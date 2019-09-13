 Шестеро жителей Крыма осуждены за участие в исламистской организации | Новости из Германии о России | DW | 12.11.2019

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Россия

Шестеро жителей Крыма осуждены за участие в исламистской организации

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу ялтинской ячейки запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". Осужденные считают свое дело политически мотивированным.

Судейский молоток

Судейский молоток

Шестеро жителей аннексированного Россией украинского полуострова Крым осуждены за участие в деятельности ялтинской ячейки запрещенной в РФ исламистской организации "Хизб ут-Тахрир". Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник, 12 ноября, приговорил Муслима Алиева к 19 годам заключения, Инвера Бекирова - к 18 годам, Эмир-Усейна Куку и Вадима Сирука - к 12, Рефата Алиева - к восьми, Арсена Джеппарова - к семи годам. Отбывать эти сроки они будут в колонии строгого режима. Осужденным вменяется в вину участие в террористической организации и покушение на насильственный захват власти.

Контекст

ФСБ России обвиняет свыше двадцати крымских татар в участии в исламистской организации, запрещенной в РФ. Силовики провели массовые обыски в их домах на аннексированном Россией полуострове. (30.03.2019)

Адвоката Эмиля Курбединова, который представляет интересы одного из задержанных в Черном море украинских моряков, подозревают в пропаганде запрещенной символики. (06.12.2018)

Согласно приговору, Алиев и Бекиров организовали в сентябре 2015 года в Ялте и Алуште деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир", в которую входили Сирук, Куку, Алимов и Джеппаров. Как утверждается, осужденные "осуществляли пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в террористической организации, а также вели скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации".

"Мемориал" признал фигурантов дела политзаключенными

Защита заявила, что будет обжаловать приговор. "Подсудимые считают свое дело политически мотивированным", - заявил адвокат Вадима Сирука Эмиль Курбединов.

Все шестеро были задержаны в феврале-апреле 2016 года. Они отрицали свою вину в суде. Правозащитный центр "Мемориал" признал всех обвиняемых по этому делу политзаключенными.

До аннексии Россией Крыма организация "Хизб ут-Тахрир" действовала на полуострове легально. В России она признана террористической организацией с 2003 года, тогда же организация была запрещена в Германии.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Бесправие в Крыму: как исчезают активисты и допрашиваются священники

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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