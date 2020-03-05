Шоковой заморозке - 90 лет: история, цифры и факты (фото)

Берлин • Можете себе представить современные супермаркеты без быстрозамороженных продуктов? Например, на каждого жителя Германии сейчас ежегодно проходится в среднем по 47 килограммов разных таких полуфабрикатов и готовых блюд (нем. Tiefkühlkost) - овощей, ягод, фруктов, рыбных палочек, булочек, тортов, пиццы, картошки фри и так далее.

Оборот отрасли только в Германии составляет 15 миллиардов евро в год. Как отмечает информационное агентство dpa, список предлагаемых глубокозамороженных товаров состоит из около 17 тысяч наименований. При этом примерно половина объема приходится на розничную торговлю, то есть попадает из магазинов в домашние морозильники. Вторая половина поставляется в столовые, рестораны и другие предприятия общественного питания.

Фабрика по производству пиццы в Мекленбурге - Передней Померании

Замороженным продуктам - национальный день

В немецких магазинах такие быстрозамороженные товары появились в 1955 году - в Кельне и Бонне, но придумали и разработали технологию намного раньше - в 1930 году в США. В пятницу, 6 марта, этому мировому нововведению исполняется ровно 90 лет. Автором идеи шоковой заморозки продуктов питания для современной промышленности является американский биолог Кларенс Франк Бёрдсай (1886-1956). Она пришла ему в голову во время экспедиции в Арктику, когда он увидел, как эскимосы при 45-градусной минусовой температуре на ветру моментально замораживают только что пойманную рыбу, после чего она долго и хорошо хранится - лучше, чем при постепенной заморозке.

Первые холодильники с такими товарами были установлены в 1930 году в десяти магазинах американского города Спрингфилда в штате Массачусетс. В 1984 году президент США Рональд Рейган даже объявил 6 марта "Национальным днем замороженных продуктов" (Frozen Food Day).

Производство рыбных палочек в Бремерхафене

Сохранение витаминов и другая польза шоковой заморозки

Согласно данным расположенного в Берлине Немецкого института замороженных пищевых продуктов (Deutsches Tiefkühlinstitut), потребители в Германии в последние годы отдают все больше предпочтения готовым блюдам, которые нужно лишь разогреть или довести до готовности в сковороде, духовке или микроволновой печи. Также растет спрос на замороженные органическую продукцию (Bio) и региональные товары (Regional).

Как отмечают эксперты института, технология шоковой заморозки позволяет не только консервировать продукты на длительные сроки, но и сохранять витамины. Многие такие товары хорошо поддаются делению на порции, то есть дают возможность дальше хранить остатки упаковки, избегая таким образом необходимости выбрасывать испортившиеся продукты питания. Несмотря на затраты электрической энергии для холодильников, экологический след от производства и хранения таких продуктов питания не превышает показателей аналогичных товаров, продаваемых в свежем виде, в том числе, из-за сокращения количества выбрасываемых отходов.

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