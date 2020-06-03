 Швеция проведет расследование государственных мер против COVID-19 | Новости из Германии о Европе | DW | 02.07.2020

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Европа

Швеция проведет расследование государственных мер против COVID-19

Правительственная комиссия расследует, как власти Швеции боролись с пандемией коронавируса. Эта ситуация выявила слабость антикризисного менеджмента в стране, считают авторы доклада FOI.

Стокгольм

Стокгольм

Правительство Швеции создало комиссию для оценки эффективности принятых мер по борьбе с коронавирусом. Об этом 1 июля объявил премьер-министр страны Стефан Лёвен. Создать такую комиссию потребовали оппозиционные партии Швеции.

Комиссию возглавил бывший председатель Высшего административного суда Швеции Матс Мелин. Ожидается, что полный доклад о том, как власти страны боролись с пандемией, Мелин представит в 2022 году.

Шведское агентство оборонных исследований (FOI) ранее опубликовало доклад о действиях властей во время пандемии.Швеция не была достаточно подготовлена к вспышке коронавируса, хотя сведения о нем уже были. В стране обнаружилась нехватка защитных средств и медицинского оборудования. Пандемия, по мнению авторов доклада, выявила слабость антикризисного менеджмента в Швеции.

Швеция единственная из стран ЕС не стала вводить режим самоизоляции и строгие ограничения. Коронавирусом в стране заразились около 70 тысяч человек, более 5 тысяч скончались. Для сравнения в Дании были инфицированы более 12 тысяч человек (более 600 скончались), в Норвегии – около 9 тысяч (скончались около 250 человек), в Финляндии – более 7 тысяч (скончались более 300 человек).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла Швецию в список стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл раскритиковал ВОЗ и заявил, что организация не учитывает все нюансы при подсчете заболевших.

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    Автор: Наталья Позднякова


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