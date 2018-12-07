 Шесть фигурантов дела ″Нового величия″ останутся под домашним арестом до 13 марта | Новости из Германии о России | DW | 07.12.2018

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Россия

Шесть фигурантов дела "Нового величия" останутся под домашним арестом до 13 марта

Суд в Москве продлил срок домашнего ареста шести фигурантам дела "Нового величия". Еще четверо фигурантов остаются в следственном изоляторе.

Судебный молоток

Дорогомиловский районный суд Москвы продлил домашний арест фигурантам дела "Нового величия" Максиму Рощину, Марии Дубовик, Анне Павликовой, Рашиду Рустамову, Павлу Ребровскому и Сергею Гаврилову до 13 марта 2019 года. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.

По словам адвоката, суд согласился с позицией следствия и прокуратуры, которые обосновали необходимость продления домашнего ареста тем, что "еще не получены результаты комплексной психолого-лингвистической экспертизы". Адвокаты просили назначить обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий (на усмотрение суда), подчеркивая, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что фигуранты дела "изготавливали материалы с призывами осуществлять экстремистскую деятельность". Защита также указывала, что она не получила документа, подтверждающего факт завершения психолого-лингвистической экспертизы.

Контекст

Участники народного схода хотели выразить свой протест против пыток в правоохранительных органах и поддержать фигурантов двух резонансных уголовных дел - "Сети" и "Нового величия". (28.10.2018)

Арест Пономарева - это сигнал всем правозащитникам, в том числе и активно сотрудничающим с государством: никаких уличных акций, особенно против ФСБ, считает Александр Плющев. (05.12.2018)

Еще четверо фигурантов дела - Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков - по-прежнему содержатся в СИЗО. Решение об их дальнейшей судьбе будет принято на предстоящей неделе.

Дело "Нового величия"

В деле "Нового величия" десять фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Согласно материалам дела, человек под ником "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позднее оказалось, что этот человек - осведомитель или даже штатный сотрудник спецслужб.

28 октября в ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, прошли акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия" и "Сети". За пост в Facebook с призывом прийти на эту акцию был арестован на 25 суток глава движения "За права человека" Лев Пономарев. 77-летний правозащитник был признан виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.

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