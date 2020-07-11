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Шекспир, Уильям

В немецкой культуре великому британскому драматургу отводится одна из главных ролей.

Через 400 лет после смерти великий драматург остается очень популярным в Германии. Его пьесы ставят как мюзиклы, оперы, рок-балеты в престижных театрах и на подмостках хлебозавода.

04.07.2020, Niedersachsen, Hänigsen: Johannes (l) und Hildegard Wendt fahren mit Enkelin Emilia auf einer Draisine des Vereins Kalibahn Niedersachsen Riedel und werden dabei vom ehrenamtlichen Mitarbeiter Jan begleitet. Draisinen sind ein touristisches Highlight in Niedersachsen. Auf mehreren Strecken können in den Sommermonaten Fahrten unternommen werden. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Совсем не по Шекспиру, или По Германии - на "Калибане" (фото) 11.07.2020

В немецкой земле Нижняя Саксония есть восемь мест, где можно прокатиться на дрезине. Одна из таких дорог находится под Ганновером на территории бывшей шахты по добыче калийной соли.

Запрещаем "Википедию"! Кремль на защите языка. Быть или не быть? – "Заповедник", выпуск 98, 17.11.19 17.11.2019

Триллер о Терминаторе Владимировиче из советского прошлого, оберегающем страну от технологического развития. Путин, Песков, Володин, Золотов и другие знаменитые лингвисты категорически осуждают русофобов за нанесение урона русскому языку. Монологи Трампа, Меркель, Лукашенко, Нетаньяху и Путина – по "Гамлету" Шекспира, но на новый лад. Смотрите в 98-м выпуске "Заповедника"!
The director Franco Zeffirelli presents at his home opera 'La Traviata' that will go on stage to Arena of Verona in Rome, ITALY-13-02-2019 |

Скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли 15.06.2019

Режиссер "Гамлета" с Мелом Гибсоном и "Джейн Эйр" с Шарлоттой Генсбур, лауреат премии BAFTA скончался в Риме на 97-м году жизни.
Students of the General Yermolov Cadet School and members of a Cossack community undergo military training at a boot camp set up by the Russkiye Vityazi (Russian Knights) military patriotic club in the village of Sengileyevskoye in Stavropol region, Russia, November 2, 2016. REUTERS/Eduard Korniyenko

Виктор Ерофеев: Почему детям не везет с Россией, а России - с детьми 01.06.2017

Задержание мальчика, декламировавшего на улице Шекспира, и объявленное в канун Международного дня защиты детей Десятилетие детства - как это совместить? Отвечает Виктор Ерофеев.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. MAY 23, 2012. A 206 metre Stalinist skyscraper housing the Radisson Royal Hotel (L), by the Moskva River. Upon its completion in 1957, the building became the largest hotel in Europe, known as the Ukraina (Ukraine) Hotel. In 2010 the hotel was renamed following an extensive renovation. (Photo ITAR-TASS / Alexandra Krasnova) pixel

Полиция извинилась перед отцом мальчика, задержанного при чтении Шекспира 27.05.2017

Полиция принесла извинения отцу мальчика, задержанного ранее в Москве при чтении вслух Шекспира. По факту инцидента будет проведена проверка действий полицейских.
К 400-летию со дня смерти Шекспира художники и музыканты по-новому захотели представить его творчество.

Шекспир по-новому: рэп и цифра (видео) 23.04.2016

Трагедии, комедии, стихи Уильяма Шекспира переведены более чем на 100 языков мира. К 400-летию со дня смерти Шекспира многие художники и музыканты по-новому захотели представить его творчество.

Шекспир по-новому: рэп и цифра (23.04.2016) 23.04.2016

Трагедии, комедии, стихи Уильяма Шекспира переведены более чем на 100 языков мира. Продано более 4 миллиардов его произведений. К 400-летию со дня смерти Шекспира многие художники и музыканты по-новому захотели представить его творчество.

Геофактор коротко: 23.03.2015 17:00 (мск) 23.03.2015

Греческий премьер встретится с Ангелой Меркель. Милиция расследует взрыв в Одессе как теракт. В Питере прошел форум радикалов. В Великобритании перезахоронят "шекспировского" короля.
©PHOTOPQR/VOIX DU NORD/Jean Pierre Brunet CALAIS LE 24 11 2014 - REMY CORDONNIER, RESPONSABLE DU FONDS PATRIMONIAL DE LA BIBLIOTHEQUE DE SAINT-OMER (PAS-DE-CALAIS), A DECOUVERT LE FIRST FOLLIOT DE SHAKESPEARE DATANT DE 1623.C'EST UNE COMPILATION DES OEUVRES DE SHAKESPAERE APRES SA MORT. PHOTO JEAN-PIERRE BRUNET - LA VOIX DU NORD An incredible discovery has been made to the agglomeration of Saint-Omer library in North of France on November 24, 2014. Breathtaking. Dating from 1623, it slept in the shelves of the remarkable heritage room of the library for 400 years without anyone knowing. Today, only 228 of the 1000 original copies are known throughout the world.

