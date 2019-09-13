Шестеро жителей Крыма осуждены за участие в исламистской организации

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу ялтинской ячейки запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". Осужденные считают свое дело политически мотивированным.
Шестеро жителей аннексированного Россией украинского полуострова Крым осуждены за участие в деятельности ялтинской ячейки запрещенной в РФ исламистской организации "Хизб ут-Тахрир". Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник, 12 ноября, приговорил Муслима Алиева к 19 годам заключения, Инвера Бекирова - к 18 годам, Эмир-Усейна Куку и Вадима Сирука - к 12, Рефата Алиева - к восьми, Арсена Джеппарова - к семи годам. Отбывать эти сроки они будут в колонии строгого режима. Осужденным вменяется в вину участие в террористической организации и покушение на насильственный захват власти.
Согласно приговору, Алиев и Бекиров организовали в сентябре 2015 года в Ялте и Алуште деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир", в которую входили Сирук, Куку, Алимов и Джеппаров. Как утверждается, осужденные "осуществляли пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в террористической организации, а также вели скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации".
"Мемориал" признал фигурантов дела политзаключенными
Защита заявила, что будет обжаловать приговор. "Подсудимые считают свое дело политически мотивированным", - заявил адвокат Вадима Сирука Эмиль Курбединов.
Все шестеро были задержаны в феврале-апреле 2016 года. Они отрицали свою вину в суде. Правозащитный центр "Мемориал" признал всех обвиняемых по этому делу политзаключенными.
До аннексии Россией Крыма организация "Хизб ут-Тахрир" действовала на полуострове легально. В России она признана террористической организацией с 2003 года, тогда же организация была запрещена в Германии.
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