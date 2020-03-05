 Шоковой заморозке - 90 лет: история, цифры и факты (фото) | Кадр дня | DW | 06.03.2020

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Кадр за кадром

Шоковой заморозке - 90 лет: история, цифры и факты (фото)

Пицца, рыбные палочки, картошка фри… из морозилки пользуются все большим спросом в Германии. Технологию придумал один американский ученый, понаблюдавший за эскимосами.

Один из первых магазинов в США, в котором появились замороженные продукты

Один из первых магазинов в США, в котором появились замороженные продукты

Берлин • Можете себе представить современные супермаркеты без быстрозамороженных продуктов? Например, на каждого жителя Германии сейчас ежегодно проходится в среднем по 47 килограммов разных таких полуфабрикатов и готовых блюд (нем. Tiefkühlkost) - овощей, ягод, фруктов, рыбных палочек, булочек, тортов, пиццы, картошки фри и так далее.

Оборот отрасли только в Германии составляет 15 миллиардов евро в год. Как отмечает информационное агентство dpa, список предлагаемых глубокозамороженных товаров состоит из около 17 тысяч наименований. При этом примерно половина объема приходится на розничную торговлю, то есть попадает из магазинов в домашние морозильники. Вторая половина поставляется в столовые, рестораны и другие предприятия общественного питания.

Фабрика по производству пиццы в Мекленбурге - Передней Померании

Фабрика по производству пиццы в Мекленбурге - Передней Померании

Замороженным продуктам - национальный день

В немецких магазинах такие быстрозамороженные товары появились в 1955 году - в Кельне и Бонне, но придумали и разработали технологию намного раньше - в 1930 году в США. В пятницу, 6 марта, этому мировому нововведению исполняется ровно 90 лет. Автором идеи шоковой заморозки продуктов питания для современной промышленности является американский биолог Кларенс Франк Бёрдсай (1886-1956). Она пришла ему в голову во время экспедиции в Арктику, когда он увидел, как эскимосы при 45-градусной минусовой температуре на ветру моментально замораживают только что пойманную рыбу, после чего она долго и хорошо хранится - лучше, чем при постепенной заморозке.

Первые холодильники с такими товарами были установлены в 1930 году в десяти магазинах американского города Спрингфилда в штате Массачусетс. В 1984 году президент США Рональд Рейган даже объявил 6 марта "Национальным днем замороженных продуктов" (Frozen Food Day).

Производство рыбных палочек в Бремерхафене

Производство рыбных палочек в Бремерхафене

Сохранение витаминов и другая польза шоковой заморозки

Согласно данным расположенного в Берлине Немецкого института замороженных пищевых продуктов (Deutsches Tiefkühlinstitut), потребители в Германии в последние годы отдают все больше предпочтения готовым блюдам, которые нужно лишь разогреть или довести до готовности в сковороде, духовке или микроволновой печи. Также растет спрос на замороженные органическую продукцию (Bio) и региональные товары (Regional).

Как отмечают эксперты института, технология шоковой заморозки позволяет не только консервировать продукты на длительные сроки, но и сохранять витамины. Многие такие товары хорошо поддаются делению на порции, то есть дают возможность дальше хранить остатки упаковки, избегая таким образом необходимости выбрасывать испортившиеся продукты питания. Несмотря на затраты электрической энергии для холодильников, экологический след от производства и хранения таких продуктов питания не превышает показателей аналогичных товаров, продаваемых в свежем виде, в том числе, из-за сокращения количества выбрасываемых отходов.

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  • В немецком супермаркете

    Особенности немецких супермаркетов

    Магазины в Германии бывают самые разные: супермаркеты, дискаунтеры, биомагазины, универсамы с азиатскими, итальянскими, русскими продуктами. Всех не перечислить! Найти необходимый для рецепта продукт будет несложно, даже если речь идет о редких пряностях с Востока.

  • Филиал Lidl

    Особенности немецких супермаркетов

    Самый большой выбор продуктов - в супермаркетах. Дискаунтеры, конечно, таким многообразием похвастаться не могут, но удовлетворят основные потребности потребителя. Экономическая модель немецких дискаунтеров, таких как Lidl и Aldi, имеет успех не только в Германии: филиалы немецких гигантов розничной торговли можно встретить по всему миру.

  • Тележки в супермаркетах

    Особенности немецких супермаркетов

    Поход в немецкий супермаркет не обойдется без корзинки или тележки. Последние стоят, как правило, на парковках или при входе в магазин. Чтобы взять напрокат одну из них, надо иметь при себе мелочь (50 центов, 1 или 2 евро) или специальный чип. "Залог", который оставляет покупатель, должен мотивировать его вернуть тележку на место.

  • Коробки в магазине

    Особенности немецких супермаркетов

    Забыли мелочь, нет специального жетона? Вместо тележки и корзинки можно взять обычную картонную коробку, например, из-под овощей. Многие немцы так и делают. Не надо покупать пластиковые пакеты, и можно сложить в эту же коробку все покупки после оплаты на кассе.

  • По воскресеньям магазины не работают

    Особенности немецких супермаркетов

    Супермаркеты, как и другие магазины в Германии, по воскресеньям и в праздники не работают. Пожалуй, это одно из главных отличий Германии от других стран. За редким исключением можно отправиться по магазинам в воскресенье, когда этот день объявляется "рабочим" для сотрудников розничной торговли. Но таких в году не много, и каждый город вправе сам решать, в какое воскресенье открыть двери магазинов.

  • Супермаркет

    Особенности немецких супермаркетов

    Сколько вешать в граммах? Не удивляйтесь, в мясном отделе немецкого супермаркета вас могут еще и спросить, как тонко нарезать колбаску или стейк. Хотите очень тонкими кусочками? Не проблема! Вас не будут уверять в том, что колбаса порвется или что так не режут. Желание клиента - закон.

  • Супермаркет

    Особенности немецких супермаркетов

    Дети в Германии любят ходить с родителями в супермаркет, особенно если в нем есть мясной отдел. Пока родители определяются с выбором, ожидание скрасит ломтик колбаски, который внимательный продавец обязательно предложит ребенку.

  • Разбитая бутылка

    Особенности немецких супермаркетов

    Покупатель может случайно задеть одну из бутылок. От этого никто не застрахован. Сотрудники супермаркета, как правило, реагируют спокойно. Они просто вызовут службу для уборки, не требуя возместить убытки. Но даже если разбилась очень дорогая бутылка, для кошелька это безопасно - у многих в Германии есть страховка на случай причинения ущерба.

  • Овощи и фрукты

    Особенности немецких супермаркетов

    Принесли продукты домой и обнаружили, что у авокадо один бочок слегка помят? Или в упаковке несколько помидоров уже начали гнить? Несите испорченный товар в магазин! Вам предложат взять свежий товар и извинятся за доставленные неудобства.

  • Покупки в супермаркете

    Особенности немецких супермаркетов

    Несмотря на то, что немцы известны своей любовью к порядку и организованности, длинных очередей в магазинах не избежать: пик приходится на конец рабочей недели или предпраздничные дни. Декабрь - месяц, который из года в год бьет рекорды по продажам. В предрождественский период магазины переполнены.

  • В немецком супермаркете

    Особенности немецких супермаркетов

    Еще одна ситуация, которая заставит вас засомневаться в немецком порядке, - очередь в кассу. Когда она достигает слишком больших размеров, открывается еще одна касса, к которой, конечно, тут же пытаются прорваться нетерпеливые покупатели. В этой гонке, бывает, в ход идут такие вспомогательные средства, как локти и тележки для покупок.

    Автор: Марина Борисова, Елена Рябина


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