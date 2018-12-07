Шесть фигурантов дела "Нового величия" останутся под домашним арестом до 13 марта

Дорогомиловский районный суд Москвы продлил домашний арест фигурантам дела "Нового величия" Максиму Рощину, Марии Дубовик, Анне Павликовой, Рашиду Рустамову, Павлу Ребровскому и Сергею Гаврилову до 13 марта 2019 года. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.

По словам адвоката, суд согласился с позицией следствия и прокуратуры, которые обосновали необходимость продления домашнего ареста тем, что "еще не получены результаты комплексной психолого-лингвистической экспертизы". Адвокаты просили назначить обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий (на усмотрение суда), подчеркивая, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что фигуранты дела "изготавливали материалы с призывами осуществлять экстремистскую деятельность". Защита также указывала, что она не получила документа, подтверждающего факт завершения психолого-лингвистической экспертизы.

Еще четверо фигурантов дела - Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков - по-прежнему содержатся в СИЗО. Решение об их дальнейшей судьбе будет принято на предстоящей неделе.

Дело "Нового величия"

В деле "Нового величия" десять фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Согласно материалам дела, человек под ником "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позднее оказалось, что этот человек - осведомитель или даже штатный сотрудник спецслужб.

28 октября в ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, прошли акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия" и "Сети". За пост в Facebook с призывом прийти на эту акцию был арестован на 25 суток глава движения "За права человека" Лев Пономарев. 77-летний правозащитник был признан виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.

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