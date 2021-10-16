ИГ взяло на себя ответственность за теракт в мечети в Кандагаре

Группмровка "Исламское государство" обнародовала заявление, в котором объявила о том, что взрывы в шиитском храме, в результате которых погибли по меньшей мере 60 человек и 70 получили ранения, - дело рук ее боевиков.