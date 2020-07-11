Шекспир, Уильям

В немецкой культуре великому британскому драматургу отводится одна из главных ролей.
Через 400 лет после смерти великий драматург остается очень популярным в Германии. Его пьесы ставят как мюзиклы, оперы, рок-балеты в престижных театрах и на подмостках хлебозавода.
Триллер о Терминаторе Владимировиче из советского прошлого, оберегающем страну от технологического развития. Путин, Песков, Володин, Золотов и другие знаменитые лингвисты категорически осуждают русофобов за нанесение урона русскому языку. Монологи Трампа, Меркель, Лукашенко, Нетаньяху и Путина – по "Гамлету" Шекспира, но на новый лад. Смотрите в 98-м выпуске "Заповедника"!