаковку.

Шесть лет спустя Федеральный суд по патентам принял положительное (для Milka) решение, обосновав его тем, что квадратная форма является преимуществом, которого лишены конкуренты, и Ritter не может быть единственным производителем, обладающим правом делать шоколадки квадратными. Однако в 2017 году Федеральная судебная палата указала, что главное в шоколаде - вкус и ингредиенты, а не форма, а значит дело надо отправить на пересмотр. И патентный суд вновь закрепил за Ritter эксклюзивное право на квадрат.

Шоколад в магазине

Конкурент Mondelez вновь подал жалобу. И вот, наконец, высшая немецкая судебная инстанция в Карлсруэ сказала последнее слово: квадратным может быть только Ritter Sport. Такая форма упаковки не имеет художественной ценности и не приводит к разнице в цене, сказано в обосновании, оглашенном 23 июля. И хотя покупатель ассоциирует ее с определенным производителем и качеством, но она не играет решающей роли при покупке шоколада. А значит, квадрат останется защищенной торговой маркой, а "квадратиш и практиш" и дальше будет отличительной особенностью только шоколадок Ritter Sport.  

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    Автор: Инга Ваннер


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