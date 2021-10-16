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Группмровка "Исламское государство" обнародовала заявление, в котором объявила о том, что взрывы в шиитском храме, в результате которых погибли по меньшей мере 60 человек и 70 получили ранения, - дело рук ее боевиков.
Теракт, совершенный во время пятничной молитвы в крупнейшей шиитской мечети провинции Кандагар, устроен террористом-смертником.
Массовые протесты в Ираке привели к досрочным выборам в парламент. Фаворитами на них являются два шиитских объединения. Лидеры протестов считают, что выборы не изменят ситуацию в стране.
Серия взрывов прогремела в населенном преимущественно шиитами районе Кабула. Атака возле школы произошла в условиях, когда США готовятся вывести остатки контингента из Афганистана.
Аятолла ас-Систани заяавил, что у христиан в Ираке должны быть равные права с остальными. Франциск поблагодарил ас-Систани за то, что тот заступился за христиан.
В Германии "Хезболлах" запретили. Израиль и США считают его террористическим. А в Ливане Хезболлах представлен в правительстве и парламенте. Один из депутатов Ибрагим Мусави согласился ответить на острые вопросы DW.
Глава МВД Германии Зеехофер назвал "Хезболлах" террористической организацией. В целом ряде федеральных земель прошли "полицейские операции" в отношении этой группировки.
Действия стражей порядка против демонстрантов ужесточились после того, как влиятельный шиитский проповедник Муктада ас-Садр заявил о прекращении поддержки протестного движения.
После того, как сторонники шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" штурмовали посольство США в Багдаде, глава Пентагона одобрил отправку на Ближний Восток нескольких сотен солдат.
Посольство США в Багдаде штурмовали сторонники шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Пентагон направит в Багдад дополнительные силы для защиты дипмиссии.
В результате обстрела американской базы был убит гражданский специалист. В качестве ответа армия США нанесла удары по опорным пунктам "Хезболлах".
До сегодняшнего дня в Германии, как и в ряде других стран Евросоюза, террористическими считаются лишь военнизированные подразделения "Хезболлах", но не ее политическое крыло.
865 человек получили ранения, когда полиция открыла огонь по демонстрантам в иракском городе Кербела, сообщает Reuters. Только в октябре в ходе антиправительственных протестов в Ираке погибли 250 человек.
Участники антикоррупционных протестов в Ираке требуют отставки правительства, улучшения условий жизни, здравоохранения, образования и труда. Ранены около 4000 человек.
Вашингтон создает специальную оперативную группу для борьбы с "Хезболлах" и четырьмя криминальными формированиями. Возглавит ее заместитель генпрокурора США Род Розенштейн.
Президент, который в Ираке исполняет репрезентативную функцию, сразу назначил нового премьер-министра. Им стал шиитский политик Адиль Абдул-Махди.
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