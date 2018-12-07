Шесть фигурантов дела "Нового величия" останутся под домашним арестом до 13 марта

Суд в Москве продлил срок домашнего ареста шести фигурантам дела "Нового величия". Еще четверо фигурантов остаются в следственном изоляторе.
Дорогомиловский районный суд Москвы продлил домашний арест фигурантам дела "Нового величия" Максиму Рощину, Марии Дубовик, Анне Павликовой, Рашиду Рустамову, Павлу Ребровскому и Сергею Гаврилову до 13 марта 2019 года. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.
По словам адвоката, суд согласился с позицией следствия и прокуратуры, которые обосновали необходимость продления домашнего ареста тем, что "еще не получены результаты комплексной психолого-лингвистической экспертизы". Адвокаты просили назначить обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий (на усмотрение суда), подчеркивая, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что фигуранты дела "изготавливали материалы с призывами осуществлять экстремистскую деятельность". Защита также указывала, что она не получила документа, подтверждающего факт завершения психолого-лингвистической экспертизы.
Еще четверо фигурантов дела - Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков - по-прежнему содержатся в СИЗО. Решение об их дальнейшей судьбе будет принято на предстоящей неделе.
Дело "Нового величия"
В деле "Нового величия" десять фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Согласно материалам дела, человек под ником "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позднее оказалось, что этот человек - осведомитель или даже штатный сотрудник спецслужб.
28 октября в ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, прошли акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия" и "Сети". За пост в Facebook с призывом прийти на эту акцию был арестован на 25 суток глава движения "За права человека" Лев Пономарев. 77-летний правозащитник был признан виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.
Смотрите также: