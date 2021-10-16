Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Шииты

KANDAHAR, AFGHANISTAN - OCTOBER 15: People gather at the scene after a bomb blast hits Shia community mosque in AfghanistanÄôs southern Kandahar province on October 15, 2021 Murteza Khaliqi / Anadolu Agency

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в мечети в Кандагаре 16.10.2021

Группмровка "Исламское государство" обнародовала заявление, в котором объявила о том, что взрывы в шиитском храме, в результате которых погибли по меньшей мере 60 человек и 70 получили ранения, - дело рук ее боевиков.
KANDAHAR, AFGHANISTAN - OCTOBER 15: People gather at the scene after a bomb blast hits Shia community mosque in AfghanistanÄôs southern Kandahar province on October 15, 2021 Murteza Khaliqi / Anadolu Agency

ООН: при взрыве мечети на юге Афганистана погибли минимум 30 человек 15.10.2021

Теракт, совершенный во время пятничной молитвы в крупнейшей шиитской мечети провинции Кандагар, устроен террористом-смертником.
Security forces gather to vote during the early voting session for security forces ahead of Sunday's parliamentary election in Basra, Iraq, Friday, Oct. 8, 2021. Iraqi security personnel across the country are casting their ballots Friday two days ahead of parliamentary election. (AP Photo/Nabil al-Jurani)

В Ираке проходят досрочные парламентские выборы 10.10.2021

Массовые протесты в Ираке привели к досрочным выборам в парламент. Фаворитами на них являются два шиитских объединения. Лидеры протестов считают, что выборы не изменят ситуацию в стране.
08.05.21 *** An injured school student is transported to a hospital after a bomb explosion near a school in west of Kabul, Afghanistan, Saturday, May 8, 2021. A bomb exploded near a school in west Kabul on Saturday, killing several people, many them young students, an Afghan government spokesmen said. (AP Photo/Rahmat Gul)

После серии взрывов у школы в Кабуле погибли десятки человек 08.05.2021

Серия взрывов прогремела в населенном преимущественно шиитами районе Кабула. Атака возле школы произошла в условиях, когда США готовятся вывести остатки контингента из Афганистана.

06/03/2021 Pope Francis meets with Iraq's top Shi'ite cleric, Grand Ayatollah Ali al-Sistani, in Najaf, Iraq March 6, 2021. REUTERS Grand Ayatollah Ali al-Sistani office THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.NO RESALES. NO ARCHIVES

Папа римский Франциск встретился с духовным вождем шиитов в Ираке ас-Систани 06.03.2021

Аятолла ас-Систани заяавил, что у христиан в Ираке должны быть равные права с остальными. Франциск поблагодарил ас-Систани за то, что тот заступился за христиан.

О радикальном исламе, терроризме, конфликте с Израилем и США: насколько опасен "Хезболлах" в Ливане? 22.07.2020

В Германии "Хезболлах" запретили. Израиль и США считают его террористическим. А в Ливане Хезболлах представлен в правительстве и парламенте. Один из депутатов Ибрагим Мусави согласился ответить на острые вопросы DW.
Fighters from the Lebanese Shiite Hezbollah movement take part in a military parade marking the party's Martyrs' Day in the eastern Bekaa Valley city of Baalbeck on November 12, 2019. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

В Германии запрещено радикальное шиитское движение "Хезболлах" 30.04.2020

Глава МВД Германии Зеехофер назвал "Хезболлах" террористической организацией. В целом ряде федеральных земель прошли "полицейские операции" в отношении этой группировки.
BAGHDAD, IRAQ - JANUARY 19: A protester shows a spent bullet casing as protesters burn tires to block the road during the anti-government demonstration at al-Tayaran Square in Baghdad, Iraq on January 19, 2020. Murtadha Sudani / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

При разгоне антиправительственных демонстраций в Ираке ранены 17 человек 26.01.2020

Действия стражей порядка против демонстрантов ужесточились после того, как влиятельный шиитский проповедник Муктада ас-Садр заявил о прекращении поддержки протестного движения.
December 3, 2019 - Fort Bragg, North Carolina, United States - U.S. Army Paratroopers assigned to the 82nd Airborne Division board a CH-47 Chinook helicopter during the inaugural All American Presents from Paratroopers event on Fort Bragg, North Carolina, Dec. 3, 2019. Paratroopers donated toys to the local community for a chance to jump from a helicopter and earn foreign jump wings. (Credit Image: © U.S. Army/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com |