Во Франции нашли Первое фолио Шекспира 26.11.2014

Ценнейшее собрание пьес Шекспира 1623 года, напечатанное через несколько лет после его смерти, включало в себя и не публиковавшиеся до этого произведения английского драматурга.
ARCHIV - Der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf am 01.03.2008 in Badenweiler (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf (45) ist mit seinen Überraschungserfolg «Tschick» für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Die Jury wählte den Abenteuerroman um die Reise zweier 14-Jähriger durch den wilden Osten Deutschlands zusammen mit vier anderen Werken in der Kategorie Belletristik aus. Der Preis ist mit 15 000 Euro dotiert. Er wird während der Buchmesse (17. - 20. März) verliehen. Foto: Patrick Seeger dpa/lsn (zu lsn 0447 vom 10.02.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Пьеса о русском беспризорнике стала самой популярной постановкой Германии 09.09.2014

Спектакль "Чик" о дружбе подростка-переселенца из России с немецким мальчиком "из хорошей семьи" побил по популярности драмы Шекспира и оказался сильнее "Фауста" Гете.
A portrait of William Shakespeare is pictured in London, on March 9, 2009. The portrait, painted in 1610, is believed to be the only surviving picture of William Shakespeare painted in his lifetime. AFP PHOTO/Leon Neal (Photo credit should read Leon Neal/AFP/Getty Images)

Уильям Шекспир - немецкая поп-звезда 23.04.2014

23 апреля исполняется 450 лет со дня рождения великого британского драматурга Уильяма Шекспира. В немецкой культуре ему отводится одна из главных ролей.
Die Shakespeare-Expertin Hildegard Hammerschmidt-Hummel steht neben einem bislang unbekannten Portrait des englischen Lyrikers William Shakespeare, das am 12.02.2014 in Mainz (Rheinland-Pfalz) präsentiert wird. Die Expertin Hildegard Hammerschmidt-Hummel wandte einen Kriterienkatalog an, der die spezifischen Gesichts- und Krankheitsmerkmale berücksichtigt um die Echtheit zu bestätigen. Der Maler des Werkes ist unbekannt, ebenso wie der Verbleib des Originals. Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Майнце показали "настоящего" Шекспира 12.02.2014

На одном портрете он молод, на другом - стар. Но видно, что на обоих изображен один и тот же человек, утверждает ученый-шекспировед из Майнца.
Die Anglistin Hildegard Hammerschmidt-Hummel sitzt in ihrem Haus in Wiesbaden am Schreibtisch vor dem Foto einer Büste von William Shakespeare (Bild vom Mittwoch, 02.08.2006). Mit detektivischen Methoden hat die in Mainz lehrende Forscherin so manche sicher geglaubte Erkenntnis über den englischen Nationaldichter widerlegen können. Mit Hilfe von Experten des Bundeskriminalamtes (BKA) konnte sie zum Beispiel nachweisen, dass die Büste im Hintergund um das Jahr 1613 entstand und ein lebensgetreues Bildnis Shakespeares ist. Foto: Frank Rumpenhorst dpa/lrs (zu lrs-Serie Landsleute - Shakespeare als große Leidenschaft - Mainzer Anglistin löst Rätsel) +++(c) dpa - Report+++

Немецкий исследователь нашла два прижизненных портрета Шекспира 31.01.2014

До сих пор неизвестные портреты великого английского драматурга Хильдегард Хаммершмидт-Хуммель намерена представить общественности 12 февраля в Майнце.
Russian ex-oil tycoon Mikhail Khodorkovsky stands behind a glass wall at a courtroom in Moscow, on May 17, 2011. A Russian court adjourned until May 24 the appeal of Khodorkovsky against his conviction in a fraud trial that sparked global condemnation, an AFP correspondent reported. AFP PHOTO / ALEXEY SAZONOV (Photo credit should read Alexey SAZONOV/AFP/Getty Images)

Немецкий журналист: Ходорковский и Путин продолжают битву титанов 24.10.2013

Журналист Der Spiegel рассказал в интервью DW о переписке с Михаилом Ходорковским, его шансах выйти на свободу и о том, почему считает экс-главу ЮКОСа "шекспировским персонажем".
Wer kennt sie nicht – die wohl romantischste Liebesgeschichte der Welt. Die Tragödie Romeo und Julia von William Shakespeare, als Ballett weltbekannt durch Sergei Prokofjew. Rasta Thomas und Adrienne Canterna, das Kreativduo der internationalen Erfolgs-Show Rock the Ballet, wird Shakespeares Meisterwerk im September 2013 als Rock-Ballett in Hamburg uraufführen – Romeo And Juliet.

В Гамбурге показали премьеру рок-балета "Ромео и Джульетта" 04.09.2013

Постановка по мотивам трагедии Шекспира привела публику в восторг. Саунд-трек составлен из рок- и поп-мелодий.
Thema: Hamlet von William Shakespeare Gastspiel des Staatlichen Puschkin-Theaters St. Petersburg am 25. und 26.Januar im Schauspielhaus Düsseldorf. Gastspiel präsentiert vom NET-Festival, Moskau im Rahmen des Deutsch-Russischen Jahres 2012 / 13 Eine Produktion des Staatlichen Puschkin-Theaters St. Petersburg (Alexandrinskij) / In russischer Sprache mit deutschen Übertiteln Wir dürfen die Bilder FREI verwenden im Zusammenhang mit der Berichterstattung über das Gastspiel! Zulieferung : Daria Bryantseva - Leiterin Kultur, Studium und Wissenschaft

Коля Лукашенко - Фортинбрас Валерия Фокина 29.01.2013

Два вечера подряд на сцене драмтеатра в Дюссельдорфе давали "Гамлета", привезенного Александринским театром из Петербурга. Постановка удивила и заставила задуматься.
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