 Шеф Renault Карлос Гон написал заявление об уходе | Новости из Германии о Европе | DW | 24.01.2019

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Европа

Шеф Renault Карлос Гон написал заявление об уходе

Административный совет автоконцерна решает вопрос о преемнике Гона, находящегося под арестом в Японии. На середину апреля назначено внеочередное собрание акционеров Nissan - партнера Renault.

Карлос Гон в Париже за полтора месяца до ареста в Токио

Карлос Гон в Париже за полтора месяца до ареста в Токио

Глава французского автоконцерна Renault Карлос Гон, уже два месяца находящийся под арестом в Японии, написал заявление об уходе с занимаемой должности. Об этом сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр утром в четверг, 24 января, на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Назначение преемника Гона ожидается уже в течение дня.

Контекст

Глава франко-японского автоальянса Renault-Nissan Карлос Гон сравнил падение рубля с "бойней". При этом заявил, что намерен продолжать сотрудничество с "АвтоВАЗом". (19.12.2014)

Путин, находясь с визитом в Париже, предложил французским автостроителям Renault расширить сотрудничество с АвтоВАЗом . Речь идет об ассигновании 300 млн. евро на развитие завода, в том числе в виде прямых инвестиций. (27.11.2009)

По словам Ле Мэра, Renault получил письмо Гона об уходе накануне вечером. Ранее Карлоса Гона уже уволили с должности главы административного совета японские автоконцерны Nissan и Mitsubishi, которые входят с Renault в один альянс. 

Собрание акционеров Nissan

Nissan объявил, что на середину апреля назначено внеочередное собрание акционеров, повестка дня которого будет ограничена вопросами вывода Гона и его правой руки в Nissan Грэга Келли из совета директоров и назначения нового директора, который будет выдвинут Renault.

64-летний Карлос Гон  был арестован в середине ноября в Токио по подозрению в занижении доходов Nissan, введении инвесторов и властей в заблуждении, а также в личном обогащении за счет автоконцерна. Гон отвергает эти обвинения.

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    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


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