США отправляют на Ближний Восток более 700 солдат 01.01.2020

После того, как сторонники шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" штурмовали посольство США в Багдаде, глава Пентагона одобрил отправку на Ближний Восток нескольких сотен солдат.
Protesters damage property inside the U.S. embassy compound, in Baghdad, Iraq, Tuesday, Dec 31, 2019. Dozens of angry Iraqi Shiite militia supporters broke into the U.S. Embassy compound in Baghdad on Tuesday after smashing a main door and setting fire to a reception area, prompting tear gas and sounds of gunfire. (AP Photo/Khalid Mohammed) |

Посол США в Ираке эвакуирован после штурма здания дипмиссии 31.12.2019

Посольство США в Багдаде штурмовали сторонники шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Пентагон направит в Багдад дополнительные силы для защиты дипмиссии.
HANDOUT - 26.09.2018, Irak, Al Asad Air Base: Ein US-Soldat feuert eine Panzer-Abwehr-Rakete bei einer Übung in der Nähe der Al Asad Air Base im Irak. Unterstützt von US-Truppen hatten irakische Regierungskräfte im vergangenen Jahr den größten Teil des früheren IS-Herrschaftsgebiets wieder unter Kontrolle gebracht. Die US-Truppen sind im Irak offiziell nur als Ausbilder und Militärberater im Einsatz. Foto: LLeland White/US Army/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits |

Армия США нанесла удары по базам "Хезболлах" 30.12.2019

В результате обстрела американской базы был убит гражданский специалист. В качестве ответа армия США нанесла удары по опорным пунктам "Хезболлах".
Menschen nehmen am 02.07.2016 auf dem Kurfürstendamm in Berlin an einer Demonstration eines Bündnisses Kein Al Quds-Marsch 2016! Gemeinsam gegen jeden Antisemitismus! teil. Auf einem Plakat wir das Verbot der Hisbollah gefordert. Zum Bündnis gehören deutsch-israelische, jüdische und andere Organisationen. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии призвали запретить группировку "Хезболлах" 19.12.2019

До сегодняшнего дня в Германии, как и в ряде других стран Евросоюза, террористическими считаются лишь военнизированные подразделения "Хезболлах", но не ее политическое крыло.
26.10.2019, Irak, Bagdad: Anti-Regierungs-Demonstranten versammeln sich zu einem Protest. In Bagdad hatten Tausende Demonstranten am 25.10.2019 versucht, in die besonders geschützte Grüne Zone zu gelangen, in der viele Regierungsgebäude und Botschaften liegen. Foto: Hadi Mizban/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Ираке в результате новых протестов погибли 13 человек 29.10.2019

865 человек получили ранения, когда полиция открыла огонь по демонстрантам в иракском городе Кербела, сообщает Reuters. Только в октябре в ходе антиправительственных протестов в Ираке погибли 250 человек.
A protester flashing the victory with both his hands and clutching a rock in his fist stands during clashes with riot police amidst demonstrations against state corruption, failing public services, and unemployment, in the Iraqi capital Baghdad's central Tahrir Square on October 3, 2019. - Iraqi security forces fired live rounds on October 3 to break up protests held for a third day in Baghdad despite an open-ended curfew in effect since dawn. The chaotic protests and ensuing clashes with riot police in Baghdad and several southern cities have left a dozen protesters and one police officer dead. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP) (Photo by AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images)

Число жертв во время протестов в Ираке превысило 90 человек 05.10.2019

Участники антикоррупционных протестов в Ираке требуют отставки правительства, улучшения условий жизни, здравоохранения, образования и труда. Ранены около 4000 человек.
Hezbollah fighters parade during a ceremony to honor fallen comrades, in Tefahta village, south Lebanon, Saturday, Feb. 18, 2017. Israel warned Lebanon's Hezbollah against attacking the Jewish state after the leader of the Iranian-backed militant group threatened to strike its nuclear reactor. The comments last Thursday by Hezbollah leader Hassan Nasrallah marked the first time his group explicitly threatened to target the reactor in the southern Israeli town of Dimona. (AP Photo/Mohammed Zaatari) |

США внесли "Хезболлах" в список международных преступных организаций 15.10.2018

Вашингтон создает специальную оперативную группу для борьбы с "Хезболлах" и четырьмя криминальными формированиями. Возглавит ее заместитель генпрокурора США Род Розенштейн.
Barham Salih, Iraq's newly elected president, walks with Iraq's new Prime Minister Adel Abdul Mahdi at the parliament headquarters, in Baghdad, Iraq October 2, 2018. REUTERS/Khalid al Mousily

Курдский политик Бархам Салех избран новым президентом Ирака 02.10.2018

Президент, который в Ираке исполняет репрезентативную функцию, сразу назначил нового премьер-министра. Им стал шиитский политик Адиль Абдул-Махди.
Показать еще